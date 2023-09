Royalton CHIC Resorts Makes Its Antigua Debut Featuring an Overwater Restaurant

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Weds. Sept. 13, 2023: With its recent addition to the prestigious Blue Diamond Resorts portfolio, Royalton CHIC Antigua is set to debut and welcome guests to the leeward island, where the Atlantic meets the Caribbean, in early April 2024. Coaxing spirited travelers with a vibrant and social all-inclusive vacation experience, designed exclusively for adults, the beachfront resort is set on the northwest coast of Antigua and is now available for bookings.

Located 20 minutes from VC Bird International Airport along idyllic Dickinson Bay Beach, Royalton CHIC Antigua will unfold as a tropical hotspot for vibrant couples, groups of friends and energetic solo travelers. The resort will invite visitors to break free from the everyday routine with an out-of-this-world getaway that bubbles with energy and vitality through Royalton CHIC’s exuberant Party Your Way concept, ensuring that everyone enjoys a lively atmosphere with something to celebrate every day.

“The upcoming opening of Royalton CHIC Antigua marks a significant milestone in the West Indies and for Blue Diamond Resorts. This unique concept of all-inclusive hospitality has proven to be a success, and introducing it to Antigua is a perfect match. This move enhances the destination’s positioning for international travelers seeking vibrant experiences,” said Jordi Pelfort, President, Blue Diamond Resorts. “As always, exceptional service and top-notch experiences are the pillars of rewarding hospitality, and we anticipate that guests will be able to embrace plenty of both at our newest Royalton CHIC Resort in Antigua.”

Situated along a sandy beachfront that shimmers in sun and starlight through the day, Royalton CHIC Antigua will feature 235 stylish rooms and suites, each with a balcony or terrace for breathtaking ocean and sunset views, and modern décor in keeping with sister Royalton CHIC Resorts in Punta Cana and Cancun. Lush details will include Royalton’s signature DreamBed™, rain shower and All-In Connectivity™ amenities; 24/7 room service featuring the picks from the menus of onsite dining outlets, creating the perfect setting for guests to linger in after active, energetic days.

Royalton CHIC Antigua will also offer guests a wide array of captivating experiences and activities, with something for everyone to enjoy throughout their stay. For passionate foodies, introducing the first Overwater Restaurant of its kind in the region, Pescari is driven by a Diningtainment concept that elevates dining and entertainment with awe-inspiring views of crystal clear waters. This exclusive restaurant will elevate dining experiences with breathtaking ocean views, incredible sunsets and a stylish atmosphere filled up with effervescent energy and unparalleled vibe. A wide variety of dining and drinking destinations will be available on terra firma as well, with seven restaurants, five bars, and an on-site rum shop conceived for the property including an authentic steakhouse, menus highlighted by Mediterranean and Italian cuisines, the mouthwatering flavors of the Caribbean, and assorted opportunities to indulge in cocktail pairing and special mixology.

Guests eager for an even more luxurious and exclusive resort experience will be able to elevate their stay at Royalton CHIC Antigua with the exclusive Diamond Club™ room category, offering everything from butler services to personalized check-in and check-out, private space to call their own by the pools and on the beach, and ultimate in-room amenities to take their downtime over the top.

Resort offerings will also include sparkling swimming pools, a picture-perfect beach club with a captivating view of the pristine shoreline and a bubbling ambiance, an entertainment plaza with a theater for live music and more; and an indulgent spa with wellness offerings for the body, mind, and spirit, including pampering treatments and a hydrotherapy circuit (at additional cost). To complement personal wellness journeys, a selection of modern equipment at the resort’s fitness center will offer a robust program of instructor-led activities to aid guests in maintaining and even surpassing their fitness goals including Paddle Board, Sunset Yoga, and Beach Bootcamp.

For more information or to book your next vacation visit www.royaltonchicresorts.com

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

About Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts offers adults-only vibrant and effervescent all-inclusive experiences to Party Your Way and revel in the unexpected. Located in popular Caribbean destinations such as Punta Cana, Dominican Republic and Cancun, Mexico, this new adults-only generation of all-inclusive concept delivers unprecedented experiences in which luxury and fun meet in each idyllic location. Choose between relaxing and treating yourself or partying and having fun, party your way.

Ideal for couples, groups, singles or friends, including modern rooms and suites featuring All-In Luxury™, the premium DreamBed™, a variety of culinary offerings, All-In Connectivity™ and exclusivity through the Diamond Club™ category. Guests can choose between relaxing and treating themselves in the spa or enjoy the resort’s unique events and theme parties at signature locations.

For more information about Royalton CHIC Resorts, visit www.royaltonchicresorts.com

Royalton CHIC resorts debuta en antigua presentando un exclusivo restaurante sobre el agua

Royalton CHIC Antigua Party Your Way en Antigua

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Weds. Sept. 13, 2023: Con su reciente incorporación al prestigioso portafolio de Blue Diamond Resorts, Royalton CHIC Antigua se prepara para su debut y dar la bienvenida a los huéspedes en la isla donde el Atlántico se encuentra con el Caribe, a principios de abril de 2024. Este resort frente a la playa está diseñado exclusivamente para adultos y ofrece una experiencia vacacional vibrante y social todo incluido, atrayendo a viajeros llenos de energía. Ya está disponible para hacer reservas.

Situado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional VC Bird, a lo largo de la idílica playa de Dickinson Bay, Royalton CHIC Antigua se convertirá en un destino tropical para parejas vibrantes, grupos de amigos y personas que viajan solas. El resort invitará a los visitantes a romper con la rutina diaria y disfrutar de una escapada fuera de este mundo, llena de vitalidad, a través del concepto “Party Your Way” de Royalton CHIC Resorts. Esto asegurará que todos los huéspedes disfruten de un ambiente animado y enérgico, con algo para celebrar todos los días.

“La próxima apertura de Royalton CHIC Antigua marca un hito significativo en el Caribe Occidental y para Blue Diamond Resorts. Este concepto único de hospitalidad todo incluido ha demostrado ser un gran éxito, y presentarlo en Antigua representa una combinación perfecta. Esta iniciativa refuerza la posición del destino para los viajeros internacionales que buscan experiencias vibrantes”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Como siempre, el servicio excepcional y las experiencias de primer nivel son los pilares de nuestra hospitalidad, y anticipamos que los huéspedes podrán disfrutar de ambos en nuestro nuevo Royalton CHIC Resort en Antigua”.

Ubicado a lo largo de una playa arenosa, Royalton CHIC Antigua contará con 235 elegantes habitaciones y suites, cada una con balcón o terraza para disfrutar de impresionantes vistas al océano y al atardecer. La decoración moderna está en línea con los resorts hermanos de Royalton CHIC en Punta Cana y Cancún. Los detalles lujosos incluyen la exclusiva cama DreamBed™ de Royalton, ducha tipo lluvia y All-In Connectivity™. Además, ofrecerá servicio a la habitación las 24 horas, con opciones seleccionadas de los menús de los restaurantes del resort, creando el escenario perfecto para que los huéspedes disfruten después de días activos y llenos de energía.

Royalton CHIC Antigua también ofrecerá una amplia gama de experiencias y actividades cautivadoras para que todos los huéspedes disfruten durante su estancia. Los amantes de la buena comida podrán deleitarse en Pescari, el primer restaurante sobre el agua de su tipo en la región, donde el entretenimiento y la gastronomía se fusionan para crear una experiencia fascinante. Este restaurante exclusivo brindará vistas impresionantes al océano, puestas de sol increíbles y un ambiente elegante lleno de vitalidad. Además, el resort contará con una variada selección de restaurantes y bares, con un total de siete restaurantes, cinco bares y una tienda de ron. Estos incluyen una auténtica steakhouse y menús destacados por las cocinas mediterránea e italiana. También se ofrecerán irresistibles sabores caribeños y múltiples oportunidades para disfrutar de una amplia gama de cócteles y mixología especializada.

Para aquellos huéspedes que buscan una experiencia aún más lujosa y exclusiva, podrán elevar su estancia en Royalton CHIC Antigua con la categoría de habitación Diamond Club™. Esta opción les brinda una amplia gama de servicios, que incluyen desde un mayordomo personal hasta un check-in y check-out personalizados. Además, podrán disfrutar de espacios privados en las piscinas y en la playa, así como comodidades en la habitación que maximizarán su tiempo de descanso.

Las ofertas del resort también incluirán relucientes piscinas, un club de playa con una vista cautivadora de la prístina costa y un ambiente burbujeante, una plaza de entretenimiento con un teatro para música en vivo y más; y un completo spa con ofertas de bienestar para el cuerpo, la mente y el espíritu, que incluyen tratamientos para mimarse y un circuito de hidroterapia (con costo adicional). Para complementar la experiencia de bienestar, el gimnasio del resort está equipado con una selección de equipos modernos y ofrece un sólido programa de actividades dirigidas por instructores. Los huéspedes podrán mantener e incluso superar sus metas de fitness con opciones como Paddle Board, Sunset Yoga y Beach Bootcamp.

Para más información o reservar sus próximas vacaciones, visite www.royaltonchicresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido sólo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana, República Dominicana y Cancún, México, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

Para más información sobre Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

