Response to World Health Organization Reviews of Aspartame

CARIBPR WIRE, BRUSSELS, Belgium, July 13, 2023: In response to two World Health Organization (WHO) evaluations of aspartame, one of the most thoroughly researched ingredients in the world, released today, the International Sweeteners Association (ISA) applauds the WHO’s reaffirmation of aspartame’s safety by its leading scientific body responsible for evaluating the safety of food additives, the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). These conclusions are consistent with the findings of over 90 global food safety agencies who have confirmed aspartame’s safety, including the European Food Safety Authority (EFSA), that has reviewed aspartame twice, and the US Food and Drug Administration (FDA).

“JECFA has once again reaffirmed aspartame’s safety after conducting a thorough, comprehensive and scientifically rigorous review” said ISA Secretary General Frances Hunt-Wood. “Aspartame, like all low/no calorie sweeteners, when used as part of a balanced diet, provides consumers with choice to reduce sugar intake, a critical public health objective.”

As part of its comprehensive assessment, reconfirming the safety of aspartame, JECFA examined IARC’s conclusions and found no concern for human health. Importantly, IARC is not a food safety body and its 2B classification does not consider intake levels nor actual risk, making an IARC review far less comprehensive than the thorough reviews conducted by food safety bodies like JECFA and potentially confusing for consumers.

To put this in context, IARC’s 2B classification puts aspartame in the same category as kimchi and other pickled vegetables. IARC would be the first to say that they don’t suggest people should stop using kimchi at meals.

As part of an overall healthy diet and lifestyle, aspartame can be used to further public health objectives on sugar intake reduction and ultimately assist in weight and diabetes management, as well as with dental health.

ENDS

RESPUESTA A LAS REVISIONES DEL ASPARTAMO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

CARIBPR WIRE, BRUSELAS, July 13, 2023: En respuesta a las dos evaluaciones del aspartamo, uno de los ingredientes más exhaustivamente estudiados del mundo, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicadas hoy, la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) aplaude la reafirmación de la OMS sobre la seguridad del aspartamo por parte de su destacado organismo científico responsable de evaluar la seguridad de los aditivos alimentarios, el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de la FAO/OMS. Estas conclusiones son coherentes con las conclusiones de más de 90 agencias de seguridad alimentaria de todo el mundo que han confirmado la seguridad del aspartamo, incluidas la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que ha revisado el aspartamo dos veces, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

“El JECFA ha vuelto a reafirmar la seguridad del aspartamo después de llevar a cabo una revisión exhaustiva, completa y científicamente rigurosa”, afirma la Secretaria General de la ISA, Frances Hunt-Wood. “El aspartamo, como todos los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías, si se usa como parte de una dieta equilibrada, ofrece a los consumidores la posibilidad de reducir la ingesta de azúcares, un objetivo fundamental de salud pública”.

Como parte de su completa evaluación, que reconfirma la seguridad del aspartamo, el JECFA examinó las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y no ha encontrado ningún motivo de preocupación para la salud humana. Es importante destacar que la IARC no es un organismo de seguridad alimentaria, y que su clasificación 2B no toma en cuenta los niveles de ingesta ni el riesgo real, lo que hace que la revisión de la IARC sea bastante menos completa que las exhaustivas revisiones realizadas por organismos de seguridad alimentaria como el JECFA, y que pueda confundir a los consumidores.

Para poner esto en contexto, la clasificación 2B de la IARC sitúa al aspartamo en la misma categoría que el kimchi y otros vegetales encurtidos. La IARC debería ser la primera en aclarar que no está sugiriendo que la gente deba dejar de tomar kimchi en las comidas.

Como parte de una dieta y un estilo de vida general saludables, el aspartamo puede ser útil para promover los objetivos de salud pública de reducción de la ingesta de azúcares y, en definitiva, ayudar en el control del peso y el tratamiento de la diabetes, así como con la salud bucodental.

FIN