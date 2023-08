ibex Names Nicola James as Vice President of Operations in Jamaica

BPO Veteran Bolsters Leadership Team to Help Drive Growth in the Region

CARIBPR WIRE, KINGSTON, Jamaica, Aug. 16, 2023: ibex (NASDAQ: IBEX), a leading global provider of business process outsourcing (BPO) and customer engagement technology solutions, today announced that Nicola James has been appointed Vice President, Operations, of ibex in Jamaica.

As a highly accomplished and versatile BPO leader, Nicola brings to ibex Jamaica a proven track record of delivering exceptional results in management and customer service across diverse industries and multiple geographies. With over 18 years in the BPO sector, she has amassed a wealth of experience and expertise in driving operational excellence and exceeding client objectives. She will report directly to Tamara Ricketts-Brown, Senior Vice President, Jamaica Country Manager at ibex.

“We are pleased to have Nicola as part of ibex Jamaica,” said Ricketts-Brown. “Throughout her career, she has demonstrated a strong commitment to leadership, fostering a culture of innovation, and adapting quickly to dynamic business environments. Her ability to motivate and inspire teams, leading them to achieve outstanding outcomes will make her a valuable addition to our organization.”

Prior to joining ibex, James was Director of Operations at Itel, and before that, a Senior Account Manager with Sutherland Global Services. Previously, James was an SBU manager at ACS, a Xerox company. James received her tertiary level qualifications from Montego Bay Community College and the University of Technology.

“I am delighted to be part of the ibex team and drive operations as we grow in Jamaica,” said James. “ibex is known for creating an employee experience that in turn enables many of the world’s leading brands to provide the best experience for their customers. I’m excited to take on this new opportunity and aim to deliver excellence in all that I do at ibex.”

ibex delivers innovative business process outsourcing (BPO), smart digital marketing, online acquisition technology, and end-to-end customer engagement solutions to help companies acquire, engage, and retain valuable customers. Today, ibex operates a global CX delivery center model consisting of 31 operations facilities around the world, while deploying next-generation technology to drive superior customer experiences for many of the world’s leading companies across retail, e-commerce, healthcare, fintech, utilities and logistics.

ibex leverages its diverse global team of over 30,000 employees together with industry-leading technology, including its Wave X platform, to manage nearly 200 million critical customer interactions, adding over $2.2B in lifetime customer revenue each year and driving a truly differentiated customer experience. To learn more, visit our website at ibex.co and connect with us on LinkedIn.

ibex nombra a Nicola James vicepresidenta de operaciones en Jamaica

Líder experimentada de BPO fortalece el equipo de liderazgo para ayudar a impulsar el crecimiento en la región

CARIBPR WIRE, KINGSTON, Jamaica, Aug. 16, 2023: – ibex (NASDAQ: IBEX), un proveedor líder mundial de outsourcing de procesos empresariales (BPO) y soluciones de tecnología de participación del cliente, anunció hoy que Nicola James fue nombrada vicepresidenta de operaciones de ibex en Jamaica.

Como líder de BPO altamente competente y versátil, Nicola trae a ibex Jamaica una trayectoria comprobada en obtener resultados excepcionales en gestión y servicio al cliente en diversos sectores y varias regiones geográficas. Con más de 18 años en el sector de BPO, Nicola acumuló una vasta experiencia y conocimientos para impulsar la excelencia operativa y superar los objetivos del cliente. Se reportará directamente a Tamara Ricketts-Brown, vicepresidenta sénior, gerente de país de Jamaica en ibex.

“Nos complace tener a Nicola como parte de ibex Jamaica”, dijo Ricketts-Brown. “Durante su carrera, demostró un fuerte compromiso con el liderazgo, fomentando una cultura de innovación y adaptándose rápidamente a entornos empresariales dinámicos. Su capacidad para motivar e inspirar a los equipos, llevándolos a lograr resultados sobresalientes, la convertirá en una valiosa adición para nuestra organización”.

Anteriormente de unirse a ibex, Nicola fue directora de operaciones en Itel y, antes de eso, gerente sénior de cuentas en Sutherland Global Services. Anteriormente, Nicola fue gerente de SBU en ACS, una empresa de Xerox. Nicola obtuvo sus calificaciones de nivel terciario de Montego Bay Community College y University of Technology.

“Estoy muy contenga de ser parte del equipo de ibex e impulsar las operaciones mientras crecemos en Jamaica”, dijo Nicola James. “ibex es conocida por crear una experiencia para los empleados que a su vez permite a muchas de las marcas líderes mundiales ofrecer la mejor experiencia a sus clientes. Estoy muy entusiasmada de emprender esta nueva oportunidad y aspiro ofrecer excelencia en todo lo que hago en ibex”.

ibex ofrece servicios de outsourcing de procesos empresariales (BPO) innovadores, marketing digital inteligente, tecnología de adquisición en línea y soluciones de participación del cliente de extremo a extremo para ayudar a las empresas en la adquisición, participación y retención de clientes valiosos. Hoy, ibex opera un modelo de centro de entrega de experiencia del cliente (CX) global que consiste en 31 instalaciones de operaciones en todo el mundo, al mismo tiempo que implementa tecnología de última generación para promover experiencias superiores para el cliente para muchas de las empresas líderes mundiales en los sectores minorista, comercio electrónico, atención médica, tecnología financiera (fintech), servicios públicos y logística.

ibex aprovecha su diverso equipo global de más de 30.000 empleados junto con tecnología líder en el sector, incluyendo su plataforma Wave X, para la gestión de cerca de 200 millones de interacciones críticas con clientes, añadiendo más de $2.2 mil millones en ingresos vitalicios de clientes cada año e impulsando una experiencia de cliente verdaderamente diferenciada. Para más información, visite nuestro sitio web ibex.co y conéctese con nosotros en LinkedIn.

