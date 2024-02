El Pitch Festival: inteligencia artificial y comunicación digital en Cuba

The content originally appeared on: OnCuba News

Los próximos 2 y 3 de marzo tendrá lugar en La Habana la segunda edición de El Pitch Festival, un encuentro sobre marketing y comunicación digital para empresas. Su organizadora, la emprendedora y comunicadora Katia Sánchez, conversó con OnCuba sobre la convocatoria a este evento de acceso gratuito.

Sánchez es la fundadora del proyecto La Penúltima Casa y es anfitriona del pódcast El Pitch, que da nombre al festival y se enfoca en la comunicación desde el emprendimiento. Aun siendo muy joven, gracias a su trabajo de los últimos años ha acumulado una experiencia en la materia que la convierte en una voz autorizada y de liderazgo en este ámbito, habiendo asesorado a empresas establecidas o pequeñas empresas emergentes y otros negocios en Cuba.

¿En qué consiste La Penúltima Casa?

La Penúltima Casa se creó como un pequeño blog en 2019 y luego mutamos hacia una agencia y comenzamos a expandir la cantidad de servicios y productos que ofrecíamos. Luego, el sector del emprendimiento llegó a nosotros poco a poco, nos llegó con el podcast El Pitch, y esto hizo que lográramos aunar lo que es hacer comunicación, marketing, publicidad, con qué se está haciendo desde el sector del emprendimiento, la comunidad emprendedora en Cuba. Que, además, ha crecido muchísimo y ha visto un montón de cambios y transformaciones para bien, para su fortalecimiento y desarrollo.

El festival surge en 2021 primeramente para unir a los emprendedores de muchas partes de Cuba. Tuvimos 11 provincias representadas en 2021. Fue online, además, porque estábamos en medio de la pandemia; fuimos de los poquísimos eventos que se hicieron en Cuba en ese entonces. Y tuvimos 400 inscritos, trajimos speakers de 4 países. La idea era conocer herramientas, estrategias técnicas, conocimientos, era lo principal.

Pero también estaba el hecho de conectar, porque las comunidades emprendedoras en Cuba y los profesionales de la comunicación están muy dispersos. Además, generar alianzas y oportunidades.

Básicamente, es un punto de encuentro que fue muy retador. Y que ahora en 2024, ya sin pandemia, ya con un nuevo panorama en el sector emprendedor, dijimos: “Bueno, vamos a repetirlo; vamos a ver qué tal”.

Y por eso creamos esta edición de El Pitch Festival, que además trae mayor cantidad de speakers, más diversidad. Ya tenemos inscritos de todas las provincias del país. Y tenemos personas inscribiéndose desde otros países. Tenemos unos 11 países entre los inscritos; muchos de ellos son cubanos en otros países que quieren ser parte. Defendemos la idea de que el emprendimiento se realice desde cualquier lugar, desde cualquier punto, y que el festival en definitiva tribute al crecimiento de todas las personas que estén involucradas.

¿Podrías mencionar, adelantando un poco el programa, algunos de estos speakers internacionales? ¿Quiénes serían algunos de los más atractivos?

En el primer festival tuvimos speakers de Estados Unidos, Argentina, España, Cuba. Ahora todos serán internacionales, de seis países: Argentina, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos. Además, hay diez que van a estar en el evento online. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a la directora de Podcasteros, que es la comunidad de podcasters hispanohablantes más grande.

Tenemos a la fundadora de Latinas en SEO, que también es una comunidad súper importante, regional, que agrupa a mujeres en los espacios digitales. (No estoy dando nombres porque no los hemos publicado aún).

Tenemos a un speaker buenísimo, de Estados Unidos, que implementó una metodología para integrar la inteligencia artificial en el proceso de creación de contenido a gran escala y crear así enorme cantidad de contenido para agencias de marketing o de cualquier otro tipo.

En fin, tenemos un montón de temas, como por ejemplo, project management, tenemos SEO por supuesto, posicionamiento web, vamos a hablar de contenido generado por el usuario de redes sociales, orgánico y pagado.

Hay algunas cosas que diría que no se ajustan tanto a lo que tenemos hoy en la realidad cubana. Por ejemplo, cuando hablamos de contenido pagado en redes sociales, porque sabemos que en Cuba está de alguna manera vetada la

opción de promocionar posts en las redes sociales. Pero estamos tratando de abrirnos y buscando insights de diferentes partes; en definitiva hacia ahí vamos. No estaba mal incluir cosas que quizá ahora no tenemos, pero en algún momento sí. Además, teniendo en cuenta que muchos participantes no están en Cuba o no residen en Cuba ahora mismo.

Además, tenemos speakers que están viniendo a Cuba desde Estados Unidos y Argentina, y que nos van a acompañar también en el espacio presencial, que será un evento más cerrado, para referentes o especialistas destacados del ámbito del marketing, de la comunicación, del emprendimiento y también negocios y proyectos con buenas prácticas en este campo.

Ahora que mencionabas algunas limitaciones para la promoción de un contenido o negocio, ¿qué otras limitaciones del contexto cubano puedes identificar a partir de tu experiencia y qué soluciones le han dado los nuevos emprendimientos o ustedes como asesores?

Tenemos, por supuesto, un montón de limitaciones que comienzan con la conectividad y la velocidad de la conexión a Internet en Cuba. O sea, a veces, nosotros decimos que estamos locos haciendo comunicación digital si no tenemos Internet. Creo que es el principal problema que transitamos cuando tenemos que hacer algo online, y es algo para lo que nos estamos preparando en este festival, porque tiene características especiales para hacer que las personas en Cuba con baja velocidad Internet o con poco acceso a datos porque son caros puedan ser parte. Estamos usando algunas técnicas que estamos replicando de la edición de 2021 y que funcionaron muy bien.

Además de eso, hay otras limitaciones. Por ejemplo, acceder a contenidos de pago, pagar herramientas, entrar a sitios web que están bloqueados para Cuba. Y sobre todo que los mecanismos de pago para personas que están en Cuba se complejizan mucho y esto incide en los profesionales que trabajan en la comunicación, en el marketing, en la publicidad, que tienen que hacer determinados pagos por herramientas, ahora mismo muchas de inteligencia artificial que son de pago, como ChatGPT4 o Canva AI. O para establecer un mecanismo de entrada y salida de dinero, dígase, poder cobrar y hacer pagos hacia y desde el extranjero, es una limitación grandísima que tienen casi todos los emprendedores acá. Entonces, por supuesto que el contexto cubano es diferente a otras realidades. Pero justamente por eso es el Festival.

Los speakers están súper enterados de nuestro contexto y estamos tratando de que conozcan un poco la dinámica de Cuba, porque por lo general estamos aislados. No se conoce mucho sobre la realidad de Cuba y lo que está pasando en otros lugares. El festival es una buena oportunidad para conectar a los profesionales, a los emprendedores de acá, con estas nociones foráneas que compartirán con nosotros.

Hay quien diría que en un contexto tecnológico tan precario quizá celebrar un festival enfocado en la inteligencia artificial suene como un salto muy largo. ¿Tienes experiencia con emprendimientos cubanos que hayan trabajado con la integración de la inteligencia artificial a sus negocios, a su comunicación digital?

Sí, totalmente. Pero, además, nosotros en la agencia utilizamos al menos 6 herramientas de inteligencia artificial para crear contenido solamente. Esto no es algo que digamos que es el futuro y en algún momento Cuba va a llegar hasta ahí. No, ya está acá, ya no es innovador hablar de inteligencia artificial. Es el presente, es la realidad que tenemos.

Como mencionaba, hay un speaker que tiene una agencia que solo trabaja inteligencia artificial, es su especialidad, con lo cual ya hay modelos de negocios basados en la inteligencia artificial. Por supuesto, puede sonar un poco a ciencia ficción si estamos muy atrasados respecto a eso, pero creo que acá los cambios se han dado de manera vertiginosa desde que en 2018 entramos masivamente a Internet a través de los datos móviles. Estamos en 2024 ¡y cuántas cosas nos han pasado luego de eso!

Es decir, ha sido un cambio tan vertiginoso que no podemos sentarnos a esperar o ver cuándo es que llega Cuba. Nosotros podemos hablar ya sobre el tema. Hay herramientas que se pueden utilizar, hay cosas que podemos hacer. Tenemos VPN. O sea, para hacer esta transmisión en vivo necesito utilizar VPN porque para Cuba es una plataforma vetada y lo estamos haciendo. No es que sea imposible, es que justamente ser emprendedor acá —creo que es un lema general, pero en Cuba se aplica muy bien— es buscar alternativas continuamente para resolver problemas y poder seguir desarrollando. Así que, mira, la inteligencia artificial está acá. Hay libros, hay cursos de inteligencia artificial hechos en Cuba. La Penúltima Casa es además el primer —y único hasta el momento— medio en Cuba que participa en la Academia de Journalism AI sobre inteligencia artificial en el periodismo para pequeñas redacciones.

En fin, estamos innovando en el tema, estamos trabajando en el tema. Y no, no te quedes sentado a esperar qué va a pasar, porque lo que va a suceder si te quedas sentado es que no te vas a enterar y todo el mundo va a estar hablando y haciendo cosas y tú no lo vas a ver implementado. Así que sí, con mucho orgullo lo traemos.

Otra visión, lejos de pensar que es el futuro, teme que la inteligencia artificial ya llegó y es cuestión de tiempo que desplace a muchos humanos del mercado laboral; lejos de este enfoque de integrarla en tus propósitos como empresa, ven estas plataformas como las que se convertirán en creadoras de contenido y susituirán el trabajo que hacemos quienes creamos texto, imagen, video, comunicación digital. ¿Qué piensas sobre esto y por qué escogieron el enfoque de integrar la inteligencia artificial a los propósitos de la empresa y no temerlo como enemigo, como un avance que nos va a pasar por encima y va a ser otro cambio tecnológico que nos va a dejar a muchos fuera del mercado?

Bueno, es un debate, y creo que ese debate se ha ido repitiendo cada vez que hay una tecnología así de disruptiva. Me parece que depende de cómo lo veas, pero tiene más que ver el hecho de ver la inteligencia artificial desde el rol de trabajo.

O sea, si estás trabajando dentro de una compañía grande en un departamento donde hay 10 periodistas y comienzan a utilizar herramientas de inteligencia artificial para apoyar ese trabajo, probablemente ahora van a necesitar 3 en vez de 10. Van a necesitar definitivamente menos cantidad de personas para hacer ese trabajo. Pero, ojo, eso ha pasado cada vez que irrumpe una tecnología. Ha sido parte de la historia.

Sin embargo, como profesional, como emprendedor, es mucho más lo que puedes hacer. Tu capacidad productiva aumenta muchísimo si utilizas herramientas de inteligencia artificial. Yo no lo veo tanto como que nos sustituya o no, sino cómo se ajusta dentro de los roles y modelos laborales en general.

Como profesional, ahora puedo hacer contenido que tomaba 3 horas en 20 minutos; porque tengo a mi alcance herramientas que me permiten aumentar mi productividad, que me permiten ser más efectiva, donde puedo hacer una serie de cosas. Y, por otro lado, puedo completar una serie de procesos que antes eran mucho más desarticulados, por así decirlo.

Como profesionales no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Todo lo contrario. O sea, el cielo es el límite de la cantidad de cosas que podemos hacer. Y estoy súper emocionada. Además, cada vez que descubro una herramienta y comienzo a probarla y veo el montón de trabajo que me ahorro y lo bien que sale… Yo quiero aplicarla a mí, a mis procesos de trabajo porque veo cuánto me está ayudando y cuán productiva puedo ser, cuán bueno es eso además para nuestros ingresos, desde el punto de vista emprendedor. Es buenísimo también para el negocio.

Nada de miedo y mucho de conocerla, de estudiarla, entender, por supuesto, sus límites, sus sesgos, sus riesgos, que no son pocos, en cuestiones de ética, de estereotipos que reproduce, en cuestiones de si realmente necesita inteligencia artificial para hacer esto o no. Seamos claros, no necesitamos inteligencia artificial para todo y el valor humano ahí no se ha perdido con la inteligencia artificial y no creo que se pierda.

Hay un concurso en el Festival como parte de las actividades. Háblanos un poco sobre esto.

Sí, tenemos el concurso Marketing AI porque en el festival de 2021 hicimos un concurso de inteligencia artificial y se presentaron alrededor de 40 negocios que publicamos en el canal de YouTube que creamos para el festival. Seleccionamos un ganador popular y un ganador del jurado especializado que evaluó estos pitchs de negocios.

Este año vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo nuevo, algo que no se haya hecho en Cuba. Es un pensamiento que guía mucho todo lo que hacemos.

¿Qué es lo que más está sonando en marketing ahora mismo? Inteligencia artificial. Vamos a crear algo sobre inteligencia artificial. Y lanzamos el concurso cuya idea es crear un producto o solución que tribute a un objetivo de marketing de cualquier marca creada ya o ficticia, utilizando una o más herramientas de inteligencia

artificial en el grado que los autores o el autor estime inconveniente. Es decir, creas un producto de cualquier tipo para promocionar algo, para posicionar algo, para vender algo referente a una marca, que puede ser, además, cualquier tipo de marca. Y utilizas la inteligencia artificial, nos cuentas cuáles fueron las herramientas que utilizaste, en qué medida o para qué las utilizaste. Y ahí te inscribes, muestras un link a este producto que realizaste y ya estás dentro del concurso.

Vamos a estar dando varios premios a cada uno de los dos ganadores, uno popular y un ganador del jurado. Puede ser una participación individual o en equipos hasta de 3 miembros. Entre los premios está, en metálico 30,000 pesos cubanos, y vamos a darles una invitación para el evento presencial, con algunos de los referentes y especialistas destacados en Cuba en el ámbito del marketing, la comunicación, la publicidad y el emprendimiento.

Es un concurso que va a ser el evento de hoy día. Mucha gente nos ha ido preguntando: “Yo solamente sé de esta herramienta, ¿crees que puedo?”. Por supuesto. O sea, aunque sea poco, todo lo que logres hacer con la inteligencia artificial es un avance. Si es una publicación de Instagram para el negocio con ChatGPT y luego, además, alguna herramienta de generación de imágenes como Dall-E para hacer la imagen base o editarla y tal, está buenísimo. Ya es algo que, además, tributa directamente a un proyecto, a una marca, a un objetivo y que utiliza estas herramientas para su creación. Con lo cual, sí, se puede hacer desde algo muy pequeño hasta un sitio web, un chatbot o cualquier otra cosa que quieran hacer. Sacamos un video en nuestra cuenta de Instagram para mostrar un ejemplo. Es el video de un avatar; le dimos un prompt de un texto y el avatar habla, crea todo en inteligencia artificial para que se vea. Es un ejemplo de las cosas que puedes hacer, que son un montón.

Visualizza questo post su Instagram

Están abiertos a cualquier formato, el uso de cualquier plataforma. El único criterio es haber empleado inteligencia artificial en marketing.

Eso y que sea algo que se creó durante el plazo del concurso. O sea, que no sea algo que se hizo hace 3 meses o 1 año, sino que sea inédito. El plazo de admisión vence el 29 de febrero. Queremos dar los premios el 3 de marzo, que es el segundo y último día del evento online.

Va a haber una parte del evento online y otra parte presencial. ¿En qué va a consistir el evento presencial?

El evento presencial es el último y es el evento más reservado, pensado para especialistas, expertos destacados en Cuba en el marketing y la comunicación. Y además para emprendimientos con buenas prácticas en el mercado. Será en la residencia británica de La Habana, con el apoyo de la Embajada Británica, y además un montón de marcas que nos están apoyando y colaborando de muchas maneras. El Festival, le decía al equipo, se ha convertido además en el festival de la colaboración de marcas, porque tenemos un montón de marcas amigas que nos han apoyado, como es el caso de OnCuba, medio con el que además estamos estableciendo un patrocinio durante el festival y realizando varias acciones de marketing cruzadas.

La gran mayoría de speakers invitados para 2 y 3 de marzo, sábado y domingo, los compartiremos a través del canal de YouTube creado para El Pitch Festival y nuestro canal de Telegram. Hay un formulario de inscripción, es muy sencillo, es gratuito, es abierto. Lo único que hay que hacer es tener conexión a internet para poder estar con nosotros esos dos días.

Pero sabemos que hay problemas respecto a la conexión y estamos apoyando a personas que no tengan suficientes recursos para pagar los datos de internet durante esos dos días. Estamos ofreciendo recursos, haciendo recargas a quienes lo necesitan. Sabemos que hay en Cuba muchísimos, grandes, tremendos profesionales, que tienen poco acceso a oportunidades. Eso es también lo que queremos generar. Que el evento sea amplio, que no se queden las mismas personas de siempre, que no se quede en La Habana, por ejemplo. Que vaya más allá y que vaya a los espacios en los que casi nunca llegan las oportunidades.

El Pitch Festival, 2 y 3 de marzo online, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde cada día. Con charlas de speakers. Y luego preguntas y respuestas a través de nuestro canal de Telegram. Ahí vamos a tener premios de los patrocinadores. Vamos a tener rifas. Vamos a tener la premiación del concurso de inteligencia artificial. O sea, van a ser dos días para divertirnos, pasarla bien, hacer alianzas, intercambiar. Y para aprender mucho, por supuesto.

Hasta hace unos años muchos emprendedores cubanos pensaban que no era necesario invertir en marketing o comunicación digital; que bastaba anunciarse en Facebook, por ejemplo. O abrir un canal en Telegram. O tener un grupo de WhatsApp. ¿Sientes que, por ejemplo, en comparación con la edición anterior de El Pitch Festival, de 2021 al presente, ha aumentado la conciencia entre el sector privado emergente cubano de la importancia de tener una presencia digital fuerte, de tener una identidad y de invertir en marketing para llevar adelante sus negocios?

Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, el sector es más grande. Somos muchos más. En 2021 comienzan las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba.

Dispara el sector emprendedor y la capacidad de hacer de este sector, el fortalecimiento que ha ganado en los últimos años es inmenso. Aunque queda muchísimo por hacer, por supuesto. Pero sí es verdad que esta mentalidad de “no necesito marketing” o “no necesito tantos canales”; “no voy a invertir en comunicación”… si bien hemos avanzado (hay muchas más agencias, hay mucha más gente haciendo esto), también sigue siendo un pendiente. O sea, es algo que va a seguir existiendo esa reticencia a invertir en marketing y comunicación. Ese recorte primero; cuando tengo problemas con liquidez o fondos, voy a recortar primero marketing y comunicación que cualquier otra cosa. Está en nuestra realidad. Vemos, por ejemplo, que no hay un trabajo marcario en un montón de negocios que llaman la “mipyme de la esquina”, o de aquí o de allá. Es la era de la no marca, no tienen un nombre, un branding detrás; es simplemente una categoría generalista.

Ahí podemos ver cuánto falta por hacerse, que estamos en ciernes, que estamos dando pasos de bebé. Queda por hacerse un montón. Necesitamos más tiempo para trabajar; y es algo que siempre va a existir, incluso fuera de la realidad nacional existe.

Ahora, ¿quiénes van a quedarse con la cuota mayor de mercado, quiénes van a sobrevivir a largo plazo, quiénes harán proyectos sostenibles, quiénes realmente van a crecer y escalar? Esos que trabajen marketing, comunicación, publicidad, branding y lo trabajen bien, con sentido común, con un enfoque interdisciplinar y tratando de que cumpla o favorezca o tribute a los objetivos del negocio.

El Pitch Festival, 2 y 3 de marzo de 2024, de 9 a.m. a 2 p.m.

Para inscribirte a El Pitch Festival, online y gratuito, pincha aquí

Para participar en el concurso Marketing AI, pincha aquí

Etiquetas: EmbajadaFestivalinteligencia artificialMIPYMESPortada