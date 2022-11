Yxantipi et Monbuchon à l’honneur

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dimanche, le Chypriote Amine Yxantipi a remporté la 36e édition du semi-marathon international de Fort-de-France. Après une 1h 07minutes et 14 secondes, il s’impose devant Ali Mohamed (Hollande) et Nasser Allali (France). Chez les femmes, Cécilia Monbuchon de l’équipe du Golden Star s’impose nettement en 1 heure 16 minutes et 51 secondes.

Si pour cet évènement, absent depuis deux ans pour

cause de Covid et crise social, 5 courses ont été programmées dont

le Jou ouvè, le Semi Relais Mixte, c’est bien la course de 21 km

100 qui a retenu toute l’attention. Des participants venus de

France, Éthiopie, Algérie, Maroc, Belgique, Kenya, Pologne,

Érythrée, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Saint-Barthélemy, Guyane,

Trinidad, Colombie et Costa Rica se sont mesurés les uns aux

autres. Une course maitrisée par les premiers Après une demi-heure de course, quatre hommes se

retrouvent en tête à l’approche de Dillon : Ali Mohamed (Hollande),

Nasser Allali (France), Amine Yxantipi (Chypre) et Merhawi

Ghebreslasie (Érythrée). Chez les femmes, Cécilia Monbuchon du Golden star

se retrouve première et suit de près la tête de course. Vient ensuite un groupe de poursuivants composé de

trois Antillais : Michel Pradel de la Guadeloupe (Moule Runnnig),

suivi du Martiniquais Loïc Louis-Mondésir (Mairie Sportive) et de

Germain Guezo (Athlétic Club Saléen). En deuxième partie de

course, au sein du quartier Dillon, les quatre hommes de tête

restent les mêmes et creusent l’écart a

NewsAmericasNow.com