Vers la fin des prix exorbitants à l’arrivée des colis ?

Dossier réalisé par Julien Philipakis

Le plafond d’exemption des frais des colis va augmenter.

• PHOTO JEAN-MARC ETIFIER

La loi sur le dédouanement des colis va changer prochainement. Le ministre délégué chargé des Outre-mer a, en effet, annoncé dernièrement que le plafond d’exemption des frais, concernant le dédouanement des colis par La Poste mis en place dans les Outre-mer, serait bientôt augmenté. De quoi régler, normalement, le problème des frais très importants et soulager la population.

Bonne nouvelle pour la population. Jean-François

Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, a fait une annonce,

il y a peu, au journal télévisé de Martinique La 1ère concernant le

dédouanement des colis opéré par La Poste en Outre-mer depuis le

1er février dernier, dispositif qui provoque l’indignation de la

population martiniquaise. En effet, « on a parfois un prix de

port supérieur au prix de la valeur de ce qui est

transporté », a reconnu le ministre. Avec des frais

exorbitants à l’arrivée du colis. Voici sa réponse :

« Cette bêtise est due à un certain nombre de choses,

notamment au fait que c’est la loi qui s’applique. C’est passé de

la douane à La Poste, qui applique strictement la loi. Les

règlements n’étaient pas appliqués. La Poste applique la règle, qui

n’a pas changé. Quand on voit les conséquences, on se dit qu’elle

n’est pas bonne. Donc, il faut changer la règle. J’ai saisi Madame

la Première ministre d’un changement de règle. En dessous de 205€,

on ne paye pas la taxe, il y a une exemption. L’idée est

d’augmenter très sensiblement ce plancher. » D’après

Jean-François Carenco, cette évolution permettra de résoudre 90%

des problèmes. « J’espère que ce sera fait avant la fin de

l’année, a-t-il ajouté. Au moins ce sera réglé. C’est un sujet que

personne n’avait vu. On n’appliquait pas la loi tout simplement. »

Contactée, La Poste ne souhaite pas commenter les propos du

ministre.

La règle va changer

Le nouveau projet de loi en est actuellement au

début des discussions au Parlement. Une proposition d’amendement du

sénateur guadeloupéen Dominique Théophile, membre de la majorité

présidentielle, a été adoptée par le sénat mercredi. À partir du

1er janvier 2023, le plancher entre particuliers (de l’Hexagone

vers les Outre-mer et inversement) va passer de 205€ à 400€. La

deuxième partie de cette proposition concerne les frais de dé