Une très belle action pour Noël pour les enfants malades

Vieux-Fort

De gauche à droite, Pamela Rénia, interprète, Brittanie Brudey, mannequin, et Daisy Mariette, directrice de DM Fashion Studio, les trois amies organisatrices de l’événement, mardi matin sur le marché de Basse-Terre. • J.D.

En vue de recueillir des jouets à offrir aux enfants malades du CHBT, Daisy Mariette, mannequin new-yorkaise d’origine guadeloupéenne, organise samedi, dans la grande salle du CMACS, une soirée-fête de Noël qui alliera défilé de mode et show musical. L’entrée est gratuite et tous les sud Basse-Terriens – et les autres – y seront les bienvenus.

C’est un rendant visite l’an passé à de jeunes

enfants malades, en soins au centre hospitalier de Basse-Terre que

cette idée généreuse est venue tout naturellement à l’esprit de

Daisy Mariette: offrir des cadeaux pour Noël à tous les enfants

hospitalisés, parfois atteints de graves maladies. Daisy, dont le

père est natif de Vieux-Fort, a émigré très jeune aux USA avant d’y

exercer le métier de mannequin et devenir ensuite directrice de

l’agence DM Fashion Studio, puis

