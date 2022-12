Une finale Argentine-France de rêve pour une troisième étoile

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Football. Coupe du monde. Finale

Julien Philipakis

[email protected]

Coéquipiers au PSG, Messi et Mbappé se feront face dimanche en finale de la Coupe du monde. • AFP.

L’équipe de France défiera l’Argentine en finale de la Coupe du monde au stade de Lusail, ce dimanche (11h00) au Qatar, avec l’objectif de conserver son titre. Le grand vainqueur décrochera un troisième sacre.

Qui de l’Argentine ou de la France remportera une

troisième Coupe du monde ? Quoi qu’il arrive, c’est une finale de

rêve, grandiose et historique qui se tiendra ce dimanche à 11

heures au stade de Lusail, au Qatar. Nous avons d’un côté,

l’Argentine, championne d’Amérique du Sud 2021 et championne du

monde 1978 et 1986.

L’Albiceleste est portée par son géni Lionel

Messi, septuple Ballon d’Or, dont une grande partie de la planète

rêve qu’il inscrive à son palmarès le plus beau des titres. Après

l’échec en finale du Mondial 2014 contre l’Allemagne (0-1 après

prolongation), il s’agit certainement de la dernière chance pour

Messi (35 ans) de décrocher le Graal en Coupe du monde avant sa

retraite.

De l’autre côté, la France, championne du monde

1998 et 2018, s’est qualifiée pour sa quatrième finale de Coupe du

monde (1998, 2006, 2018 et 2022) en battant le Maroc 2 à 0 mercredi

à Al-Khor. Alors qu’elle n’avait disputé aucune finale avant 1998,

l’équipe de France connaît deux décennies de grâce dans la plus

grande des compétitions. Ce qui fait de la France l’une des toutes

meilleures nations au monde depuis 1998. Les Bleus de Didier

Deschamps peuvent donc entrer un peu plus dans l’histoire : seuls

deux pays ont réussi