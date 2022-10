Un sietevidas ense?ando a cuatro gatos

The content originally appeared on: OnCuba News

Hay gente que ha vivido mucho en poco tiempo. Hay quienes coleccionan vivencias durante a?os con m?s apego y dedicaci?n que quienes coleccionan sellos antiguos y vajillas familiares. Y hay quien te cuenta su vida entera en una charla de bodega, en una fiesta, en un cuerpo de guardia de hospital, en un viaje Habana-Matanzas. Preguntar una direcci?n puede ser el inicio de un cu?ntame tu vida, el despertar de esa extra?a empat?a que se crea entre dos desconocidos.

Solo pas? un barco. Ese d?a estaba medio sombr?o. No hab?a guitarras, ni vendedores. Ni siquiera el mar daba se?ales de j?bilo, plano como un plato vac?o. Hay d?as as? hasta en el Malec?n. D?as en los que, a pesar de tener la alegr?a caribe?a en el centro de la m?dula, uno no tiene ganas de re?rse, ni de bailar, ni de hablar con nadie. As? andaba yo. Arrastrando los pies Malec?n abajo.

Como mi paseo estaba siendo tan ins?pido, cruc? la calle para ver si en el “Hola Ola” estaban vendiendo helado. Ya no son baratos. Ahora son helados caros. Regresaba al Malec?n con m?s desgano que antes. Tuve que esperar en medio de la calle a que pasaran seis carros blancos, todos id?nticos, como salidos de una alucinaci?n futurista. Entonces lo vi con mis ojos miopes. Un tipo rar?simo, sentado de frente al mundo. Cuando me acerqu? rectifiqu? mi primera impresi?n. No era un tipo, era un se?or y no estaba vulgarmente sentado, estaba posado en el muro, sobre sus piernas en flor de loto.

El Malec?n es un sitio de interminables relatos, de comedias negras, tragicomedias y dramas hist?ricos. Un lugar para conectarse con historias paralelas. Inexplicablemente ah? se entremezclan lo superficial y lo profundo, las m?scaras y las esencias, lo asombroso y lo cotidiano. Es posible que, despu?s de una charla sobre el muro, creas que has encontrado al amor de tu vida, o que, en tres o cuatro horas, un extra?o te deslumbre con sus an?cdotas de viajes por Jap?n. Quiz?s nunca m?s vuelvas a ver a esa muchacha pelirroja de largas trenzas que se te pareci? un poquito al personaje de tu serie juvenil preferida. Quiz?s, luego de un tiempo, descubras que los viajes de aquel extra?o coinciden con las aventuras de Herv? Joncour y que sus cuentos solo existen en las p?ginas de una novela. Pero no importa, aquellos encuentros extraordinarios estar?n en tu memoria para siempre y volver?s al Malec?n con los ojos bien abiertos, por si te encuentras a la chica de las trenzas rojas o al simulado comerciante de la seda.

Ocurre m?s a menudo con los solitarios, porque los que van en grupos ya se conocen las vidas y hasta las reencarnaciones. Est?n los preguntones, como yo. Y est?n los que te narran toda su historia desde la creaci?n de su mundo hasta el juicio final que se les viene encima. As? fue con el Gran Meditador. No me fij? si las plantas de sus pies reposaban sobre sus ingles, como dictan las leyes de la Padmasana. Tampoco me pregunt? cu?ntos a?os habr? tardado en encontrar la concentraci?n necesaria para meditar de frente al tr?fico.

El Gran Meditador me cont? toda su vida en una hora. Si se pudiera medir el tiempo en forma de Malec?n, dir?a que me cont? toda su vida en tres gaviotas, dos vasitos de ron y un barco. Fui abducida por sus historias. Atrapada por un relato ?pico mezcla de grandeza y supervivencia. De vez en cuando, mir?bamos a alguna parejita rom?ntica que segu?a de largo y en ese impase yo intentaba definir si era cierto todo lo que me contaba. S?, era verdad. Al menos ese d?a medio sombr?o, a esa hora en la que el sol no molestaba tanto, eran reales el Gran Meditador y sus historias.

Cuando ya me iba, cuatro ni?os lo rodearon, como los peces Koi rodean a la flor de loto. Entonces me alej? y por primera vez se dirigi? a m? para hacerme una pregunta: “?T? eres periodista?”

– No, soy escritora.

Entonces me mir? con cara de felino. Yo dir?a que un angora turco, y me dijo: “Si vas a escribir mi historia ponle ‘Un sietevidas ense?ando a cuatro gatos'” Un gran t?tulo para una historia que no voy a contar. Si yo escribiera toda su vida en un texto tendr?a m?s de cien p?ginas y ni una sola de ellas fuera ver?dica. Pero si un d?a vas arrastrando los pies Malec?n abajo, puede que te encuentres con el Gran Meditador. Con suerte ?l mismo te contar? sus historias tan reales y tan alucinantes que solo pueden ser narradas en primera persona, en flor de loto y en tiempo de Malec?n.

Etiquetas: Cubamalec?nPortada