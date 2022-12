Un prêtre mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans

The content originally appeared on: News Americas Now

L’archevêché de Martinique précise en outre qu’à l’instar de tous les diocèses de France, tout est mis en œuvre en Martinique pour la prévention et la prise en charge des cas d’abus dans l’Église, en prenant toute la mesure de la gravité des actes qui auraient pu être commis. • PHOTO ARCHIVES FRANCE-ANTILLES

Dans un communiqué daté de samedi (3 décembre), l’archevêché de Martinique a révélé que plusieurs témoignages font état d’abus sexuels au sein de l’Église. Le prêtre concerné dans cette affaire a été mis en examen pour « viol par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confère sa fonction » et placé en détention provisoire.

Jeudi dernier, un prêtre de l’Église catholique de

Martinique a été placé en détention provisoire après son passage

devant le juge des libertés et de la détention. Il est mis en

examen pour ” viol par une personne ayant abusé de l’autorité que

lui confère sa fonction “. Les faits datent de 2019 et la victime

était alors âgée de 14 ans. Conformément au protocole prévu pour la

transmission à la justice des signalements d’abus sexuels au sein

de l’Église, l’archevêché a informé avoir porté à la connaissance

du procureur de la République de Fort-de-France, plusieurs

témoignages concernant des faits d’abus et de scandales relevant de

la justice civile. ” Les signalements ont été effectués dès que des

personnes affirmant avoir été victimes de ces abus se sont

manifestées auprès des autorités diocésaines. Les procédures

canoniques et ecclésiales ont également été activées “.

Le communiqué indique également que le parquet de

Fort-de-France a été saisi de cette affa