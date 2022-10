Tuve (tuvimos) la fortuna de tenerte, Mario Balmaseda

The content originally appeared on: OnCuba News

No par? de llorar durante todo el ensayo general.

Embutido en aquel traje de soldado del Ej?rcito Rojo, pesad?simo, con una “shapka” y un “palt?” que daban un escozor del carajo y sin poder ni rascarme porque ten?a que estar en “stop motion”, petrificado como una estaca, el dolor y la verg?enza de haber sido rega?ado en p?blico por mi actor favorito, el que me conoc?a desde ni?o, me jugaron una muy mala pasada.

Un grupo de aspirantes a actores, en su mayor?a provenientes de la Escuela Nacional de Arte y unos pocos de la calle –yo, por ejemplo–, fuimos los encargados de darle a “El Carill?n del Kremlin” (una obra teatral dirigida inicialmente por Evgueni Radomislenskiy, proveniente del Teatro de Arte de Mosc? y luego reestrenada bajo la meticulosa direcci?n de Mirian Lezcano y Mario Balmaseda) cierto aire de marcialidad y verosimilitud eslavas.

En las escenas en que aparec?a Vladimir Ilich Balmaseda Lenin, ?ramos los guardias del Kremlin: vista al frente, piernas abiertas, largo fusil con bayoneta inclinado hacia delante en la mano derecha. Estatuas. Y adem?s durante toda la obra mov?amos los muebles y la utiler?a con precisi?n milim?trica. ?Ay del que cometiera un error!

El d?a antes del estreno todo deb?a funcionar como un reloj suizo.

Muy al principio me tocaba poner una mesa (casi a oscuras) con un tel?fono antiguo, pero antes otro actor deb?a colocar una alfombra para que yo pudiera hacer lo m?o con tiempo suficiente para correr a ponerme en guardia. Lo at?pico: se demor? el socio de la alfombra, yo esperando con mi mesa y mi tel?fono y de repente encendieron las luces y all? estaba mi guardia rojo colocando la puta mesita y corriendo a ponerse en atenci?n. Un desastre chapucero.

Mario par? en seco el ensayo. Rabioso.

“?Qu? pas?, Luisito? ?As? quieres ser actor?”

Intent? explicarle que no hab?a sido mi culpa dando una vuelta para no joder tampoco al amigo que se hab?a retrasado, pero Mario no me dej?. Desde la luneta en la que estaba dirigiendo meti? un discurso terrible para todo el teatro Mella sobre la seriedad en el trabajo, el compromiso con el p?blico, la falta de profesionalismo, la devoci?n por el teatro. Yo quer?a que me tragara la tierra.

All? estaban todos los integrantes del Teatro Pol?tico Bertolt Brecht, mi novia de entonces, mi padre, mis nuevos amigos, tambi?n guardias rojos: Albertico Pujol, Carlos Otero, N?stor Jim?nez, Omar Al?, Javier Gonz?lez, Juan Carlos Ant?n y otros m?s. Hice toda una guardia con “jip?o”. Al final cuando me asom? al camerino de mi padre y Ren? de la Cruz, fue peor. Mi viejo: “?Viniste a que te pase la mano? ?A que te coja l?stima? Nananina Jab?n Candado… Mario tiene toda la raz?n del mundo. As? que guapea y haz lo tuyo bien”. Ren? miraba fijo al piso.

Mario me pas? por el lado, me dijo entredientes mir?ndome fijo: “conc?ntrate”, se mont? en su Lada y se esfum?.

No me equivoqu? m?s.

Dos a?os despu?s, la vida me dio el regalo de doblar el mismo personaje (Rybakov) con mi padre, en la obra. Una noche ?l y otra noche yo. Mario segu?a haciendo a Lenin. Y ten?amos muchas escenas juntos. El actor que me hab?a rega?ado una vez, el que yo segu?a con devoci?n en todos los personajes que hab?a hecho, se convirti? en un tipo tierno decidido a ense?arme. “No muevas as? las manos, Luisito. Rybakov es ruso, no vive en el Solar del ?frica. Es un soldado, mant?n la postura marcial todo el tiempo, con gallard?a”. “Haz una pausa antes de decir ese texto porque ah? el p?blico se va a re?r, no lo sueltes hasta que las risas de la gente se diluyan”. “Tenemos que mirarnos todo el tiempo”. “Las pausas se llenan con lo que el personaje piensa y siente” (Papa siempre le fastidiaba dici?ndole Doctor Honoris Pausa). Yo me lo com?a a preguntas. Me explic? por qu? su camerino y el cuarto de su casa estaban repletos de todas las fotos de Lenin que hab?a recopilado para usarlas como recurso nemot?cnico, el truco de achinar sus ojos saltones para darle el acabado final al rostro de Lenin o el acento sacado de las grabaciones originales en ruso, traslad?ndolo al espa?ol, los gestos y la manera de caminar del l?der sovi?tico que hab?a visto en pel?culas documentales de la Revoluci?n de Octubre. Fueron clases magistrales.

La obra comenzaba a las 8:30 pm y Mario llegaba al Mella a las ???2 de la tarde!!! para que la profe Adela Prado (maquillista excepcional) convirtiera a un mulato habanero en un asi?tico. Cog? la man?a de llegar muy temprano al teatro solo para ver de lejos, sin abrir la boca, aquel acto de magia. Luego Mario se enfundaba en su traje y se adue?aba de todo el pasillo tras el tel?n de fondo, caminando y gesticulando sin parar hasta que dieran las tres campanadas. Todo el tiempo. Metido qui?n sabe d?nde. Nadie le hablaba, silencio total.

La noche en que estren?, me hizo una se?a para que me acercara a su pase?to interminable, me estrech? la mano con firmeza, en plan Lenin y me habl? con el acento y la voz del personaje: “Camarada Rybakov”, “D?game, Vladimir Ilich” dije yo. Y volvi? ?l: “Sorpr?ndame”.

Al final de la obra, cuando todo el elenco hizo el saludo, sent? su mano en mi espalda empuj?ndome para que diera un par de pasos al frente y le vi se?al?ndome para que me aplaudieran. Una hermosura total. El profe mostrando a uno de sus alumnos. A un aprendiz. Lo llevo conmigo.

A partir de entonces, ya fue uno de mis otros padres (tengo el dos detr?s de Mayito Guerra, pero no importa, me honra). Lo ve?a todo y siempre su opini?n me llegaba forrada de sabidur?a.

Su m?s grande piropo: film?bamos “Zafiros, Locura Azul”. Manuel Herrera le hab?a dado una secuencia en la que Mario ten?a un gran discurso. Se pas? toda la ma?ana advirtiendo que era un texto muy largo, que no se sent?a muy seguro. Y yo, que s? lo har?a bien, que pod?a hacerlo por trozos, incluso. Me llam? aparte para decirme su parlamento. Lo escuch? embelesado. Era un ANIMAL de la interpretaci?n. Me dijo: “dime la verdad y no me embarques, que yo conf?o en tu opini?n, mijo. ?Viste que me com? una oraci?n?”. En medio de mi emoci?n por su halago, le dije que todo estaba genial –era verdad– y que daba igual si dec?a la cabrona oraci?n o no. Nos sentamos todos los Zafiros y nuestras novias de ficci?n a la mesa, dieron la voz de “acci?n” y ese monstruo se tir? el parlamento entero sin un solo error y con una verdad esc?nica que solo los grandes enarbolan. Toma ?nica. Mientras le aplaud?amos me mir? “saltonamente” y le mir? dici?ndole sin palabras “?Qu? cabr?n eres!”.

Escrib?a esto y mientras, pasaba una pel?cula mental editada por m? en la que arrancas con tu personaje en “De Cierta Manera” en aquel t?te ? t?te impresionante con el otro Mario (Limonta) o en la secuencia de la discusi?n con Yolanda Cu?llar en plena calle, para pasar por corte directo a tu clown de “La Panader?a” balance?ndote sobre tus piernas y jugando con tus tirantes mientras tus dedos tamborilean sobre tu vientre postizo y luego verte en trozos de Reinier, Maceo, Marquitos El Loco, Dimitrov, con Isabelita en “Se Permuta” convirtiendo un beso en un chasquido para limpiar tus dientes, en “Mi Socio Manolo”… ?Qu? talento enorme!

Tuve (tuvimos) la fortuna de tenerte, Mario Balmaseda, pero me siento totalmente desolado con esta tristeza de no mirarte m?s a esos ojos saltones.

Ya tienes la encomienda de buscar al viejo de Mayito Guerra all? arriba. Busca luego al m?o y vuelve a dirigirlo en Andoba. Ser? un Andoba celestial.

Mi beso.

* Este texto fue publicado por Luis Alberto Garc?a en su cuenta personal de Facebook, se reproduce en OnCuba con su autorizaci?n expresa.