Thierry Zaveroni, Grand maître de La Grande Loge de France : « On n’a pas à se cacher, à avoir honte de ce que l’on est et des valeurs que nous défendons »

Interview

Propos recueillis par

Nathalie DINANE

Thierry Zaveroni, Grand maître de La Grande Loge de France. • DR

De passage en Guadeloupe pour quelques jours, le Grand maître de la Grande loge de France (GLF) Thierry Zaveroni intervient ce soir dans une conférence publique sur le thème « Le Franc-maçon de la Grande loge de France : un humaniste engagé » et lors d’un colloque ce samedi au Gosier. Rencontre.

Qui est Thierry Zaveroni ?

Je suis né en 1961 et j’ai fait l’essentiel de ma

carrière au sein de la Marine nationale dans le corps le plus

important, le bataillon de marins-pompiers de Marseille. Je suis

rentré en 1982 et suis allé jusqu’au bout de l’âge limite à 59

ans.

Quel est votre parcours au sein de la

Franc-maçonnerie ?

J’ai été initié en 1985 à Marseille dans la

respectable loge Stella Maris,j’avais 24 ans. Je n’ai pas été

approché ; c’est plutôt moi qui étais un cherchant. Je n’avais pas

de membres de ma famille ou proches dans la Franc-maçonnerie. J’ai

au fil du temps fait des rencontres et rencontrer celui qui m’a

sondé sur le sens de ma recherche. Au bout d’un an, il m’a invité à

poser ma candidature.

Quel est l’objet de votre visite chez nous

?

C’est la première fois que je viens en tant que

Grand maître. Je viens pour ce colloque qui a été construit par mon

prédecesseur le Grand Maître Pierre Marie Adam qui n’a pas eu lieu

depuis la Covid-19. On l’a programmé en début d’année 2023 et on a

réuni un programme sur une semaine avec un colloque qui a pour but

d’évoquer l’histoire maçonnique dans l’espace Antillo-guyanais avec

des conférenciers spécialistes qui doivent nous faire voyager dans

le temps et dans l’espace. C’est proposé aux soeurs et aux frères

de toute obédience.

Une étape fondamentale

L’espace antillo-guyanais a donc constitué une

étape fondamentale dans l’évolution de ce qui demeure, au XXI°

siècle, le rite maçonnique le plus pratiqué dans le monde. Pourquoi

?

C’est une histoire très particulière. Dans la

seconde moitié du 18e siècle, il y avait le rite du royal secret en

25°….