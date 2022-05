Sobrevivientes de la explosión en el hotel Saratoga cuentan su historia

The content originally appeared on: OnCuba News

Varios de los sobrevivientes del accidente ocurrido este 7 de mayo en el hotel Saratoga, algunos incluso ya de alta médica este domingo, ofrecieron a medios estatales de prensa su testimonio de lo vivido.

“Parecía un día normal de trabajo. Yo estaba parado fuera del hotel, no sentí el ruido de la explosión, pero si el polvo ese grandísimo y mucha sangre que me corría por el cuerpo”, recordó Juan Carlos Rodríguez, trabajador de mantenimiento del grupo Gaviota, quien se encontraba brindando servicios ese día en la instalación turística.

En el momento de la explosión, Juan Carlos recuerda que corrió hasta el cercano Teatro Martí, en medio del caos provocado por el siniestro. Allí se encontró con policías, quienes, junto al chofer de un bicitaxi, lo cargaron para llevarlo al policlínico, contó al sitio digital Cubadebate.

Mientras, Luis Rogelio, de 58 años, fue uno de los primeros hospitalizados que recibieron el alta médica este domingo. “Espero que todos los compañeros salgan bien de aquí”, comentó al medio digital este trabajador de la instalación hotelera, quien reconoció las atenciones ofrecidas en el hospital y dijo estar “muy agradecido” con el personal sanitario.

Guillermo Díaz Mederos, jefe de Seguridad del Saratoga, no recuerda exactamente si llegó a sentir el ruido de la explosión. Contó que se encontraba reunido con otros trabajadores, preparando detalles de la reapertura del hotel, programada para este 10 de mayo.

“Todo fue muy rápido”, aseveró.

Continúan labores de rescate en el hotel Saratoga, con 30 fallecidos confirmados

“Cuando volví en mí –rememoró Díaz Mederos– estaba bajo los escombros, no tenía idea de lo estaba pasando. Cuando logré salir, me di cuenta de que tenía heridas en la frente, en la cabeza. No tenía fuerzas, había muchos compañeros al lado mío y yo intenté ayudarlos. Alguien me dijo que saliera afuera y buscara ayuda”.

Ya fuera del lugar de los hechos fue montado en un carro hacia el Hospital Calixto García, uno de los primeros en recibir a los lesionados por la explosión. Allí escuchó cómo muchos de los médicos jóvenes, al conocer la noticia, fueron rápidamente a socorrer a los heridos que llegaban.

“Eso es muestra de la solidaridad de los cubanos”, dijo a Cubadebate.

Alexis Acosta, intendente del municipio de La Habana Vieja, señaló esta mañana que los equipos de rescate y salvamento terminarán su trabajo cuando aparezcan todos los trabajadores del Saratoga, además de los vecinos que seguían desaparecidos.

“El hotel tiene muchas divisiones y por eso se ha ralentizado el acceso al lugar”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia EFE. La prioridad es “rescatar al menos los cuerpos y poder entregárselos a las familias que están muy preocupadas”, afirmó el dirigente local.

Las labores de rescate ya incluyen la zona del sótano y subsótano del hotel, luego de que se drenara parte del espacio, donde se espera puedan encontrarse los restantes trabajadores del lugar, además de varios de los inquilinos del edificio colindante, mientras se mantiene la atención a pacientes y familiares víctimas del fatal suceso.

