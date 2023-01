Sergio Benvenuto Sol?s: “El Caf? Sol?s est? abierto a toda la cultura cubana”

The content originally appeared on: OnCuba News

El pen?ltimo d?a de 2022 llegamos a la Calle Cuba entre Tejadillo y Empedrado, Habana Vieja. El productor y amigo Enrique Carballea insiste semanalmente en las propuestas art?sticas que ofrece este sitio y m?s vale hacerle caso a un hombre como ?l.

Somos los primeros en llegar. Media hora despu?s todo el mundo canta temas cl?sicos argentinos. Descubro a Liliam Ojeda acompa?ada de unos m?sicos fuera de serie. La gente tararea temas de Fito, Mar?a Elena Walsh, Charly Garc?a…

Alguien cerca nos desea para el 2023 <>. Ha sido un a?o “perro>>, pero la m?sica ayuda un poco y en aquella terraza de la calle Cuba uno trata de olvidar.

Estamos en el Caf? Sol?s, que tambi?n se conoce como El Caf? de los Artistas.

Vuelvo a Carballea, “m?s m?sico que algunos que andan por ah?”, dice el mel?mano Humberto Manduley y le damos toda la raz?n. Es uno de los productores musicales m?s reconocidos de la isla. Varias veces premiado en la Feria Internacional Cubadisco, Enrique Carballea se mantiene constantemente creando y no lo piensa dos veces para apostar por los artistas que empiezan.

Como productor ejecutivo comenz? a trabajar con el inolvidable Santiago Feli? y sigui? con otros artistas y agrupaciones como Sergio Vitier, Emiliano Salvador, Monte de Espuma, Donato Poveda, Frank Delgado, entre otros.

Vinculado al Caf? Sol?s ha sido uno de los responsables de llevar all? a m?sicos como Francis del R?o, el grupo Pyra, Emir Santana, Janio Abreu, Alejandro Falc?n, Emilio Morales o el grupo espa?ol Las M?nicas, entre otros.

?Por qu? apuestas por un proyecto como este? ?Qu? te motiv??

A los due?os los conozco desde que eran ni?os. Tuve la suerte de ser <> en mi juventud por el magisterio excepcional del intelectual uruguayo Sergio Igor Benvenuto Machado. Fue mi universidad, mi tutor, mi mecenas espiritual y todav?a lo sigue siendo. En su casa conoc? y fui entrevistado con 25 a?os por Daniel Viglietti para contar mi experiencia como aprendiz de productor. Sergio me abri? esa puerta generosamente como si se tomara un mate.

Cuando uno de sus hijos, Aldo, me llam? para <> la programaci?n, no lo dud?. Desde mayo de 2022 ha sido una noche m?gica cada lunes. Me apasiona o?r a m?sicos geniales y cubanos tan cerca.

?C?mo describir este lugar en pocas palabras?

En esta terraza m?gica del Jazz de La Habana la m?sica cura cualquier desgarradora situaci?n. El Caf? Sol?s es una buena etapa de vida. No s? cu?nto me dure, pero lo disfruto. Incluso, cuando regreso a mi casa a las tantas de la madrugada y me acompa?a el milagro de haber vivido una noche iluminada en una ciudad desierta. Es milagroso a veces.

Una propuesta cultural comunitaria

El Caf? Sol?s es hijo de un primer proyecto que se llam? Caf? de los Artistas ubicado en el Callej?n de los Peluqueros, iniciativa del artista Luis Carlos Benvenuto Sol?s.

<<Despu?s de algunos a?os decidimos apostar por este proyecto Caf? Sol?s que mantiene como slogan ‘El caf? de los artistas’, enfocado en la figura de Humberto Sol?s y est? abierto a toda la cultura cubana. Siempre lo hemos so?ado como un proyecto cultural con bar-restaurante incluido, justamente porque venimos de ese mundo: el de la danza, el Festival de Cine de Gibara, etc.”, comenta a OnCuba Sergio Benvenuto Sol?s.

<>.

Hace unos meses el Caf? Sol?s celebr? los 25 a?os del estreno de la pel?cula Zafiros, locura azul, dirigida por Manuel Herrera y se han organizado distintos homenajes a otras personalidades como a la primera actriz Daysi Granados, a la promotora cultural espa?ola Pilar Z?mel o el estreno del documental Adi?s, papi del realizador Aar?n Vega dedicado al cineasta Pastor Vega.

A los 60 años de su fundación, homenaje a Los Zafiros. Familiares, amigos y artistas se reunieron en el Café Solís para homenajear al cuarteto y recordar a quienes hace 25 años recrearon la historia de estos grandes de la música cubana en el filme Zafiros, locura azul. fue dirigida por Manuel Herrera con Luis Alberto García, Sirio Soto, Bárbaro Marín, Néstor Jiménez, Nancy González como protagonistas.

<>, sostiene Benvenuto.

<>, a?ade.

