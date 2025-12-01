Residents clear deep mud from the entrance of an inundated home.

‘Neighbourhoods buried under mud’: Sri Lanka floods death toll reaches 334

By Federica Marsi and Fiona Kelliher

Published On 1 Dec 20251 Dec 2025

  • Floods across Indonesia, Thailand, Malaysia and Sri Lanka have killed nearly 1,000 people in less than a week.
  • Sri Lanka and Indonesia have deployed military personnel to help victims of the devastating flooding.