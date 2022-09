Radio cubana: significados, apuestas y desaf?os en tiempos de redes sociales

The content originally appeared on: OnCuba News

La radio cubana ya es centenaria. El pasado 22 de agosto este medio celebr? su primer siglo de transmisiones regulares en la Isla, un hito cuyas resonancias van mucho m?s all? del entorno medi?tico, comunicativo, para alcanzar la cultura y la sociedad toda.

La radio, a pesar de los pesares, de crisis y tropiezos, de revoluciones tecnol?gicas y pol?ticas, ha sabido mantenerse, perseverar en Cuba y calar profundo en su gente, aun en pleno siglo XXI. Pudiera pensarse que, con su venerable edad y a estas alturas del desarrollo cient?fico-t?cnico, es ya una instituci?n vetusta, anacr?nica, pero, contraria a los reiterados augurios sobre su fin, ha sobrevivido contra viento y marea, ha capeado temporales y ha tomado el pulso a cada ?poca para conservar su vitalidad.

Lo anterior no significa, sin embargo, que sea perfecta. Que aun con sus innegables ?xitos y aportes al corpus cultural cubano, y los cambios de contexto y de staff que ha vivido a lo largo de una centuria –y que han oxigenado sus concepciones y maneras de hacer– no enfrente d?a tras d?a desaf?os y dificultades, no deba lidiar con rutinas, estatismos, trabas y otros demonios, algunos m?s nuevos y otros de larga data en el medio, contra los que no pocos se han batido y se siguen batiendo hoy desde los micr?fonos y estudios radiales. Esa sigue siendo una porf?a perenne, cotidiana.

En este andar de la radio cubana, los j?venes han estado siempre a la vanguardia. Con su talento, con su frescura, con su ?mpetu y originalidad. Lo estuvieron como pioneros en los albores del medio en Cuba y lo han seguido estando a trav?s de estos cien a?os, como artistas y t?cnicos innovadores y esforzados, como aprendices que, en muchas ocasiones, han llegado a convertirse en maestros, en ejemplo y referencia para que los vienen detr?s.

Radio cubana: cien a?os, d?a a d?a

Muestra de ese talento y esp?ritu renovador, y tambi?n de su saber y profesionalidad, lo han sido en las ?ltimas d?cadas los eventos de radio organizados por la Asociaci?n Hermanos Sa?z (AHS), aut?nticos laboratorios y buj?as del medio radial en la Isla y entre los que el Taller y Concurso Antonio Lloga in memoriam –cuya edici?n 32 tuvo lugar la semana pasada en Santiago de Cuba– ocupa, sin dudas, un sitio primordial.

En esas sesiones, en las que yo mismo particip? durante varios a?os, y tambi?n en otros encuentros realizados a lo largo del pa?s, compart? con radialistas de mucho valor, algunos de ellos ya veteranos, premios nacionales y otras figuras de renombre invitadas como jurados o conferencistas; pero, sobre todo, con muchos j?venes, enamorados empedernidos del mismo medio que d?cadas atr?s cautiv? a sus abuelos y empe?ados en, sin dejar de lado la historia y el saber de sus antecesores, hacer y pensar la radio con los c?digos y sonidos del presente, con las ideas de su tiempo y su generaci?n.

Con tres de ellos, el pinare?o Yusley Izquierdo Sierra 1, el espirituano Jairo Alberto Pacheco Crespo 2, y el avile?o Michel P?rez Abreu 3, todav?a j?venes, pero, a la vez, con la experiencia de llevar m?s de una d?cada de labor profesional –y en varios perfiles– dentro de la radio, convers? OnCuba a prop?sito del primer siglo de transmisiones regulares en la Isla. Con un quehacer reconocido dentro y fuera de sus territorios, los tres nos revelaron –en intercambios por v?a digital– los significados de este medio en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Adem?s, valoraron cambios y permanencias, aciertos, desaciertos y desaf?os de la radio cubana en la actualidad, y reafirmaron su apuesta por ella aun en tiempos de internet y redes sociales.

A continuaci?n, nuestras preguntas y sus respectivas respuestas acerca de un medio que, ya centenario y por derecho propio, sigue siendo parte indisoluble de la naci?n cubana.

?Qu? significa la radio en tu vida, como realizador, como persona y como cubano, a la altura de los cien a?os del medio en la Isla?

Yusley: Para m? la radio ha significado una excelente oportunidad profesional. Hace ya 16 a?os que estoy en el medio y ha sido un tiempo de crecimiento profesional y tambi?n personal, a?os en los que he tenido la posibilidad de estar desde varias posiciones: desde la locuci?n, desde la direcci?n de programas, tambi?n formando parte del equipo de comunicaci?n de la emisora Radio Guam?, en la que trabajo, y de la Direcci?n Provincial, y eso me ha permitido tener una mirada amplia sobre la radio, verla en toda su dimensi?n. Trabajar en ella me ha hecho amarla, me ha permitido conocer de su valiosa historia, sobre todo de la radio en Pinar del R?o, que tiene 90 a?os, cumplidos el pasado mes de febrero, y todo eso ha sido fundamental para m?.

Como cubano, adem?s, es un orgullo. Creo que deber?a ser un gran orgullo para todos los que nacimos en este pa?s contar con una radio centenaria, una radio que ha estado acompa?ando a las personas en los momentos de mayores alegr?as, en las celebraciones m?s importantes, en los triunfos en el deporte, en los principales sucesos culturales, pol?ticos, sociales, pero tambi?n en los momentos m?s duros, en los m?s complejos. En todas esas circunstancias ha brindado siempre su compa??a, ha estado entreteniendo, educando, informando, y eso es algo que nunca se puede olvidar.

Yusley Izquierdo con la tambi?n locutora Mar?a Eugenia Borges. Foto: Perfil de Facebook de Yusley Izquierdo.

Jairo: La radio es una parte esencial de mi vida. Como profesional, es mi v?a de expresi?n, mi modo de entrar en contacto con las personas. Es el medio que me permite realizarme, el que me permite cumplir con mi proyecto de vida profesional, un medio en el que me siento como “pez en el agua” y en el que aspiro a mantenerme por muchos a?os. Adem?s, haber comenzado en una emisora municipal, en mi caso en Sancti Sp?ritus, es para m? el mayor premio, por lo que la radio, y dentro de ella mi propio trabajo, representa para las personas del lugar donde vivo. Es un regalo.

Y, como cubano, la radio tambi?n tiene un significado important?simo para m?, porque es un medio que ha acompa?ado a la cultura, a la vida de este pa?s durante cien a?os. Es el medio que ha visto y ha contado el desarrollo, la evoluci?n de Cuba en el ?ltimo siglo, desde el punto de vista social, pol?tico, econ?mico, cultural. La radio ha sido testigo y tambi?n protagonista del tiempo de las cubanas y los cubanos, ha sido testigo y tambi?n narradora, cronista, de cien a?os de historia en uno de los pa?ses con una impronta y una manera de proyectarse hacia el mundo mucho m?s relevante de que lo podr?a suponerse por su peque?o tama?o. Ese es un valor indiscutible de la radio y un motivo de orgullo para los cubanos y, en particular, para quienes trabajamos en ella.

Michel: Responder a esta pregunta lleva un poco de todo: de clich?, de reflexi?n, de m? como persona. Resulta que mi familia, y aqu? viene la historia mil veces contada, siempre fue muy cercana a la radio. Imag?nate que mi padre, adem?s de ser corresponsal deportivo voluntario de Radio Surco, en Ciego de ?vila, no se perd?a un programa de participaci?n y se pasaba la vida ganando premios y compartiendo con la gente de la emisora. A eso le sumo que una vez de ni?o me hicieron una entrevista, no recuerdo ahora por qu?, y estar en la cabina me fascin?. Ver las m?quinas de cinta, la din?mica entre la locutora y el director, la manera en que se hac?a lo que al mismo tiempo tantas personas estaban escuchando en sus casas, me pareci? pura magia.

Por todo eso, formar parte hoy de esa gran familia que es la radio, que como en toda familia ocurre y hay de todo, es uno de mis logros personales y profesionales m?s deseados y disfrutados. Tuve que sacrificar mucho para lograrlo, dejar mucho para entrar y permanecer en la radio. Pero, a pesar de las tormentas, de las carencias, de los tragos amargos y los dolores de cabeza, a estas alturas de mi vida no me veo en otro sitio que no sea dentro de una cabina de transmisi?n.

Si tuvieras la posibilidad, ?qu? cambiar?as en la radio cubana? ?Qu? piensas que necesita ser actualizado, renovado, transformado?

Yusley: Aunque en la radio cubana han venido d?ndose pasos, todav?a debe profundizarse m?s en cuestiones como el v?nculo con la academia, con la investigaci?n, con la ciencia. Creo que no es un discurso vac?o cuando se dice que la ciencia tiene que estar presente en todo, y la radio por a?os ha sido muy emp?rica. O sea, la gente llega a la radio y aprende a hacer en ella, en el d?a a d?a, o a partir de cursos de habilitaci?n, de formaci?n, que se hacen en las propias emisoras, pero el quehacer radial est? sustentado en teor?as de comunicaci?n, en pr?cticas que tienen un basamento te?rico, y tenemos que entender de esas teor?as para entonces poder innovar, para poder crear y lograr nuestros objetivos con las audiencias. Y creo que a la radio le ha faltado un poco esto.

Se necesitan estudios que no solo se queden en el impacto o en la aceptaci?n o no de determinado producto comunicativo. Se necesitan estudios profundos sobre las rutinas de trabajo en una emisora, de esa cultura profesional, de las condiciones en las que hoy se produce la radio. Tambi?n se necesita conocer m?s y mejor sobre los p?blicos, que es un elemento determinante, y aunque de eso ya se ha investigado se necesita actualizar y profundizar lo ya hecho. Creo que en la medida en que los realizadores contemos con m?s herramientas de este tipo podremos hacer mejores programas. Y en la medida en que los propios directivos del sistema conozcan mejor sobre las condiciones en las que se producen las obras, las maneras en las que se trabaja, las mediaciones que existen en todo este proceso, tomar?n decisiones m?s acertadas, y se podr?n trazar estrategias m?s efectivas para la producci?n comunicativa en las emisoras, en las que, hay que reconocerlo, es muy fuerte la rutina productiva.

Una emisora que transmite 24 horas tiene que estar produciendo contenido constantemente, se trabaja, digamos, bajo una presi?n importante, y eso tambi?n es necesario analizarlo, estudiarlo, para poder trazar estrategias en este sentido. De igual modo, en la medida en que estos estudios vayan poniendo elementos sobre la mesa, creo que las parrillas de programaci?n de las emisoras pudieran cambiar. La radio cubana tiene hoy una parrilla de programaci?n de lunes a viernes, otra para s?bado y domingo, y, ?por qu? no puede haber un modelo de programaci?n diverso, diferente? ?Por qu? un programa tiene que salir de lunes a viernes o con una frecuencia el s?bado y el domingo? ?Por qu? no se pueden variar estas f?rmulas? Creo que esos pudieran ser temas a debate, pero siempre sustentados en la investigaci?n y en la ciencia.

Jairo: Si yo pudiera decidir los destinos de la radio, tratar?a que fuera siempre inmediata, instant?nea, que contara siempre sobre su entorno, que proyectara siempre su entorno, su contexto. Tambi?n tratar?a de insertarla de lleno en las nuevas tecnolog?as de la informaci?n y la comunicaci?n, en los canales de audio bajo demanda que existen en el mundo, de insertar nuestra programaci?n en la nube, que est? disponible a la carta para cuando los usuarios la quieran consumir. Adem?s, tratar?a de hacer programas que incluyan todas las voces, que contengan toda la diversidad y riqueza cultural que posee Cuba. Tratar?a de hacer una radio emancipadora, culta, dial?gica, pr?xima a la gente, pero sin perder nunca uno de los m?ximos valores que posee el medio, una de sus armas m?s importantes y que no puede ser sustituida: la imaginaci?n. Tratar?a de proteger sobre todas las cosas que la radio siga siendo la compa??a de todas las personas, en cualquier momento, en cualquier circunstancia.

Jairo Alberto Pacheco (der) entrevistando al m?sico cubano Cimafunk. Foto: Perfil de Facebook de Jairo Alberto Pacheco.

Michel: Dentro de la radio cubana los artistas necesitamos tener m?s autonom?a y m?s poder de decisi?n sobre nuestra obra, particularmente en lo que a estructura interna del programa se refiere. Sigo pensando que las conocidas fichas t?cnicas son, a la larga, camisas de fuerza que terminan convirtiendo una obra de arte en una pieza de artesan?a, que se repite pr?cticamente igual una y otra vez. Necesitamos directivos que entiendan que la radio hace mucho tiempo ya no se hace necesariamente dentro de cuatro paredes, y que un tel?fono m?vil bien usado es una herramienta poderosa. Y que nuestro medio tiene la capacidad de generar dinero para el propio medio. Es hora de empezar a cobrar clasificados y anuncios. La radio cubana se ha demorado demasiado en lograr eso. Ah, y algo m?s que se deber?a cambiar es la manera de hacer las investigaciones sociales sobre la radio. Creo que se tendr?a que actualizar la ciencia en ese sentido, para que puede tener un impacto efectivo en lo que se produce.

?Qu? no cambiar?as dentro de la radio cubana y por qu??

Yusley: Yo no cambiar?a de la radio cubana su concepci?n como un sistema. Creo que la posibilidad de que cada emisora sea independiente, que tenga personalidad propia, con sus estilos y formas de hacer, pero que a la vez forme parte de un sistema que, en determinadas circunstancias, en coyunturas importantes, en momentos dif?ciles en los que las personas necesitan la informaci?n oportuna, objetiva, las emisoras se enlacen, act?en como un sistema, me parece uno de los elementos fundamentales de la radio en Cuba y una de sus mayores fortalezas. Creo que esa capacidad de estar siempre del lado de la gente, de estar siempre cercana a las audiencias, es algo que nunca se deber?a perder, y pienso que habr?a que trabajar much?simo m?s para acercar la radio a las personas, hacer nuestras agendas m?s inclusivas. Me parece algo fundamental.

Jairo: ?Qu? no le cambiar?a a la radio cubana? La historia que tiene en estos cien a?os, que es maravillosa, riqu?sima, extraordinaria, que es magisterio y paradigma para quienes estamos hoy en el medio. Tampoco le cambiar?a la compa??a que proporciona en todas y cada una de las provincias cubanas, a trav?s de sus emisoras municipales y provinciales, y tampoco la organizaci?n que posee en la actualidad, el ser un sistema radiof?nico ?nico de cien emisoras con la capacidad de articularse y funcionar como una sola en los momentos m?s importantes, en los m?s gloriosos, y tambi?n en las circunstancias m?s dif?ciles, en las m?s tristes; la posibilidad de acompa?ar a las personas en momentos de cicl?n, en instantes de dolor y tensi?n para el pa?s, como el reciente incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas. Eso no lo cambiar?a.

Michel: No cambiar?a la manera en la que los maestros de la radio, las figuras de m?s experiencia y conocimientos en el medio, forman a las nuevas generaciones de radialistas. Todav?a necesitamos, y mucho, de su entrega y pasi?n, en especial en tiempos de grandes carencias, materiales y espirituales, como estos que corren.

Michel P?rez Abreu (izq) junto al tambi?n radialista Danilo Guerrero, en un panel durante un evento de radio de la Asociaci?n Hermanos Sa?z. Foto: Perfil de Facebook de Michel P?rez Abreu.

?C?mo lograr que, un siglo despu?s de su nacimiento, la radio cubana siga siendo atractiva para las audiencias y, en particular, para el p?blico joven?

Yusley: Hacer que nuestra radio siga siendo atrayente para los p?blicos, y en particular para los p?blicos m?s j?venes, un siglo despu?s de su surgimiento, es el mayor reto que tenemos todos los que trabajamos hoy en una emisora. Creo que las din?micas en materia de comunicaci?n han ido variando en el mundo y hasta lleg? a pensarse que la radio pod?a desaparecer con la irrupci?n de las entonces nuevas tecnolog?as de la informaci?n y las comunicaciones, ya hoy no tan nuevas. Pero la radio ha tenido la capacidad de asumir los nuevos escenarios y ganar nuevas herramientas, de pasar a ser un multimedio y no ser solo monosensorial, para que el contenido pueda llegar de diversas maneras a los p?blicos. Y creo que en la medida en que la radio cubana logre articular una gesti?n de contenidos que involucre todas las plataformas, que tenga diversos servicios para que las personas puedan acceder a la informaci?n desde el soporte que les sea m?s c?modo, va a lograr ser m?s atractiva y consumida por los p?blicos. Y en la medida en que las agendas medi?ticas, institucionales, hagan confluir m?s esa agenda p?blica que est? en la calle y que la gente sienta que los debates que est?n en la calle tambi?n pueden estar en la radio, pues eso har? que la gente se acerque m?s al medio, que lo conciba como una herramienta m?s ?til y necesaria.

Jairo: La radio cubana seguir? siendo atractiva para las viejas y las nuevas generaciones en la medida en que su programaci?n se parezca m?s al contexto que le toca reflejar, a los temas e inquietudes que signan ese contexto, y tambi?n en la medida en que las narrativas de los programas tengan en cuenta las mediaciones individuales de quienes escuchan la radio. De lograrlo, entonces el medio ser? atractivo para el consumidor. En la medida en que las formas de participaci?n se aproximen a los medios que utilizan para comunicarse, los j?venes se acercar?n m?s a la radio. En la medida en que existan receptores y formas de escuchar la radio contextualizadas al siglo XXI, el medio podr? mantener sus altos niveles de penetraci?n, de audiencia, entre los cubanos. As? sucede en el mundo y as? debe ocurrir en Cuba.

Es necesario tener en cuenta las mediaciones tecnol?gicas, individuales, hist?ricas; tambi?n las agendas para conformar nuestra programaci?n, que exista un equilibrio entre ellas. Cuando esos elementos se tienen en cuenta para conformar una parrilla de programaci?n, la mesa est? servida entonces para que se aproximen todos los p?blicos. Y cuando nuestros programas van al encuentro de las audiencias juveniles, hay que hablarles en su idioma, el que entienden, el de las nuevas tecnolog?as de la comunicaci?n y la informaci?n. Ellas son aliadas indispensables de la radio porque le conceden una fortaleza incre?ble al cabo de 100 a?os de historia. Adem?s del desarrollo de la imaginaci?n a trav?s de los recursos tradicionales del medio, tambi?n hay productos comunicativos que pueden lograr excelentes resultados en las audiencias si se emplean correctamente las plataformas y las redes digitales.

Michel: Siempre escuchamos decir que la radio tiene que sonar a los tiempos que corren, estar actualizada. Si para lograr esto nos vamos por el camino f?cil, para la gran mayor?a de realizadores ser?a muy sencillo, pues con hacer dise?os sonoros a base de la m?sica de moda, de reggaet?n ya bastar?a. Pero hacer una radio actual, de estos tiempos, es algo que trasciende los g?neros musicales y ritmos de moda. Creo que es m?s importante que el medio “suene” a la gente de hoy. La radio cubana necesita, adem?s de la m?sica, las historias de hoy, del d?a a d?a de los cubanos. Pero narradas de forma sincera, sin medias tintas, sin fantasmas a su alrededor para que el oyente sea capaz de identificarse, crear empat?a. Existen j?venes que escuchan radio, m?s de los que se pudiera pensar, pero son una minor?a dentro de nuestros p?blicos. Y, sobre todo, son j?venes nativos digitales, con una cosmovisi?n del mundo muy amplia, son millenials y centenials que no soportan los discursos reiterativos y vac?os, que no aguantan la “muela” ni el “teque”, por lo que la radio pensada para ellos tiene que ser como ellos. Muy din?mica, de textos breves y sin miedo a la sobreestimulaci?n de los sentidos, porque ellos est?n acostumbrados a consumir contenidos de esa manera.

?Por qu? seguir apostando por la radio en Cuba en pleno siglo XXI, en tiempos de internet, de las redes sociales y de un extendido consumo audiovisual?

Yusley: Apostar por la radio en Cuba, en este siglo XXI, significa hacerlo por un medio necesario, yo dir?a que imprescindible, para la gente. Tiene una gran capacidad de renovarse –aunque ello, claro, depende en buena medida de la capacidad que tengan sus propios realizadores para hacerlo– y es un medio fundamental para llegar a las personas, en el que la creaci?n, la originalidad, pueden alcanzar una alt?sima expresi?n. A lo mejor quienes no la conocen, no pueden imaginar todo lo que se puede hacer desde la radio, todo lo que a trav?s de ella se puede transmitir, comunicar.

Y tambi?n es necesario apostar por la radio porque en el momento que hoy se est? viviendo en Cuba, en un contexto en el que tantas cosas est?n cambiando y en el que es importante promover el debate sobre tantos temas sobre la vida econ?mica, social, pol?tica del pa?s, creo que la radio es el medio por excelencia para lograrlo. Es el m?s inmediato, es el m?s cercano, el m?s familiar, el que m?s voz le puede dar a la gente ahora mismo, y a todos los que estamos en la radio cubana nos corresponde trabajar para eso: para aportar a la sociedad, al desarrollo de Cuba desde la comunicaci?n, desde esa radio que ha estado acompa?ando siempre a los cubanos, los principales momentos del pa?s y tambi?n los m?s cotidianos. Y toca seguir haci?ndolo.

Yusley Izquierdo (izq) entrevistando a Jairo Alberto Pacheco durante un evento de radio de la Asociaci?n Hermanos Sa?z. Foto: Perfil de Facebook de Yusley Izquierdo.

Jairo: Hay que seguir apostando por la radio porque sigue siendo un medio escuchado, un medio que da la posibilidad de participaci?n a las personas y que posee un arma fundamental: la instantaneidad, la posibilidad de contarlo todo al momento de ocurrir. Hay que seguir apostando por ella, adem?s, porque en la infraestructura tecnol?gica nuestra, a pesar de las restricciones conocidas por el bloqueo y las limitaciones econ?micas y financieras que tiene Cuba, aun con ello, cuando se cuenta con un m?nimo de recursos, adem?s del recurso del audio, podemos acompa?ar nuestro mensaje con otros elementos como, por ejemplo, el lenguaje multimedial, y crear productos comunicativos transmedi?ticos. Adem?s del sonido, la radio puede tener texto e im?genes, puede ir a las plataformas digitales y redes sociales y acompa?ar su sonido de im?genes y videos que se integren al mensaje que queremos transmitir.

La radio es un medio democr?tico por excelencia, que puede dar voz a todas las personas. En las comunidades m?s intrincadas, la radio le pone delante el micr?fono a las personas que a veces los grandes medios olvidan por estar en otros asuntos o por estar situados en otros contextos; y seguir apostando por ella es mantener viva esa posibilidad y es tambi?n seguir apostando por un mensaje que viene cargado esencialmente de la emotividad de las personas. Eso la dota de un valor impresionante. Adem?s, es un medio con una capacidad para informar con un valor incalculable, que ha sabido perseverar en el tiempo y coexistir con ?xito con otros medios en apariencia m?s poderosos, como el cine, la televisi?n, internet y las redes sociales, y hasta utilizar a estos ?ltimos a su favor, fomentando la participaci?n de las audiencias desde otros canales comunicativos. Ha sabido mantenerse y seguir presente para las personas, y ahora durante la pandemia de la COVID-19 demostr? como en la m?s dura soledad puede ser la tabla de salvaci?n para muchos, por la compa??a que ella ofrece.

Michel: La radio ha demostrado, en su siglo de vida, que tiene un gran poder para adaptarse. Es, como me gusta llamarla, el medio del Tercer Mundo por excelencia. La encuentras en cualquier parte, en cualquier rinc?n, all? donde no llegan las se?ales de televisi?n y mucho menos la 4G. Se hace con poco y se consume con poco. ?Ideal para nuestra maltrecha econom?a! Pero, adem?s de esto, acompa?a como no lo hace la televisi?n ni ning?n otro medio. Lo evidenci? durante la pandemia y en estos meses de apagones lo ha puesto en evidencia una vez m?s. Entonces, es necesario seguir apostando por ella por algo muy sencillo: la radio es una sobreviviente.

***

Notas:

1 Yusley Izquierdo Sierra (Pinar del R?o) 33 a?os, 16 de ellos en la radio y 14 de manera profesional. Locutor, director de programas, guionista, miembro del equipo de Comunicaci?n de la Direcci?n Provincial de Radio. Experiencia en programas juveniles, informativos, musicales, infantiles. Presidente de la AHS en Pinar del R?o.

2 Jairo Alberto Pacheco Crespo (Sancti Sp?ritus) 19 a?os como profesional en la radio. Director y locutor. Experiencia en programas de diferentes perfiles y con premios en eventos nacionales y en la Convenci?n Internacional de Radio y Televisi?n. Fue vicepresidente provincial de la Asociaci?n Hermanos Sa?z (AHS) y es presidente de la filial de cine, radio y televisi?n de la UNEAC en Sancti Sp?ritus.

3 Michel P?rez Abreu (Ciego de ?vila), 40 a?os, 13 de ellos como profesional en la radio. Director, locutor, asesor, realizador de sonidos y guionista. Experiencia en programas culturales, musicales, variados y tambi?n como periodista. Fue presidente provincial de la AHS.

