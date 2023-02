Prome Minister a reuni cu institutonan di estadistica CBS di Aruba y ECLAC di Nacionnan Uni

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Diabierna 10 di februari mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu representantenan di Centraal Bureau Statistiek (CBS)

y tambe cu representante di e agencia di Nacionnan Uni, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) cu ta atende cu e sistemanan di estadistica. Hunto cu Nacionnan Uni, ta desaroyando un Sistema Nacional di Estadistica cu ta bay yuda Aruba pa tin tur e datanan necesario, no solamente pa Gobierno pero tambe pa otro institutonan.

Prome Minister a duna di conoce cu e datanan y informacionnan aki no ta di personanan individual cu lo por comparti, pero si ta categorisa gruponan por ehempel, cuanto hende muhe tin den cual edad, cuanto mucha homber tin den cual edad, cuanto scol tin y cuanto muchanan ta naciendo of cuanto a nace. E ultimo aki lo yuda entre otro pa sa cuanto scol lo mester tin pa futuro.

Prome Minister a indica cu hopi di e decisionnan di Gobierno riba maneho mester ta basa riba data pero no ta tur esakinan ta disponibel. CBS hunto cu e agencia di Nacionnan Uni pero tambe den cuadro di landspakket hunto cu Hulanda, a haya financiamento pa e proyecto aki. Ambos instituto a informa Prome Minister di e desaroyonan y trabounan cu ta wordo haci pa realisa y termina e proyecto aki.

Aparte di e sistema mes di estadistica cu ta desaroyando, tambe lo adapta e leynan necesario pa asina e personanan cu participa por ehempel den encuesta of censonan, tin mas proteccion pa nan informacionnan no wordo mal uza den otro manera. Pasobra ora bo tin estadistica y sigur automatisa, tin chens cu otro persona por mira informacionnan cu no ta pa nan wowo mira.

E ley lo wordo traha e aña aki y lo ta cla pa fin di aña. Esaki lo trece mas proteccion pa tur esnan cu tin data centralisa den e sistema aki.

“Mi mester bisa cu esaki ta un di e proyectonan cu nos a para duro ariba pa nos haya hunto cu Nacionnan Uni ya den e prome biahe na Nacionnan Uni. Mi ta contento di wak cu nos biahenan ta duna fruto y cu awor nos ta asina leu di mira e aña aki su cuadro legal y despues e sistema mes por wordo implementa”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.









