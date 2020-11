Planet Hollywood Beach Resorts Announce Exclusive Black Friday Sale

CaribPR Wire, TORONTO, Nov. 26, 2020: Lights, camera, ACTION! Perfectly timed for the winter holiday and festive season, Planet Hollywood Beach Resorts invites travelers to book the blockbuster getaway they’ve been dreaming of with a web-exclusive Black Friday sale starting Nov. 27, 2020. Guests can escape on a four-night celeb-worthy getaway for the price of three nights, starting at $96 per person, per night*, and unwind on the breathtaking shores of Costa Rica’s Pura Vida paradise and the charming, pristine peninsula of Costa Mujeres, Mexico.

Black Friday Sale: Available for all customers.

The Deal : Pay for 3 Nights, Stay for 4 Nights

: Pay for 3 Nights, Stay for 4 Nights The Discount : 25% off best available rate

: 25% off best available rate Booking Window : Nov. 27-29, 2020

: Nov. 27-29, 2020 Travel Window: Nov. 27, 2020 – Dec. 23, 2021

Cyber Monday Sale: Available for all customers.

The Deal : Pay for 3 Nights, Stay for 4 Nights

: Pay for 3 Nights, Stay for 4 Nights The Discount : 25% off best available rate

: 25% off best available rate Booking Window : Nov. 30, 2020

: Nov. 30, 2020 Travel Window: Nov. 27, 2020 – Dec. 23, 2021

Located at the base of Peninsula Papagayo in the Guanacaste region of Costa Rica, Planet Hollywood Beach Resort offers an upscale all-inclusive vacation, surrounded by natural wonders, exotic jungles and only-here experiences to explore. The 294-luxury suite resort features seven globally-infused restaurants and six bars, PUMPED Fitness Center, PH Spa, two swimming pools and a splash zone. A curated list of excursions, PH Experiences allow guests to discover the wonders of the famed Papagayo Gulf, whether gliding through the canopy zip-line circuit or sailing and snorkeling in the Pacific Ocean’s clear blue waters.

Those who take advantage of this time-limited promotion could be among the first to experience the all-new Planet Hollywood Beach Resort Cancun. Situated just north of Cancun’s Hotel Zone in the exclusive resort enclave of Costa Mujeres, surrounded by aquamarine waters and mangroves sprawling with native flora and fauna, this new all-inclusive will feature 898 luxury suites, 11 world-class restaurants and modern wellness features, plus curated entertainment-themed experiences and authentic Hollywood memorabilia from 40 cult classics, including a ’95 Mitsubishi Eclipse from “The Fast and the Furious.” Planet Hollywood Cancun will also debut the first-ever Adult Scene – a new adults-only ‘resort-within-a-resort’ concept where guests (18+) can enjoy exclusive pool and beach areas, specialty restaurants and preferred accommodations, in addition to full access to the amenities and facilities at the wider Planet Hollywood resort.

Whether traveling with a co-star or the entire entourage, guests looking to Vacation Like A Star™ for less are encouraged to secure these incredible savings before the sale ends on Nov. 30, 2020.

*Prices vary by property and reflect a per person, per night rate. For a full list of pricing and resort details, see below.

Costa Rica

Rates start at $114 at Planet Hollywood Costa Rica with travel from Nov. 27, 2020 – Dec. 23, 2021

Mexico

Rates start at $96 at Planet Hollywood Cancun with travel from Feb. 1, 2021 – Dec. 23, 2021

Rates start at $102 at Planet Hollywood Adult Scene Cancun with travel from Feb. 1, 2021 – Dec. 23, 2021

To learn more or to book your all-inclusive vacation, visit www.planethollywoodhotels.com or contact your Travel Agent.

About Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts offer luxurious vacation settings where guests can get close to authentic Hollywood memorabilia, enjoy entertainment-themed facilities and Vacation Like A Star™ in some of the most sought-after locales – including Costa Rica’s Pura Vida paradise and coming soon, the beautiful beaches of Cancun and St. Maarten. For those looking for the full A-list treatment, the Star Class™ upgrade provides members with a Personal Agent to maximize their experience, including access to the exclusive STAR Class™ Lounge, a rider to customize their in-room mini-bar, a pillow menu for the perfect night’s sleep and more. Planet Hollywood’s Adult Scene is a lavish haven for those 18+, offering uninterrupted cocktails and sunset views for a blockbuster vacation experience. Designed for those who want to be dazzled by the marvels of technology, Planet Hollywood Resorts are a step ahead, delivering guests superior luxury and innovation with the convenient Plugged In™ program, enabling a keyless and cashless environment for guests, unlimited WIFI and a PHTV channel to stay informed.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614d3aa2-df8e-435e-b765-1121e7514f6d

Planet Hollywood Beach Resorts anuncia oferta exclusiva para el “Viernes negro”

Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica

CaribPR Wire, TORONTO, Nov. 26, 2020: Luces, cámara, ACCIÓN! En un momento perfecto para las vacaciones de invierno y la temporada festiva, Planet Hollywood Beach Resorts invita a los viajeros a reservar la escapada de éxito con la que han estado soñando con una oferta exclusiva del “Viernes negro” a partir del 27 de noviembre de 2020. Los huéspedes pueden disfrutar de una escapada de cuatro noches, digna de un famoso, por el precio de tres noches, desde 114 USD por persona, por noche*, y relajarse en las impresionantes costas del paraíso Pura Vida de Costa Rica y la encantadora y prístina península de Costa Mujeres, en México.

Oferta de “Viernes negro”: Disponible para todos los clientes.

La oferta: Pague 3 noches, alójese 4 noches

Pague 3 noches, alójese 4 noches El descuento : 25 % de descuento de la mejor tarifa disponible

: 25 % de descuento de la mejor tarifa disponible Fechas de reserva : Del 27 al 29 de noviembre de 2020

: Del 27 al 29 de noviembre de 2020 Periodo de viaje: Del 27 de noviembre de 2020 al 23 de diciembre de 2021

Oferta del Lunes cibernético: Disponible para todos los clientes.

La oferta: Pague 3 noches, alójese 4 noches

Pague 3 noches, alójese 4 noches El descuento : 25 % de descuento de la mejor tarifa disponible

: 25 % de descuento de la mejor tarifa disponible Fechas de reserva : 30 de noviembre de 2020

: 30 de noviembre de 2020 Periodo de viaje: Del 27 de noviembre de 2020 al 23 de diciembre de 2021

Situado en la base de la Península de Papagayo en la región de Guanacaste de Costa Rica, Planet Hollywood Beach Resort ofrece unas vacaciones de lujo con todo incluido, rodeado de maravillas naturales, selvas exóticas y experiencias únicas para explorar. El complejo de 294 suites de lujo cuenta con siete restaurantes de comida internacional y seis bares, un centro de fitness PUMPED, un PH Spa, dos piscinas y una zona para jugar en el agua. PH Experiences, una lista de excursiones seleccionadas, permiten a los huéspedes descubrir las maravillas del famoso Golfo de Papagayo, ya sea deslizándose por el circuito de tirolesa en las copas de los árboles o navegando y practicando esnórquel en las cristalinas aguas azules del Océano Pacífico.

Quienes aprovechen esta promoción durante un tiempo limitado podrían estar entre los primeros en disfrutar del nuevo Planet Hollywood Beach Resort Cancun. Situado justo al norte de la Zona Hotelera de Cancún, en el exclusivo enclave turístico de Costa Mujeres, y rodeado de aguas de color aguamarina y manglares repletos de la flora y fauna nativa, este nuevo complejo con todo incluido contará con 898 suites de lujo, 11 restaurantes de primera clase mundial y modernas instalaciones de bienestar, además de selectas experiencias temáticas de entretenimiento y genuinos recuerdos de Hollywood de 40 clásicos de culto, entre ellos, un Mitsubishi Eclipse del 95 de “The Fast and the Furious”. Planet Hollywood Cancun también estrenará el primer Adult Scene de la historia, un nuevo concepto de “resort dentro de un resort” exclusivo para adultos, en el que los huéspedes (mayores de 18 años) pueden disfrutar de áreas de piscina y playa exclusivas, restaurantes especializados y alojamientos preferenciales, además de acceso total a las comodidades e instalaciones del resto del resort de Planet Hollywood.

Tanto si viajan con un coprotagonista o con todo el séquito, se anima a los huéspedes que buscan Vacation Like A Star™ para que consigan estos increíbles ahorros antes de que la oferta termine el 30 de noviembre de 2020.

*Los precios varían según la propiedad y reflejan una tarifa por persona y noche. Consulte más bajo una lista completa de precios y detalles de los centros turísticos.

Costa Rica

Las tarifas empiezan desde 114 USD en Planet Hollywood Costa Rica con viajes desde el 27 de noviembre de 2020 al 23 de diciembre de 2021.

México

Las tarifas empiezan desde 96 USD en Planet Hollywood Cancun con viajes desde el 01 de febrero al 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 102 USD en Planet Hollywood Adult Scene Cancun con viajes desde el 01 de febrero al 23 de diciembre de 2021

Para obtener más información o reservar sus vacaciones con todo incluido, visite www.planethollywoodhotels.com o póngase en contacto con su agencia de viajes.

Acerca de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts ofrece lugares de vacaciones de lujo en donde los huéspedes pueden acercarse a auténticos recuerdos de Hollywood, disfrutar de instalaciones con temática de entretenimiento y Vacation Like A Star™ en algunos de los lugares más buscados, entre ellos, el paraíso de Pura Vida de Costa Rica y, próximamente, las preciosas playas de Cancún y San Martín. Para quienes buscan el tratamiento elitista, la actualización a Star Class™ proporciona a los socios un Agente personal para maximizar su experiencia, e incluye acceso al exclusivo Salón STAR Class™, un carrito para personalizar su minibar en la habitación, un menú de almohadas para un sueño perfecto de noche y mucho más. Planet Hollywood’s Adult Scene es un refugio de lujo para mayores de 18 años, que ofrece cócteles ininterrumpidos y vistas de la puesta de sol para disfrutar de una experiencia vacacional de gran éxito. Diseñado para quienes quieren que se les deslumbre con las maravillas de la tecnología, Planet Hollywood Resorts va un paso por delante, y proporciona a los huéspedes un lujo y una innovación excelentes con el conveniente programa Plugged In™, que facilita un entorno sin llaves y sin dinero en efectivo para los huéspedes, wifi ilimitado y un canal de PHTV para mantenerse informado.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614d3aa2-df8e-435e-b765-1121e7514f6d