“Perro Sato Art”: el emprendimiento de una madre dise?adora

Lidiar con un ni?o peque?o en casa, a tiempo completo y en medio de un estricto confinamiento de casi un a?o…menudo panorama. Evitar el aburrimiento en esas condiciones se hace casi tan complejo como eludir un virus global.

Ante semejante escenario Gissel Hondal, dise?adora de profesi?n, busc? una opci?n creativa para mantener a su ni?a entretenida y, por el camino, encontr? una alternativa viable para desarrollar un emprendimiento sostenible y ameno dedicado a los m?s peque?os de casa: Perro Sato Art.

Libros pop-up, maquetas, casas de mu?ecas e incluso peque?os muebles hechos a base de cart?n y papel, son algunos de los productos que Gissel ha elaborado y dise?ado desde que lleg? el coronavirus al pa?s para, m?s all? de los problemas que ha tra?do, poner a prueba la imaginaci?n y la creatividad en tiempos de crisis, un mecanismo de subsistencia que el cubano tiene bien incorporado.

Pese a los inconvenientes vividos durante la pandemia, Gissel confiesa: “si algo positivo puedo sacarle a estos a?os de confinamiento es que disfrut? mucho a mi ni?a, vi?ndola crecer, pasamos horas jugando, ideando actividades para ayudar a su desarrollo. En ese momento nos sobraba el tiempo para pensar y fue bueno tener la mente ocupada en hacer algo lindo par ella”.

Su hija result? el primer filtro y juez de los dise?os que iba creando. “Fue m?gico ver su reacci?n al mostrarle cualquier invento que hac?amos, esa ilusi?n me fue llevando a idear algo m?s perdurable. De no ser por el confinamiento es muy probable que no existiera Perro Sato, al menos no lo que es hoy, al igual que muchos otros proyectos lindos que he visto surgir en estos ?ltimos a?os”.

Respecto al peculiar nombre de su empresa, la dise?adora y mam? recuerda que “existe hace muchos a?os, mucho antes del proyecto de dise?o para ni?os, a?n estaba en el ISDI y quer?amos ponerle nombre a un peque?o grupo de dise?o que creamos entre amigos. No par?bamos de lanzar nombres en ingl?s y yo dije: ‘no caballero tiene que ser algo en espa?ol y bien cubano, algo como… Perro Sato’, y ah? empez? el bonche entre todos, y qued? como el cuento que no dejaban de sacar de vez en cuando. Ese grupo termin? llam?ndose Seta Amarilla, pero yo, con mucho cari?o, guard? Perro Sato para el futuro”.

Otra de las motivaciones que encontr? Gissel para iniciar su trabajo fue la escasez de juguetes de manufactura nacional en las tiendas del pa?s, adem?s de los excesivos precios de los productos extranjeros que se comercializan en moneda libremente convertible. Hasta donde ella conoce, la producci?n estatal de juguetes o art?culos infantiles nacionales es pr?cticamente nula, “existen (emprendimientos) independientes que se han dedicado a la fabricaci?n de juguetes did?cticos y de muy buena calidad, pero sigue siendo escasa la variedad y los costos de producci?n dan al traste con precios elevados. En mi caso lo que suelo hacer para mi hija es comprar juguetes de uso que suelen ser m?s baratos”.

Gissel insiste adem?s en que “debemos ense?arles a nuestras ni?as y ni?os el valor de la manufactura, otro tipo de juego que incentive el aprendizaje y el buen gusto. Tambi?n es importante crear una base para una producci?n a gran escala, sobre todo con identidad nacional, que rescate formas de juegos que han quedado en el olvido”.

A tono con esa idea, la creadora conoce de la importancia del reciclaje, a?n m?s en el caso de peque?os emprendimientos nacionales que muchas veces adoptan esta pr?ctica por las carencias de materias primas para la manufactura de los productos. Al referirse a su emprendimiento, nos coment? que el reciclaje “fue producto de la necesidad, porque eran los materiales que ten?a a mano en la casa, adem?s por la escasez de juguetes que hab?a”.

“Todo empez? con cajas grandes de equipos electrodom?sticos que transform? en casas de juego para Alexita, o cajas de zapatos que fueron mis primeros experimentos con el m?todo Montessori. La primera silla de cart?n la hice con cajas que se desechan en el trabajo de una amiga. Estuve un tiempo obsesionada con guardar cada caja que entraba en la casa”.

Y as?, “con el tiempo fui buscando otras ideas para hacer dise?os m?s perdurables siempre por esta l?nea del reciclaje. Y si cumpl?a a?os alg?n hijo de un amigo era un buen pretexto para hacer otra casita o silla como regalo. Debo agradecer a los amigos y familiares que me apoyaron con su retroalimentaci?n y me empujaron a seguir creando”, precisa la joven dise?adora.

Gissel recuerda adem?s que en aquellos primeros momentos durante la pandemia “cuando todo estaba cerrado, inclusive los aeropuertos, s? fue bien dif?cil hacer algo m?s elaborado, hab?a muchas m?s carencias que ahora, hasta para poder imprimir los dise?os con cierta calidad. En estos momentos que hay m?s vuelos he podido recibir algo de ayuda para poder realizar con m?s soltura. Adem?s, ahora que puedo poner a la ni?a en el c?rculo con confianza tengo m?s tiempo para dedicarle al proyecto”.

No obstante, incluso ahora “es realmente dif?cil mantener un proyecto en las circunstancias en las que se encuentra el pa?s, donde se dificulta tanto encontrar materiales de cualquier tipo y adem?s mantener un precio razonable. Entonces cuando pasamos por estas dificultades constantemente aprendes a valorar mucho el esfuerzo de otros emprendimientos; me gusta apoyar, aunque sea compartiendo en las redes sociales o dando like“, refiere.

Al igual que muchos emprendimientos que reci?n comienzan, Perro Sato Art ha mantenido la colaboraci?n con diferentes proyectos, principalmente en la creaci?n de estrategias de comunicaci?n, un recurso eficiente que su creadora, Gissel, tambi?n utiliza para la confecci?n de los productos que ofertan.

“En un entorno ideal –afirma– yo me dedicar?a solo a dise?ar, la producci?n pasar?a a editoriales o f?bricas que producir?an a mayor velocidad, con mejor acabado y con mayores vol?menes en las tiradas. De momento sigo siendo una mam? que quiere hacer a su nena feliz a la vez que es feliz haciendo algo que le encanta”.

