MINREX: se mantienen “hasta nuevo aviso” medidas para los cubanos en el exterior por la pandemia

Las medidas adoptadas por el gobierno cubano para los cubanos en el exterior por causa de la COVID-19 seguirán vigentes «hasta nuevo aviso», según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

«Hoy no parece que estén creadas todas las condiciones para analizar el futuro de estas medidas, y por ello las mismas se mantienen hasta nuevo aviso», comentó este miércoles a la prensa Ernesto Soberón Guzmán, director general de asuntos consulares y atención a cubanos residentes en el exterior de la cancillería cubana.

Este paquete de medidas, adoptado desde los primeros meses de la pandemia, incluye el permiso de entrada al país de los cubanos residentes permanentes que tienen sus pasaportes vencidos y sin prorrogar, quienes pueden actualizarlos una vez en Cuba.

También, la extensión más allá de los 24 meses previstos oficialmente por la ley el tiempo de estancia en el exterior de los ciudadanos cubanos, sin que ello entrañe la pérdida de su residencia en la Isla.

Todas ellas, de acuerdo a lo dicho entonces y reiterado luego en varios momentos por las autoridades cubanas, persiguen «facilitar el regreso a Cuba de los nacionales en el exterior» y «proteger de posible contagio a nuestros connacionales que solicitan servicios y de incrementar la calidad de la atención consular».

Estas decisiones, anunciadas en su momento como de alcance temporal, se han mantenido aun cuando Cuba dio luz verde a las operaciones aéreas internacionales a gran escala desde el pasado noviembre, gracias a la mejoría de la situación epidemiológica y en busca de la necesaria reactivación de economía.

Al respecto, Soberón explicó que aunque en la Isla «hay hoy un nivel de control de la pandemia, a partir de todas las medidas y políticas que se han aplicado, a la hora de analizar el mantenimiento de estas medidas no solo se tiene en cuenta la situación en Cuba sino también en los diferentes países», así como otros factores como la conectividad aérea y el contexto económico.

«Hoy no parecen creadas todas las condiciones para que todos los cubanos que se encuentran en el exterior y que no han podido regresar, puedan hacerlo. Y ello ha sido por diferentes motivos: por la situación epidemiológica que hubo en Cuba y el mundo meses atrás, o por la compleja situación que existe actualmente todavía en muchos países, o porque no han encontrado la disponibilidad de vuelos –porque no es la misma la cantidad de vuelos que recibimos hoy que la que recibíamos previo a la pandemia–, o bien también porque el impacto económico de la pandemia no solo ha sido en Cuba, sino también a nivel internacional, y porque para realizar un viaje las personas tienen que crear condiciones», detalló el diplomático.

Acerca del futuro de estas medidas, Soberón no adelantó hasta cuándo podrían mantenerse ni tampoco si luego de la pandemia tendrían lugar cambios en las normas migratorias en vigor previamente. Ello, dijo, se analizará cuando cambien las actuales condiciones.

«Una vez que se aprecie que haya un cambio de las condiciones que nos llevaron a adoptar estas decisiones en su momento, pues se analizará el tema del futuro de estas medidas. Por lo pronto, se mantienen hasta nuevo aviso con el objetivo de facilitar el regreso de los nacionales a Cuba», reiteró.

En sus declaraciones a la prensa, el director general de asuntos consulares y atención a cubanos residentes en el exterior del MINREX también confirmado que, llegado el momento, se anunciaría la fecha de realización de IV Conferencia “La Nación y la Emigración”, pospuesta por la pandemia, pero reiteró la voluntad de realizarla por parte de las autoridades cubanas como parte del «proceso de fortalecimiento de las relaciones» con los cubanos que residen fuera de la Isla.

También aseguró que La Habana respeta la «decisión soberana» del gobierno de Nicaragua de eliminar la exigencia de visado a los cubanos que viajen a esa nación, y afirmó que existen «contactos sistemáticos» entre las autoridades migratorias de ambos países.

Además, criticó la postura del gobierno de Estados Unidos por incumplir los acuerdos bilaterales, y lo responsabilizó por el aumento del flujo migratorio irregular de cubanos en los últimos meses. Ello, dijo, atenta por motivos políticos contra una migración «ordenada y segura», y pone en riesgo la vida de quienes optan por las vías irregulares ante la imposibilidad de acceder en Cuba a una visa para la nación norteamericana.

La conferencia de prensa de Soberón tuvo como tema principal la participación de los cubanos que se encuentran en el exterior en consulta popular sobre el nuevo Código de las Familias, una posibilidad en marcha desde esta semana con la habilitación de un espacio para ello a través del sitio web Nación y Emigración. Acerca de ello, espere un próximo trabajo en OnCuba.

