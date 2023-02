Les propos de Gérald Darmanin sur les outre-mer provoquent un tollé

The content originally appeared on: News Americas Now

Martinique FranceAntilles

Gérald Darmanin s’inquiètede la montée d’un « sentiment identitaire » aux Antilles. • PHOTO DR

Un groupe de 17 députés ultramarins accuse le ministre de l’intérieur et des outre-mer de « révisionnisme historique » après ses récentes déclarations sur la colonisation et l’esclavage, tandis que la sénatrice Catherine Conconne dénonce le « mépris » et la « rhétorique infantilisante » de ce dernier vis-à-vis de nos territoires, qui cherchent à faire évoluer leur statut et leur modèle économique.

«L’outre-mer aux avant-postes » : tel était

l’intitulé du colloque organisé, jeudi 2 février à Paris, par le

magazine national Le Point. Cet événement aura fait honneur

à son nom, mais probablement pas pour les raisons escomptées par

les organisateurs et les intervenants, puisqu’il a eu pour effet

d’unir les élus ultramarins, sidérés par des déclarations du

ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, qui y a pris part. Invité de marque de cette rencontre avec des

acteurs économiques, des experts et des intellectuels, Gérald

Darmanin n’a pas mâché ses mots à l’égard des territoires sous

souveraineté française situés hors de l’Hexagone. « Il faut

savoir dire aux Ultramarins que vous n’aurez d’autonomie demain que

si vous êtes capables de produire ce que vous mangez, ce que vous

consommez comme électricité. Et c’est par la richesse économique

que vous aurez des recettes. Ce n’est pas par des

subventions », a assené Gérald Darmanin devant son auditoire,

à la Maison de l’Océan. Outre ces questions d’actualité relatives à la

redéfinition des rapports entre l’État et les régions ultramarines

suite à l’appel de Fort-de-France, signé l’an dernier par sept

présidents de collectivités,…

