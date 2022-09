Leal en mi memoria

The content originally appeared on: OnCuba News

Ochenta a?os cumplir?a Eusebio Leal este 11 de septiembre, y quienes lo conocimos de cerca no dejaremos de recordarlo y, a la vez, de lamentar que ya no est? entre nosotros. Pocos imaginamos celebrar este acontecimiento sin ?l, am?n de que la enfermedad que padeci? en sus ?ltimos tiempos, anunciaba un desenlace fatal. Me gustar?a pensar que nos est? observando desde cualquier punto de la ciudad o que permanece sentado en el banco del Palacio de los Capitanes Generales, donde siempre descansaba de sus caminatas por La Habana Vieja y llamaba a sus colaboradores para compartirnos ideas y proyectos. All? le habl? varias veces, tan r?pido como me permit?a el poco tiempo del que dispon?a. Era una pr?ctica que hered? de una gran amiga, quien me dec?a: h?blale de prisa y dile todo lo que piensas, que dentro de unos d?as te llamar? y dar? respuesta a tus inquietudes, aunque de momento parezca que no te hubiera escuchado. All? tambi?n me mostr? m?s de una vez su peculiar agenda, un peque?o papel donde anotaba e iba tachando sus compromisos del d?a. El celular solo para contestar y llamar, nada m?s, as? dec?a.

Eusebio Leal. Foto: Kaloian.

Muchos momentos como esos los atesoro en mi memoria y vienen a mi mente cuando trato de evocar las casi dos d?cadas de trabajo en la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Llegu? cuando apenas exist?an algunos museos y casas museos que, con los a?os, se fueron multiplicando a la par de otras decenas de instituciones culturales y proyectos de restauraci?n edilicia y social. El Centro Hist?rico era una isla dentro de la Isla, el lugar donde experiment?bamos la sensaci?n de lo posible, gracias a esa seguridad que nos trasmit?a Eusebio, quien nos contagiaba con su hacer y disposici?n.

Volver a ese lugar donde hicimos tantos amigos y creamos tantos proyectos es hoy una experiencia nost?lgica. Es cierto que en el presente muchos se empe?an en perpetuar su legado (y creo que lo logran), pero ya nada es igual. Falta su andar apurado, la mano generosa, el saludo de todos los d?as, la llamada telef?nica de las ma?anas, el traje gris desandando entre las plazas y, sobre todo, la palabra convincente cuando alguien pod?a perder las fuerzas y empezaba a pensar en un futuro sin ?l.

Eusebio Leal. Foto: Kaloian.

En cada visita a La Habana Vieja lo recuerdo, su imagen llega a m? sin propon?rmelo. Es una sensaci?n que comparto con colegas de entonces, algunos ya muy lejos de ese pedacito de ciudad que pod?a ser un pa?s, y que hace dos a?os ya no es el mismo lugar. Lo honro cuando camino las plazas junto a mi familia; lo evoco cuando veo a los habitantes de esa antigua parte de La Habana, pidiendo en silencio el saludo de Eusebio, el aliento que les llegaba de ?l cuando todo parec?a perdido. Creo que los un?a de alguna manera el origen humilde que nunca ocult? y llevaba con orgullo, el haber crecido junto a su amant?sima madre en aquella casa de vecindad de la calle Hospital, donde rezaba un cartel con este mensaje: “No se admiten perros, ni gatos, ni radios en alta voz, ni reuniones en la puerta despu?s de las 10 p.m. La basura se saca a las 8 p.m. El due?o”.

Naci? Eusebio el 11 de septiembre de 1942, en una cl?nica de El Vedado habanero. Quiso el destino que ese mismo d?a, pero de a?os diferentes, ocurrieran dos hechos que marcaron la historia del mundo: el golpe de Estado, liderado por el general Augusto Pinochet, en el Chile de 1973; y el desplome de las emblem?ticas torres gemelas neoyorkinas, en 2001. Para nada un d?a como otro cualquiera, la oncena jornada del noveno mes del a?o no pasar? nunca desapercibida para millones de personas en todas las latitudes.

En 2022, Eusebio ser? reverenciado como merece por la instituci?n que dirigi? desde 1968. La Oficina del Historiador de La Habana ha preparado un amplio Programa de homenaje que incluir? conversatorios, conciertos, exposiciones, recorridos y visitas, entre otras acciones que perpet?an su legado. A este programa se sumar?n miles de evocaciones como estas y se recordar?n an?cdotas, mensajes escritos en papeles inimaginables y frases repetidas hasta la saciedad como aquella de la mano ejecuta lo que el coraz?n manda.

Yo lo recordar? como el caballero que fue, algunos dir?n que era un caballero de otro siglo, y s?, quiz? lo fuera, pero con un pensamiento abierto y moderno y con la capacidad de entender lo simple y lo complejo en un contexto como el nuestro. Un caballero de otro tiempo, generoso, educado, culto, amigo de sus amigos, defensor de los domingos en familia, con un fin?simo sentido del humor. Ese es el Eusebio que prefiero recordar en este ochenta cumplea?os, el que siempre tuvo las puertas abiertas para m? y los m?os.

Eusebio Leal. Foto: Kaloian.

Una deuda nos qued? con ?l, nombrar a nuestros hijos mellizos como ?l quer?a: Carlos Manuel y Gloria de los Dolores, nombres de los gemelos de Carlos Manuel de C?spedes, como se sabe, una de sus grandes pasiones. Por mucho que mi esposo (amigo de muchos a?os de Eusebio) y yo le explic?bamos nuestras razones para no cumplir con su pedido, siempre nos lo recordaba con una p?cara sonrisa. Vi?ndolo en perspectiva, Rodrigo no hubiese salido mal, pero Pilar nos recriminar?a siempre por tan “doloroso” nombre. De cualquier modo, nos gustar?a volverlo a encontrar y escuchar su reproche, antes de caminar La Habana Vieja y sentir su fuerte ausencia.

