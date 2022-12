L’ASC Ducos obtient le dernier billet pour l’Elite

The content originally appeared on: News Americas Now

Handball. Pré-Nationale dames – Onzième journée

Kévina Gambie (Réveil Sportif) en a fait voir de toutes les couleurs à la défense de l’Etoile de Gondeau. • EJJ.

Le rideau est tombé ce week-end sur la première phase du championnat de Pré-Nationale dames et c’est l’ASC Ducos en allant battre l’Entente Club Péléen/Carbet au Morne-Rouge qui a décroché la dernière place en Poule Elite au nez et à la barbe de l’Aiglon et du Club Sport. Une dernière journée au cours de laquelle les 4 premiers du classement, et notamment le Réveil Sportif, se sont montrés particulièrement inspirés en attaque.

Etoile de Gondeau – Réveil Sportif Les Gros-Mornaises n’y sont pas allées de main

morte avec les Lamentinoises et d’entrée elles leur infligeaient un

0 à 8 (11e). Un match à sens unique au cours duquel les « vert

et blanc » ont eu très peu l’occasion de se mettre en évidence

en attaque puisqu’au repos le score était déjà lourd (4 à 19). La dernière demi-heure ne changeait rien à la

physionomie de la partie. Les visiteuses restaient ultra dominatrices et

prolifiques à l’instar de Salcedo Rodriguez, Jaune, Grandisson et

Paschal alors qu’en face seule Cabsoit essayait d’éviter le

naufrage. UJ Redoute – TS Franciscain Même avec une gardienne de fortune, les

Redoutaises ont

