Las quejas de una joven madre cubana que pasaron de las redes a la realidad

El video de Amelia Calzadilla, nacido en una transmisión directa desde su Facebook, pasó este lunes de ser una tormenta digital a tener repercusiones en el mundo real y palpable. A raíz de sus comentarios, la joven habanera fue citada en la sede del gobierno de El Cerro, su municipio.

Al salir de la reunión, de más de dos horas y media, Calzadilla prefirió no hacer declaraciones a los medios internacionales que esperaban, entre ellos la agencia española Efe, cuyo reporte describe al lugar rodeado de curiosos y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.

Calzadilla aseguró que se expresaría de nuevo desde las redes. “Nadie me interrogó. Esto fue un encuentro”, afirmó por Facebook unas horas más tarde en una directa en la que dijo que tuvo oportunidad de exponer sus problemas a la gobernadora municipal, especialmente los gastos que le genera la falta de gas en la vivienda.

«Yo tengo tres hijos», decía Amelia durante el primero de sus videos más polémicos.

Calzadilla aseguró además que no le importan las críticas de los últimos días y volvió a mostrar su “gratitud” a todas las personas que le han mostrado su apoyo.

“Mis hijos no tienen comida”

El rostro y las palabras de Amelia se virilizaron tras su emocional mensaje de nueve minutos, transmitido en Facebook el pasado 9 de junio. En él cargó contra la falta de gas en casa, un asunto que, según videos que se pueden consultar en su perfil de Facebook, advirtió desde enero de 2021.

Esta vez, también se refirió a los cortes eléctricos, al incremento de los precios, a la escasez, a la compra de productos básicos con divisa y a “la cola del pollo”, críticas que calaron rápidamente entre muchos cubanos que se reconocen en sus problemas.

“Porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares en el extranjero para vivir dignamente en Cuba”, dijo Calzadilla visiblemente exaltada. “Madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela (…), yo te pregunto: ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más”, concluyó.

La directa, en línea de sus transmisiones anteriores, recogía quejas comunes sobre los principales síntomas de la crisis económica que atraviesa Cuba, motivada por la pandemia de COVID.19, las sanciones estadounidenses exacerbadas desde la administración de Donald Trump y los fallos en la gestión macroeconómica nacional.

Pero, también contenía claras críticas a la clase política. “Yo estoy culpando a los que dirigen, a los de arriba”, aseguró Calzadilla, que se refirió al ministro de Energía y Minas, Nicolás Liván, al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y, en general, “a la revolución” por la que también había luchado su padre.

“¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes?”, se preguntó en un momento Calzadilla, quien es licenciada en Lengua Inglesa y guía turística, según apunta Efe.

Con aquella directa, su voz se hizo viral en cuestión de horas, compartida miles de veces en redes. Otras madres cubanas, a veces con sus hijos en brazos, se grabaron también en vídeos solidarizándose con Amelia.

Repercusiones de un video

Según la fuente, los medios cubanos con sede en Miami —y críticos con el gobierno de la Isla— se hicieron rápidamente eco de este mensaje, al igual que hicieron opositores y activistas como Ángel Moya, Martha Beatriz Roque, Saily González o Salomé García Bacallao.

De forma paralela comenzaron en redes varias cuentas progubernamentales —algunas anónimas— a criticar y desprestigiar a la joven, desplegando una histórica estratagema de poner la moral del ciudadano crítico, en este caso poniendo en duda sus dificultades económicas, para lo cual alegaban datos como los muebles que se advertían en su casa, la manera en que se arreglaba las uñas o echaban mano a fotos de su muro de Facebook, una de ellas en un conocido restaurante de La Habana.

Otros se aventuraron a decir que estaba financiada por “contrarrevolucionarios” desde Estados Unidos o que simplemente buscaba el dinero del exilio cubano.

No demoraron en sumarse a las críticas los medios oficiales. El sitio web Cubadebate publicó un artículo de opinión que aseguraba que “el vídeo viral de Amelia es un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación”, dando a entender que no era espontáneo y estaba orquestado por la disidencia.

En la segunda directa de Calzadilla, hecha este fin de semana, se veía más serena y cuidada, consciente del fenómeno que había generado, aunque igualmente segura de sus palabras. Explicó que abandonaba las redes, que había rechazado las ayudas que le habían ofrecido tras su video viral y entonces avanzó que la habían citado este lunes en la sede del gobierno de su municipio.

Después de esta declaración, el canal de Youtube de una cuenta anónima progubernamental llamada Guerrero Cubano anunció que no abriría “la caja de pandora de la supuesta madre sufrida”. “¿Por qué lo hace? ¿Quiénes están detrás y pagan esto? Todo con pruebas, incluida la relación del hecho con los ataques contra Cuba en la Cumbre de las Américas y la mafia terrorista anticubana”, era lo que prometía revelar, pero no lo hizo, apunta Efe.

