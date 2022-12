L’AJSF trouve un second souffle face au CAM

The content originally appeared on: News Americas Now

Football. Régionale 2. 11e journée

Par Romain MATTIO

Enzo Benziat de l’AJSF, a bien guidé ses camarades en inscrivant un doublé en trois minutes lors de la première periode. • DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

Les Gosiériens ont mis fin à trois défaites consécutives samedi à Sainte-Anne, grâce à une victoire 3 à 2 contre le Club Amical Marquisat. Une victoire méritée qui permet à l’AJSF de toujours espérer à la montée. Les Capesterriens, eux, vont devoir être plus réguliers pour aspirer à retrouver l’élite qu’ils ont quitté la saison dernière.

Saint-Félix s’est remis sur les bons rails en

mettant fin à trois défaites d’affilées avec sa victoire 3 à 2

contre le CAM. Pourtant, les Capesterriens ont marqué d’entrée de

jeu (2e minute) sur corner grâce au latéral droit Cocoyer qui

pousse au fond le ballon qui trainait dans les 6 mètres. Croyant

peut-être avoir fait le plus dur, les joueurs du CAM se sont

relâchés, notamment sur le marquage défensif. Et à la 13e minute,

Enzo Benziat est lancé en profondeur, sa vitesse faisant la

différence avec Belenus, l’attaquant Gosiériens ne tremble pas et

trompe Sioussaram d’une frappe croisée. Trois minutes plus tard,

rebelote pour Benziat, avec un centre de la gauche vers la droite

