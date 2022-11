La salud tambi?n es una cuesti?n de g?nero

The content originally appeared on: OnCuba News

Tener buena salud es un deseo compartido por muchas personas. Es tambi?n un derecho y uno de los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ocasiones ese estado se asocia a la ausencia de enfermedades. Sin embargo, es mucho m?s, porque en ella influyen otra serie de factores sociales y culturales que van m?s all? de lo f?sico y lo biol?gico, y tienen impacto en el bienestar general de los seres humanos. Por ese motivo, la Organizaci?n Panamericana de la Salud/Organizaci?n Mundial de la Salud (OPS/OMS) define la salud como “un estado completo de bienestar f?sico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Esta organizaci?n identifica y promueve la igualdad y la equidad de g?nero como dos de los aspectos imprescindibles para alcanzar ese estado de bienestar, vital para el logro de la salud. Entiende que la equidad de g?nero en salud permite la eliminaci?n de desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles entre hombres y mujeres en lo relativo a su estado de salud, la atenci?n de salud y la participaci?n en el trabajo sanitario. Impulsar la equidad es entonces el camino para el logro de la igualdad de g?nero, o sea, el desarrollo de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para el ejercicio de sus derechos en salud.

Desde la perspectiva de la diversidad sexual, las identidades de g?nero se reconocen como una construcci?n seg?n la autopercepci?n de las personas. Su incorporaci?n al enfoque de g?nero en salud ampl?a la mirada y es vital para identificar necesidades y solucionar problemas que pueden estar afectando de manera diferenciada a mujeres, hombres y otras identidades de g?nero en contextos patriarcales y heteronormativos.

?C?mo el g?nero puede impactar en la salud?

En nuestro d?a a d?a experimentamos vivencias que, por cotidianas, nos parecen naturales: una hija cuidando a sus padres mayores o enfermos; una mujer que trabaja y al llegar a casa asume la atenci?n de sus hijos y la responsabilidad sobre buena parte de las tareas dom?sticas.

Historias como estas se repiten una y otra vez: Elo?sa cada d?a, durante a?os, ha corrido de una esquina a otra de la ciudad para ir de su trabajo a la casa en el horario de almuerzo y as? poder preparar lo que su padre, ya muy mayor, necesita para almorzar. Cecilia tiene un hijo de dos a?os y doble trabajo; le pagan por limpiar una casa y al mismo tiempo, en su hogar, cocina y atiende a su ni?o peque?o, aunque a veces el padre del peque?o est? menos ocupado. Luis lleva una d?cada cuidando a su madre casi centenaria, la ba?a, la alimenta, la peina. Las personas a su alrededor est?n admiradas de lo buen hijo que es, porque para ellas no es com?n encontrar hombres as?.

Es una realidad que, en Cuba, las labores de cuidado recaen mayoritariamente sobre las mujeres. De hecho, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de G?nero, realizada en 2016, arroj? que ellas invierten 14 horas m?s que los hombres en trabajos no remunerados dentro y fuera del hogar. Es decir, son las principales responsables de las labores dom?sticas, el cuidado y atenci?n de su descendencia o de personas mayores y en situaci?n de discapacidad.

La Encuesta tambi?n evidenci? que las mujeres semanalmente dedican 10 horas m?s que los hombres al trabajo dom?stico. Incluso, las que tienen trabajos remunerados, como tendencia emplean 9 horas m?s que los hombres laborando, por la doble carga que a?aden las tareas no retribuidas salarialmente.

Cuidar, cuidarse, que nos cuiden en tiempos de COVID-19

A su vez, esas disparidades inciden en la aparici?n de problemas de salud diferenciados por sexo. Una investigaci?n cubana realizada en 2010 1 concluy? que el exceso de responsabilidades que asumen las mujeres conlleva a que padezcan m?s depresi?n y problemas psicol?gicos en edades m?s avanzadas; as? como a que tengan una menor calidad de vida por la aparici?n de enfermedades cr?nicas.

La Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Poblaci?n (ENEP-2017), aplicada a personas cubanas de 50 a?os o m?s, confirma estos problemas de salud. Apunta que una buena parte de los cuidados de larga duraci?n se producen en el escenario familiar y que, en su mayor?a, son asumidos por las mujeres. Indica adem?s que ellas expresan experimentar m?s sobrecarga que los hombres; que padecen m?s de depresi?n y que suelen describir su estado de salud como regular o malo, mientras ellos califican el suyo como bueno, por lo general. Asimismo, ratifica que las mujeres cubanas de 50 a?os o m?s padecen enfermedades cr?nicas y con mayores niveles de gravedad que sus coet?neos masculinos.

Por otro lado, la ENEP-2017 muestra que los hombres en ese rango de edades hacen actividad f?sica con m?s frecuencia que ellas y que son m?s propensos al consumo de tabaco y bebidas alcoh?licas. Estos comportamientos pueden ser explicados a partir de estereotipos de g?nero de base patriarcal que acent?an la fortaleza y la competitividad como caracter?sticas masculinas por excelencia y que, por consiguiente, inciden en que ellos sufran m?s lesiones por practicar deportes de manera descuidada o asuman conductas de consumo t?xicas.

Que el n?mero de mujeres cuidadoras prevalezca por encima de los hombres que asumen esas responsabilidades tiene que ver, entre otras razones, con que la sociedad ha naturalizado que son ellas las que mejor pueden desempe?arse en la atenci?n de otras personas. En ese sentido, pesan los estereotipos que asocian lo femenino a la entrega incondicional y a la naturaleza maternal; que son aprendidos desde edades tempranas y reproducidos a lo largo de la vida.

Sin embargo, hay hombres que cuidan y lo hacen muy bien. Por lo tanto, cuidar a otras personas puede y debe ser una tarea de todas y todos, sobre todo en una sociedad como la cubana, en la que la din?mica de envejecimiento poblacional va a demandar cada vez m?s este tipo de labores. Cuidar la salud de quienes cuidan, equilibrar las cargas, crear redes de apoyo formales e informales, sensibilizar y educar son cosas fundamentales para la calidad de vida de quienes desarrollan esas tareas y de quienes reciben los cuidados; as? como para el sistema institucional de salud.

Desde sus 25 a?os Isabel es madre soltera. Ya casi a los 30, despu?s de mucho tiempo sin tener una pareja estable conoci? a un hombre y comenz? una relaci?n. Pocos meses m?s tarde, era ?l quien respond?a su celular cuando alguien la llamaba. Le reclamaba por mensajes recibidos por ella de personas que no conoc?a. Poco a poco las discusiones se volvieron m?s acaloradas: celulares rotos lanzados contra la pared, gritos, amenazas y, al final, los golpes. Luego ven?an las disculpas y el arrepentimiento, pero la violencia volv?a siempre. Isabel baj? mucho de peso y su cuerpo aparec?a lleno de moretones casi permanentemente; ten?a miedo, no sab?a c?mo salir de aquel c?rculo vicioso. A pesar de su aislamiento, la familia de Isabel estuvo ah? para ayudarla a seguir adelante. Gracias a eso, hoy ese hombre ya no es parte de su vida.

La violencia de g?nero ha sido reconocida por la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS) como un serio problema de salud p?blica. Clotilde Proveyer, estudiosa cubana de los temas de g?nero, explica que este tipo de violencia tiene un car?cter epid?mico y que se ancla en el desequilibrio de poder existentes entre mujeres y hombres, instaurado por el sistema de dominaci?n patriarcal; que subordina lo femenino a lo masculino. Destaca adem?s, que a diferencia de otros tipos de violencia, esta tiene como particularidad el factor de riesgo o vulnerabilidad de haber nacido mujer 2.

Seg?n datos publicados por la OMS, aproximadamente una de cada tres mujeres ha sufrido violencia f?sica o sexual a nivel mundial. Tambi?n evidencia que por lo general el agresor ha sido su pareja masculina.

La propia Organizaci?n ha enfatizado en que este tipo de violencia atenta no s?lo contra la salud de las mujeres, sino tambi?n de su descendencia. Entre las principales consecuencias que tiene sobre la salud se?ala: los feminicidios o los suicidios, las lesiones, los embarazos no deseados, los abortos involuntarios, problemas ginecol?gicos, las infecciones de transmisi?n sexual y por VIH, la muerte fetal, los partos prematuros, el bajo peso al nacer, la depresi?n, el estr?s postraum?tico, los trastornos conductuales y emocionales en ni?as y ni?os y una mayor tasa de morbilidad y mortalidad en lactantes e infantes. O sea, la violencia de g?nero afecta la salud f?sica, mental, reproductiva y sexual de sus v?ctimas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Igualdad de G?nero, la poblaci?n cubana reconoce la existencia de manifestaciones de violencia contra las mujeres, aunque la mayor?a considera que es poca. Tambi?n indican que en las relaciones de pareja el tipo de violencia que prevalece es el maltrato psicol?gico hacia ellas.

A ra?z de sus investigaciones, Proveyer confirma que este es un mal a?n presente en Cuba. La investigadora refiere que, en efecto, en el pa?s existen manifestaciones de violencia contra la mujer en todas sus formas. Sin embargo, enfatiza en que predomina la psicol?gica y emocional, que convive con las agresiones, los homicidios y los asesinatos. Las principales v?ctimas son las mujeres, ni?as y ni?os. En otro orden, enfatiza en que esas formas de maltrato da?an a la mujer y a su descendencia a corto y largo plazo, pues comprometen su integridad f?sica, mental y hasta la vida.

La violencia de g?nero no se justifica en ninguna de sus manifestaciones, no es un problema privado, sino social; afecta seriamente la salud y constituye un peligro real para la vida de las v?ctimas. Su detecci?n temprana, el acompa?amiento y apoyo a quienes la sufren es tambi?n parte del camino hacia el alcance de una salud integral.

Equidad de g?nero para una salud integral

La equidad de g?nero es muy necesaria para el logro de una salud integral, de modo que se creen oportunidades y condiciones para que mujeres y hombres tengan una vida saludable, de acuerdo a sus necesidades y particularidades. S?lo de este modo se podr?n eliminar los impactos injustos y solucionables en la salud de unas y otros.

Este esfuerzo requiere un cambio cultural profundo que permita desmontar estereotipos de g?nero que est?n en nuestra manera de pensar, de valorar a los dem?s, de actuar y, por lo tanto, de asumir responsabilidades. Si van en detrimento de la salud, deben ser transformados Es una tarea de mucha constancia, que requiere de esfuerzos colectivos e integrados.

El primer paso en esa direcci?n debe ser el reconocimiento de la existencia de este problema: mirar con lentes de g?nero la situaci?n de salud de las personas para identificar posibles impactos diferenciados. Luego, es importante darlo a conocer, sensibilizar al respecto y crear capacidades para su atenci?n. A su vez, deben sumarse esfuerzos desde la investigaci?n, la legislaci?n, las instituciones y las redes formales e informales de apoyo.

Notas:

1 Corral, A., Casta?eda, I. E., Barzaga, M., & Santana, M. C. (2010). Determinantes sociales en la diferencial mortalidad entre mujeres y hombres en Cuba. Revista Cubana de Salud P?blica, 36(1), 66-77. Disponible aqu?

2 Proveyer, Clotilde (2014) Violencia de g?nero. Aproximaci?n desde la realidad cubana. En Revista Sexolog?a y Sociedad, 20 (1). Disponible en:

