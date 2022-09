La inversi?n extranjera para recuperar el comercio cubano: ?ahora s??

The content originally appeared on: OnCuba News

Ante el desabastecimiento del comercio mayorista y minorista, el gobierno cubano ha recurrido –tambi?n tard?amente– a la inversi?n extranjera en esta ?rea, despu?s de argumentar enf?ticamente que no se permitir?a. Lo pragm?tico es que se dieron cuenta de que no eran “armas melladas”. Entonces es un paso positivo. Se trata de un pelda?o m?s en la necesaria transformaci?n estructural que debe ser el final de todos esos “deseos” o medidas.

En marzo de 2020 escrib?: “Otra posibilidad es dar licencias a cadenas de tiendas internacionales (tipo Carrefour, Auchan/Alcampo, Mercadona, etc.) para que establezcan tiendas en Cuba, con la obligatoriedad de que un porcentaje de las ventas vayan al Estado como impuesto de circulaci?n. Por ejemplo, cuando hoy un producto que cuesta 100 unidades, se vende en 240, multiplicando el costo de compra por un coeficiente de 2.4 (140 por ciento sobre el costo; o 58.3 por ciento de margen sobre venta: 140/240*100), un por ciento estar?a cubriendo costos operativos de las tiendas (salarios, insumos para la comercializaci?n, depreciaci?n, transportaci?n, almacenamiento, p?rdidas/mermas, etc.) y otra parte cubrir?a el costo del producto. El resto quedar?a como la utilidad neta, que en definitiva es lo que podr?a obtener el Estado como due?o de la tienda”.

En un ejercicio imaginario, planteaba entonces que “la utilidad neta sobre las ventas totales de las cadenas de tiendas estatales CIMEX y TRD podr?a estar entre el 40% (o m?s) por encima de los costos de los productos. Bajo este supuesto, si una cadena de tiendas internacional vende un producto por 100 USD y se le establece que debe pagar al Estado el 40% de impuestos sobre ventas, el Estado estar?a recibiendo pr?cticamente lo mismo que hoy recibe como due?o de CIMEX, TRD u otras cadenas. L?gicamente, las ventas no podr?an ser en CUC porque se estar?a ante las mismas dificultades actuales para lograr la convertibilidad a MLC de los CUC obtenidos en las ventas y mantener el reabastecimiento de las tiendas.

Las ventas tendr?an que ser por tarjetas en MLC, nacionales o internacionales, pero tambi?n se sumar?a la experiencia y alcance de estas cadenas internacionales para comercializar sus productos por internet. Ello le permitir?a al Estado desprenderse de las complicaciones de la log?stica, administraci?n y otros problemas que deber?a enfrentar como gestor y administrador de las tiendas. Digo esto por no mencionar los ingresos adicionales que pudieran obtenerse por el alquiler de las tiendas ya funcionando o por el derecho de uso de la tierra si esas cadenas internacionales decidieran construir sus propios locales. O la posibilidad de que el Estado se quede con un porcentaje de las acciones de las empresas mixtas que se pudieran crear en Cuba conjuntamente con las cadenas de tiendas internacionales.”

Cuba permite la inversi?n extranjera en comercio mayorista y minorista

A pesar de estas ideas, se manten?a la rigidez a la hora de no aceptar capitales externos en la comercializaci?n mayorista y minorista. Pero lo que est? sucediendo actualmente en el mercado minorista en divisas en Cuba no podr?a haberse imaginado ni en las peores predicciones de meses atr?s. Factores internos y externos lo han provocado: desde el recrudecimiento del bloqueo estadounidense a Cuba hasta las bajas producciones nacionales, que incluyen ineficiencias productivas e institucionales, entre otros aspectos organizativos, y hasta factores ideol?gicos y pol?ticos.

Resulta interesante ver c?mo el propio ministro de Econom?a, Alejandro Gil, en el Foro Empresarial de Inversi?n Extranjera celebrado a comienzos de septiembre de este a?o, dec?a: “Una de las v?as en las que necesitamos avanzar con mayor prontitud es el incremento de las ofertas mayoristas. El objetivo es que los inversionistas extranjeros pongan productos en el pa?s y aprovechen su experiencia, sus facilidades financieras, su tecnolog?a”.1

Fueron tambi?n interesantes las opiniones de la viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversi?n al mencionar una nueva visi?n sobre el apoyo a los nuevos inversionistas: se hab?a valorado un nuevo esquema financiero diferenciado para esas nuevas modalidades de inversi?n extranjera –es decir, que los negocios operar?an en divisas–, por lo que se realizar?an todos sus cobros y pagos con respaldo total de liquidez en divisas y se registrar?a su contabilidad en moneda extranjera. Dijo, asimismo, que operar?an con cuentas reales en divisas, desde las que ordenar?an libremente los pagos al exterior.

De cumplirse como se expresaron, estas medidas pudieran viabilizar el camino para la llegada de los necesarios capitales externos a la econom?a cubana. Pero la realidad es que cuando se intercambia con directivos extranjeros, de negocios constituidos con inversi?n extranjera en Cuba, se escuchan una y otra vez los mismos razonamientos sobre los problemas que padece en el pa?s. Se debe tener en cuenta que un potencial inversionista siempre se acercar? a sus compatriotas o a sus colegas del ramo para intercambiar experiencias y recoger opiniones antes de tomar la decisi?n de invertir o no en un nuevo mercado, desconocido hasta ese momento por ese empresario o empresa.

Si se mantienen en vigor muchos de los obst?culos que han enfrentado las empresas ya constituidas, o se manifiestan de manera recurrente, indiscutiblemente entorpecer?n el ritmo de captaci?n de nuevas inversiones extranjeras.

?Qu? dificultades mencionan continuamente los empresarios extranjeros?

El art?culo 9.1 de la Ley No. 118 de Inversi?n Extranjera expresa que se garantiza la libre transferencia al exterior de los dividendos o beneficios que se obtengan por la explotaci?n de la inversi?n. Sin embargo, durante los ?ltimos a?os, debido a la crisis econ?mica el pa?s no ha otorgado suficiente liquidez externa para que los socios extranjeros puedan expatriar sus beneficios, acumul?ndose por este concepto varios millones de d?lares pendientes de ser transferidos al exterior.

Insatisfecho el gobierno cubano con la captaci?n de inversi?n extranjera

En otro sentido, los empresarios extranjeros est?n acostumbrados a crear empresas que no desaparecen a menos que quiebren u ocurran imponderables. Pero las leyes de la inversi?n extranjera en Cuba han exigido que las licencias para explotar un negocio con inversi?n extranjera tengan una caducidad.

No hay costumbre internacional de crear un negocio, preparar personal, inaugurar mercados, establecer marcas, etc., para que todo ese esfuerzo solo sirva para amortizar la inversi?n al cabo de unos a?os y recibir dividendos por otros contados a?os. Posteriormente el inversionista debe desprenderse y olvidarse del negocio creado. Por ah? se escapa otro porcentaje de posibles inversionistas. Bajo esas reglas del juego no desear?an participar.

Por ley, los negocios con inversi?n extranjera deben contratar la fuerza laboral cubana mediante entidades empleadoras. Aunque fuese necesaria la existencia de estas entidades para seleccionar el personal y otros fines, los empresarios extranjeros no pueden entender, o estar de acuerdo, con que la mayor parte del salario a pagar por el negocio en MLC vaya a parar a la entidad empleadora y que luego los trabajadores reciban un equivalente en moneda nacional a un tipo de cambio fijado por el Estado.

Para los empresarios, el tratamiento a la fuerza laboral, su preparaci?n y su compromiso con la entidad resultan aspectos important?simos, en correspondencia con el criterio de que los trabajadores son el activo principal de cualquier negocio. En los negocios aprobados bajo la Ley de Inversi?n Extranjera tampoco se ha permitido que los socios for?neos paguen gratificaciones a los trabajadores cubanos aparte de lo que el negocio conjunto desembolse a la entidad empleadora.

Los economistas han planteado algunas dudas sobre la viabilidad de estas nuevas modalidades que se pretenden implementar. Una consiste en la siguiente pregunta: ?habr? empresas dispuestas a invertir en el sector comercial cubano? Siempre va a haber inversionistas, y en el mercado cubano hay muchas oportunidades porque falta de todo. Me imagino que habr? propuestas. Por eso lo comentado por la viceministra primera es vital para la atracci?n de los capitales que se requieren.

No puede desconocerse que hoy el Estado cubano presenta una elevada insolvencia. Le debe varios miles de millones de d?lares a los proveedores. Por eso precisamente estos han dejado de suministrarle productos y se observa en los anaqueles de las tiendas carencia de productos de primera necesidad.

No menos importante es el serio problema monetario que hoy tiene Cuba: una elevada hiperinflaci?n, una econom?a cada vez m?s dolarizada, su moneda local (el peso) carece de valor internacional y ha reducido su valor respecto al billete estadounidense en el ?ltimo a?o y medio. La tasa de cambio del peso por d?lar est? acerc?ndose a los niveles de los a?os 90 de 160 pesos cubanos por un d?lar.

El ?xito o fracaso de la medida no se podr? determinar a corto plazo. Durante los pr?ximos meses no habr? muchos resultados porque se trata de medidas que precisan de un tiempo. Hay que esperar a que pasen algunos meses a ver cu?ntas empresas llegan. Y ah? el tiempo se acab?. No es lo mismo esperar a que se pueda comprar un efecto electrodom?stico que comprar los alimentos necesarios para vivir, no para sobrevivir.

Pero existe la voluntad gubernamental de quitar barreras que entorpecen la llegada de los ansiados capitales externos para volver a repostar los anaqueles vac?os en el comercio. Habr? que confiar en que as? podr?a ser. Las cifras de los negocios que se aprueben podr?n inferir si lo que se est? haciendo da sus frutos o si habr? que profundizar en nuevos factores que las potencien.

***

Nota

1 <>, Granma., La Habana, 5 de septiembre de 2022, p. 3.

Etiquetas: comercioEconom?a cubanaInversi?n extranjeramedidas econ?micas en CubaPortada