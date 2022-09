La familia: ?dise?o original o dise?o cultural?

The content originally appeared on: OnCuba News

Menos de una semana nos separa del d?a en que se dispondr?n las urnas para que el soberano decida, en refer?ndum, sobre el C?digo de las familias. Las campa?as por el S? o por el No se intensifican. Argumentos van y vienen. Entre las afirmaciones reiteradas entre quienes apuestan de manera vehemente por el No, est? el respeto al “dise?o original” de familia. Sobre los significados culturales, vistos tambi?n desde sus ra?ces ling??sticas, de esa afirmaci?n y sus implicaciones en la Cuba del siglo XXI, converso, en apretada s?ntesis, con Douglas Calvo Ga?nza, pol?glota, fil?logo, fil?sofo, te?logo, ling?ista, traductor greo-latinista y profesor de griego antiguo.

?Qu? tipo de familia postula el llamado dise?o original?

Respetable deber y derecho es el de preservar la familia nuclear (padre, madre, descendencia). Ahora bien, afirmar que esta constituye un “dise?o original” surgido directamente de la Divinidad, y no de la experiencia y necesidad humanas, contradice los datos hist?ricos y del sentido com?n, como bien demuestran las ra?ces de las palabras hoy en disputa.

Por ejemplo, “familia” en espa?ol procede del lat?n, famulus o “sirviente”. ?Por qu?? Pues porque los esclavos eran los juguetes sexuales legales de la familia esclavista. Ejemplo: Agar, aquella criada con quien el amo Abraham tuvo a su hijo Ismael, encarna protot?picamente la “familia”–servidumbre antigua.

Por dem?s, Abraham tuvo otras mujeres adem?s de Sara y Agar. Pues pose?a varias “concubinas” (G?nesis 25:6), de las cuales conocemos a una: Cetura (1 Cr?nicas 1:32). Ciertamente, si el padre de la fe respet? ese supuesto “dise?o original” que Dios nos exige, entonces imitarlo hoy tambi?n implicar?a el implantar en Cuba la poligamia, y adem?s resucitar la esclavitud.

Y sobran ejemplos b?blicos similares.

Otros dos vocablos acompa?an los debates en cuesti?n: matrimonio y patria potestad. ?Qu? consideraciones deber?amos atender respecto al origen de ambos t?rminos?

Lo que hoy se presenta como “dise?o original” a menudo es un simple “dise?o cultural”. Concretamente, una mezcla de tradiciones sociales jud?as y del Imperio romano.

Por ejemplo, en Roma el s?mbolo de las bodas era un velo que se le impon?a a la mujer. Del vocablo latino para “poner velo” (n?bo) se derivan palabras a?n hoy usadas en espa?ol, como “connubio” (bodas), “n?bil” (muchacha casadera) y “nupcias”, Y en la iglesia cristiana, heredera de esa cultura mediterr?nea-palestina, la mujer deb?a usar velo perennemente (1 Corintios 11:10), simbolizando la autoridad del marido sobre su propiedad femenina. Y por eso las damas deb?an callar en p?blico y preguntar sobre religi?n a sus esposos (1 Corintios 14:33-35).

Aqu? la naciente Iglesia calca su entorno sociocultural. Profundizando: en la Roma Antigua las mujeres siempre estaban bajo la tutela legal de alg?n var?n (tutela mulierum), al reconoc?rseles como de inteligencia inferior. Dicho tutor legal era o el esposo o el padre, y para librarse del tutelaje ellas deb?an tener tres hijos (ius trium liberorum). Por cierto, as? mismo ense?a Pablo: la mujer “se salvar? engendrando hijos” (1 Timoteo 2:15).

As? llegamos a la ra?z de nuestra palabra “matrimonio”. Se divide en dos partes: “matri” que viene del lat?n para “madre” (mater) y “monio” que proviene de una part?cula muy antigua (posiblemente etrusca) que indicaba el acto de “ser algo”, en este caso, madre. El matrimonio antiguo no tiene nada que ver con casarse por amor, sino con los derechos legales que adquir?a una mujer al ser mam?, pues la maternidad era el ?nico oficio de aquellas mujeres.

Si las cristianas de la Cuba actual fueran a aplicar esos patrones al pie de la letra, tendr?an que aceptar pr?cticas como estas:

El padre determinar?a si la mujer cubana se casa o no, y con qui?n. (Leer, por ejemplo, 1 Corintios 7:36-38).Habr?a muchas limitaciones sociales (en Roma, ambos c?nyuges deber?an ser ciudadanos libres, y no pod?an ser ni actores ni extranjeros. En Israel, un ministro religioso no pod?a casarse con una divorciada, Lev?tico 21:7, etc.).

Si una mujer cubana del siglo XXI desea que la casen (incluso siendo a?n adolescente) con qui?n su padre desee, sin tener en cuenta sus sentimientos o preferencias personales, y anhela seguir todas esas regulaciones, puede hacerlo, es su derecho. Pero si otras mujeres no quieren tal cosa, como m?nimo aquella deber? respetarlas y no condenarlas.

En cuanto a la “patria potestad” o poder del padre, representa la autoridad absoluta del patriarca que puede incluso mandar a matar a un hijo desobediente (Deuteronomio 21:18-21). Un caso t?pico es Lot, quien ofrece sus hijas v?rgenes para que las violen en masa los delincuentes (G?nesis 19:6-8). O tambi?n Jeft?, quien o sacrifica en holocausto o enclaustra a su hija, para cumplir un juramento religioso (Jueces 11:31). Seg?n nuestro C?digo en discusi?n, esas muchachas ser?an protegidas de ese accionar lesivo, y semejantes padres podr?an ser –justamente– privados de su responsabilidad parental por arriesgar as? la vida de sus hijas (Art?culo 191.g).

Yo prefiero ser amigo de mis hijos, no su due?o; un amor mutuo, m?s que un poder m?o. Adem?s, entiendo que cada golpe a un ni?o es derrota para sus padres.

El C?digo de las familias y la decisi?n ciudadana

?Existe en la biblia un solo tipo de familia?

En la Biblia hay m?ltiples ejemplos de familias no-mon?gamas. Por ejemplo, si se habla de “dise?o original”, ?c?mo saber que la poligamia no forma parte de este, ni es aceptable ante Dios, si el Se?or tuvo por santos a reputados pol?gamos como Jacob, David o Salom?n?

Pero adem?s, Agar e Ismael constituyen una familia monoparental (madre sola con su hijo, no tenido en matrimonio legal) que cuenta con la bendici?n Divina (G?nesis 17:20, 21:16-20). Adem?s, recu?rdese a Ruth y Noem? conviviendo, incluso sin ser consangu?neas. Tambi?n el citado 1 Corintios 7:36-38 pudiera interpretarse en griego como dos novios que nunca se casan, pero constituyen una familia espiritual. En la propia genealog?a de Jesucristo hay uniones ileg?timas (como David y la mujer de Ur?as) que Dios prospera con descendencia.

As?, hay base para cierta flexibilidad en las propias Escrituras.

Pero realmente, la Biblia fue escrita en un mundo superado, con instituciones hoy inaplicables. Incluso el moderno Israel se ha visto obligado a modificar muchas costumbres arcaicas, y hoy acepta el matrimonio homosexual.

Tampoco pueden nuestras iglesias aplicar literalmente aquellos modelos familiares b?blicos, descontextualizados. Por ejemplo, las hijas de un padre que mor?a sin descendientes varones, solo pod?an casarse con hombres de su misma tribu (N?meros 36). ?D?nde est?n las genealog?as tribales de los matrimonios evang?licos cubanos? ?C?mo cumplir?n normas as??

Por ?ltimo, hay que se?alar el matrimonio por levirato, en que una mujer que quedaba viuda no pod?a casarse con qui?n quisiera, sino con el hermano del difunto, para darle descendencia al muerto (Deuteronomio 25:5-6; Mateo 22:23-28). La historia de Jud? tomando esposa para su reto?o, imponi?ndole la viudez hasta que creciera su otro hijo, ordenando quemarla, etc. (G?nesis 38) representa bien aquellas costumbres premodernas, que hoy se arremolinan contra nuestro C?digo de las Familias, que erige al amor en ley.

