J?venes con disfraces del Ku Klux Klan desatan pol?mica en torno al racismo en Cuba

The content originally appeared on: OnCuba News

Algunas fotos en las que se ven j?venes disfrazados de miembros del Ku Klux Klan (KKK) durante la celebraci?n de Halloween en la oriental provincia cubana de Holgu?n han desatado una pol?mica sobre la vigencia del racismo en la Isla.

En las im?genes los protagonistas pueden verse en el parque Calixto Garc?a y, seg?n ha trascendido, en tono de broma llegaron a preguntarse: “?D?nde est?n los negros?” en lo que el diario oficial Granma considera una expresi?n p?blica “absolutamente inadmisible”. El texto, publicado bajo la firma de Pedro de la Hoz, tambi?n considera “mucho m?s inadmisible” la actitud de quienes presenciaron el hecho con “pasividad” y “permisividad”.

Cruzando el c?sped: ?Hacia una pol?tica racial en Cuba?

El art?culo recuerda que las manifestaciones racistas son punibles en la legislaci?n penal cubana y hace un llamado a analizar “m?s all? de lo anecd?tico”, aun cuando se tomen medidas institucionales y legales ante el hecho.

Tambi?n refiere que “la cultura supremacista, que privilegia las supuestas ventajas de un color de la piel sobre otros, no es privativa de Estados Unidos, la naci?n que desarroll? con mayor fuerza ese perverso enfoque.”

“Mucho habr? que seguir luchando, pero el proceso de transformaciones revolucionarias de las ?ltimas d?cadas no solo le ha dado impulso a esa perspectiva, sino tambi?n ha observado aquellas zonas donde no se ha avanzado suficiente e incluso se reproducen patrones y estereotipos racistas”, agrega el medio.

Por su parte, el titular del Ministerio de Cultura, Alpidio Alonso, cuestion? a trav?s de las redes sociales la impasibilidad frente a lo que consider? “expresiones de colonialismo cultural y de racismo”.

“Si esto nos nos duele, no nos preocupa, no nos indigna, no nos moviliza, ?c?mo sentirnos dignos, hombres y mujeres de bien, revolucionarios, patriotas?”, escribi? Alonso en su perfil de Twitter.

Hay otras posiciones, como la del escritor holguinero Manuel Garc?a Verdecia, quien calific? como “desafortunados” los disfraces, pero consider? que se le ha dado una connotaci?n excesiva al suceso.

“Se han disfrazado unos j?venes como si fueran del Ku Klux Klan. ?Es bueno que lo hicieran? No. Es un s?mbolo deleznable. S?. Pero han asumido el asunto como si ellos fueran el mismo KKK.”, dijo el escritor en referencia a quienes han exigido medidas m?s dr?sticas con los implicados.

Halloween en Cuba: dos preguntas

“Es una broma, quizas fuera de tono, quiz?s debido a falta de conocimiento, pero no creo que sea un acto consciente de racismo. Debe pensarse en el da?o que se le est? infligiendo a esos adolescentes y sus familias. Solo se necesita conversaci?n y esclarecimiento, no demonizaci?n, ya tenemos demasiada, adem?s de otros problemas verdaderos y acuciantes”, coment?.

De acuerdo con la investigadora Alina Herrera, consultada por OnCuba para la elaboraci?n de esta nota, “estos hechos nos obligan a pensar m?s all? de Holgu?n y de una celebraci?n. Nos invitan a hablar m?s sobre racismo en Cuba toda, y a comprometernos con m?s acciones antirracistas para Cuba. Las bromas son espacios, din?micas donde se reproduce tambi?n el racismo. Mediante las bromas deshumanizamos al sujeto o al grupo social sobre el que se ‘bromea’ para convertirlo en objeto de burlas o de risas, sea por su negritud, por su condici?n racial, sexual (homosexuales), de g?nero (mujeres), origen territorial (‘pinare?os’ o contra los llamados ‘palestinos’, que no son m?s que personas que provienen del oriente del pa?s) u otros. En este caso, el motivo de la ‘aparente’ broma –dado que no se conocen las circunstancias reales del hecho– hace referencia a un fen?meno –el Ku Klux Klan– que constituye uno de los cr?menes racistas y uno de los episodios m?s tristes del supremacismo blanco, por el que se asesinaron a personas negras (solo por ser negras).

“Adem?s, una de las formas encubiertas del racismo ha sido precisamente el llamado ‘racismo recreativo’, que no es m?s que el acto de recrearnos o divertirnos a prop?sito de la negritud de otras personas, o de eventos en donde la desigualdad por el color de la piel ha determinado hist?ricamente la inferiorizaci?n de las poblaciones racializadas.

“Que esto no se entienda habla, en primer lugar, de algo sistem?ticamente demandado por las voces y los grupos antirracistas en Cuba, y es que necesitamos, con urgencia, m?s educaci?n antirracista en las aulas cubanas. Nos alerta, ya como s?ntoma social, que hay formas de racismo de nuevo naturalizadas, precisamente por una falta de conciencia hist?rica, pero tambi?n porque hay condiciones estructurales e incluso institucionales que las propician. Faltan productos de comunicaci?n que expliquen el racismo y las formas de desigualdad racial que tienen lugar en la Cuba de hoy. Al contrario, la comunicaci?n audiovisual, escrita y publicitaria es muchas veces racista. Y a las denuncias p?blicas que han hecho colectivos y personas dedicadas al antirracismo en Cuba nunca se les ha dado respuesta y nunca se ha corregido.

“Lo que creo es que es un s?ntoma m?s que est? dando la sociedad cubana actual respecto a la profundizaci?n de las desigualdades sociales, respecto a la falta de formaci?n de las nuevas generaciones y respecto tambi?n a la inmovilidad estatal para desmantelar las causas y condiciones que provocan hechos como este. Si bien se han dado algunos pasos, como el Programa nacional contra el racismo, est? pasando bastante desapercibido para quienes necesitan un enfrentamiento y soluciones inmediatas”.

Aunque la erradicaci?n del racismo fue una de la banderas enarboladas por la Revoluci?n cubana, y el discurso oficial siempre ha resaltado los logros en pol?ticas encaminadas a desterrar de la sociedad cualquier rasgo de discriminaci?n por el color de la piel, es un hecho reconocido por el gobierno, as? como por investigadores y prestigiosos intelectuales, que este tipo de manifestaciones de racismo expl?cito o no son parte de la realidad sociocultural del pa?s.

El Ku Klux Klan fue un grupo supremacista blanco que a fines de siglo XIX promovi?, por medio de actos violentos y propagand?sticos, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los Estados Unidos.

Etiquetas: CulturaEstados UnidosHalloweenHolgu?nj?venesMinisterio de Cultura (Mincult)racismoracismo en CubaRevoluci?n cubanatradiciones