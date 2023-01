Interdit de quitter le pays, le pasteur Amel Lafleur dans l’oeil du cyclone

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La vid?o du pasteur Amel Lafleur en train de tripoter et d’embrasser une jeune dame identifi?e comme sa fille est devenue virale sur la toile et choque plus d’un. Convoqu? pour ce comportement jug? comme un outrage public ? la pudeur, le pasteur Amel Lafleur n’a pas comparu devant le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Jacques Lafontant. Son cabinet d’avocats a sollicit? un report ? la quinzaine. “Nous allons lui donner le temps de r?pondre ? la convocation du minist?re des Cultes. C’est ? bon droit de produire cette demande. C’est ? nous autres de fixer la date du report”, a r?agi le commissaire Lafontant qui dit fixer une nouvelle convocation lundi prochain. “La loi punit ce comportement du pasteur Lafleur d’une peine d’emprisonnement allant de 3 mois ? un an”, a-t-il fait remarquer, soulignant que si une fid?le de son ?glise qui se sent bless?e dans son honneur, dans sa pudeur, avait port? plainte, le pasteur serait d?j? en garde ? vue. Le chef du parquet en a profit? pour ?crire au directeur de l’Immigration et de l’?migration afin d’interdire jusqu’? nouvel ordre le d?part du pasteur Lafleur par voie a?rienne, maritime et terrestre. Me Jacques Lafontant a, plus loin, requis aupr?s du minist?re des Affaires ?trang?res et des Cultes de prendre ? titre de mesures conservatoires, l’interdiction contre Amel Lafleur d’officier en tant que pasteur. “J’attends le pasteur Lafleur lundi 9 janvier pour qu’il vienne expliquer son comportement”, a insist? le chef du parquet, pour qui, l’excuse pr?sent?e par le pasteur Lafleur n’est pas valable pour le parquet. L’ex-s?nateur Jean Renel S?natus indign? Invit? ? commenter l’acte pos? par le pasteur Lafleur sur Magik 9, l’ancien s?nateur S?natus et ex-commissaire du gouvernement, d?nonce ce comportement inacceptable. L’ex-parlementaire dit f?liciter la soci?t? ha?tienne qui se r?volte contre ledit comportement. Selon l’ex-commissaire du gouvernement, ce comportement peut ? tout moment d?boucher ? l’inceste. “L’inceste n’est pas vraiment pr?vu par la loi p?nale ha?tienne en 1835 sinon elle est comme une cause d’aggravation d’une personne en contravention avec la loi. La nouvelle code p?nale sanctionne l’inceste mais on veut son ?largissement”, a plaid? M. S?natus. Dans le cas du pasteur Amel Lafleur, Jean Renel S?natus pense que ce dossier m?rite l’ouverture d’une instruction criminelle pour d?couvrir quel est le comportement de cette famille envers les enfants. L’homme de loi informe que dans le droit p?nal sp?cial, la loi stipule que l’outrage public ? la pudeur c’est un acte pos? par quelqu’un ayant rapport ? une question sexuelle dont exhibition sexuelle, attouchements sexuels, harc?lement sexuel, viol, etc. L’ex-s?nateur de l’Ouest continue de faire un plaidoyer pour une v?ritable politique publique en mati?re de la famille en Ha?ti. Notons que le pasteur Amel Lafleur a ?t? accus? de viol sur une mineure. Ce dossier est actuellement en appel ? la Cour d’appel de Port-au-Prince.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com