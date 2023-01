Inceste : « Ce que j’ai vécu enfant a eu d’énormes répercussions sur ma vie »

The content originally appeared on: News Americas Now

Wendy Noel

Dans la salle, lundi soir, une quarantaine de personnes étaient présentes, des femmes en grande majorité. • WENDY NOEL

Lundi 23 janvier, dans le cadre du déplacement de la Ciivise en Martinique, une réunion publique avait lieu sur le campus de Schœlcher durant laquelle des victimes ou encore des acteurs associatifs ont pu prendre la parole. Le témoignage de Sandra, une femme victime d’inceste dans son enfance, a particulièrement touché l’amphithéâtre.

Un silence de plomb règne sur l’amphithéâtre alors

qu’au quatrième rang, les doigts agrippés au micro, Sandra livre

son témoignage. « Excusez mon émotion, mais votre venue me

touche énormément », introduit la Martiniquaise à l’adresse

des trois membres de la Commission indépendante sur l’inceste et

les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) installés à la

chaire. Pendant près d’une demi-heure, marquant parfois des

silences pour ne pas se laisser submergée par l’émotion, la femme

de 49 ans, au courage remarquable, revient sur l’horreur qu’elle a

vécue enfant et sur les conséquences sur sa vie d’adulte, de

mère.

Dans la salle, une quarantaine de personnes, des

femmes en grande majorité, ont fait le déplacement ce lundi soir

pour assister à la réunion publique organisée par la Ciivise sur le

campus de Schœlcher. Une quinzaine de ces rencontres ont déjà eu

lieu dans différentes villes de l’Hexagone depuis octobre dernier.

Ouvertes à tous et à toutes, elles sont un moyen pour les

associations, les victimes et leurs proches de s’exprimer librement

sur le sujet de l’inceste. « Nous avons recueilli près de 22

000 témoignages et ce soir nous continuerons d’augmenter cette

solidarité », lance d’ailleurs Edouard Durand, le co-président

de la commission, avant d’inviter ceux et celles qui le souhaitent

à prendre…