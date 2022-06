Hoteles en Cuba de la cadena Meliá entre los mejores del Caribe

The content originally appeared on: OnCuba News

Cuatro alojamientos operados en Cuba por la cadena española Meliá Hotels International obtuvieron la distinción Travellers´ Choice Best of the Best 2022 y figuran entre los mejores en el área del Caribe, indicó el portal especializado en turismo TripAdvisor destacado hoy por medios oficiales cubanos.

De acuerdo con un comunicado circulado por la empresa, reseñado por la agencia Prensa Latina (PL), el galardón está basado en las numerosas opiniones positivas que dejan los usuarios del referido sitio web, y que solo abarca el uno por ciento de los perfiles listados en TripAdvisor.

Las intalaciones seleccionadas por la excelencia de sus servicios fueron Meliá Habana, Paradisus Varadero, Meliá Varadero, Meliá Las Antillas y Paradisus Río de Oro. Según la empresa española, el reconocimiento los incluye también en las listas de “Los 25 Mejores” referidas a diferentes categorías de productos, añade la información.

Para esa distinción Meliá Cayo Coco, Paradisus Princesa del Mar y Meliá Las Dunas ocuparon plazas entre los 25 complejos turísticos más populares del Caribe bajo el régimen de todo incluido, ocupando las posiciones siete, 14 y 17 respectivamente. Mientras, Paradisus Los Cayos ocupó el lugar 24 entre los hoteles de lujo de esta área geográfica.

Recuerda la agencia que cada año la plataforma especializada TripAdvisor da a conocer el conjunto de atracciones turísticas favoritas de los viajeros, de acuerdo a las puntuaciones recopiladas en la web. De esta manera se reconoce a las instalaciones que han demostrado de forma constante su buen hacer en el ámbito de la hospitalidad, sostiene el medio.

Para Meliá Cuba, dichos premios constituyen un «orgullo y un nuevo reto», en aras de mantener y superar el posicionamiento de sus ofertas en la Mayor de las Antillas, reconoce la empresa en su comunicado.

El turismo es clave para Cuba, al ser el segundo renglónde su producto interno bruto (PIB) con un aporte del 10 % en 2019, y la segunda fuente de divisas. Por eso, el Gobierno, que atraviesa una grave crisis económica agudizada por el coronavirus, apuesta por la su revitalización.

También de él depende una amplia red de hostales privados que vieron su florecimiento durante el deshielo entre EEUU y Cuba, pronto malogrado por la administración Trump.

