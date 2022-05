Hoteles de Iberoestar en Cuba son reconocidos en premios anuales de TripAdvisor

The content originally appeared on: OnCuba News

Ocho hoteles cubanos operados por la cadena española Iberostar figuran entre los reconocidos en los premios anuales otorgados por la prestigiosa página web especializada TripAdvisor a las instalaciones que reciben opiniones positivas de forma sistemática por parte de los visitantes.

En la categoría Best of the Best, galardón que premia la calidad y el lujo según la aplicación de viajes, el Iberostar Grand Packard ocupó el octavo lugar dentro de los mejores 25 hoteles del Caribe, de acuerdo con un reporte de la agencia Prensa Latina (PL).

Mientras, los hoteles Iberostar Selection Ensenachos, Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos, Iberostar Selection Holguín, Coral Level at Iberostar Selection Holguín, Iberostar Selection Playa Pilar, Iberostar Daiquirí e Iberostar Parque Central resultaron premiados en la sección Travellers, añade la publicación.

De este modo, Iberostar Hotels & Resorts Cuba se posiciona como un destino de alta demanda y aceptación por parte de los clientes que visitan la Mayor de las Antillas, destacó la propia compañía citada por la agencia.

El comunicado de la cadena hotelera para divulgar las distinciones recibida remarca que el Iberostar Grand Packard, incluido en el Top 10 de resorts de lujo en el Caribe, posee una ubicación privilegiada en el centro histórico de La Habana.

Su categoría 5 estrellas complementa su posición geográfica, lo que contribuyó a las buenas reseñas en en la web y la aplicación de Tripadvisor, al tiempo que también destaca por sus salones para el segmento MICE (eventos, incentivos y convenciones) y por sus 321 habitaciones deluxe, acota la información.

Recuerda PL que Iberostar cuenta con más del 80 % de sus hoteles en primera línea de playa a escala global, regla que también cumplen sus instalaciones en Cuba.

“La inclusión de seis de sus instalaciones de sol y playa en la lista de los mejores puntuados del Caribe hablan de la fuerte apuesta de la marca española por la excelencia en sus inmuebles y, por supuesto, de la conocida belleza de las playas cubanas”, apunta la reseña.

La compañía resalta que su apuesta por Cuba se mantiene en pie “avalada por reconocimiento público a instalaciones referencia para los visitantes a lo largo y ancho de la geografía nacional”.

Etiquetas: Caribehoteles en Cubapremiosturismoturismo en Cuba