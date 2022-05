Héctor Quintana estrenó “Animal de Galaxia”

The content originally appeared on: OnCuba News

El guitarrista cubano Héctor Quintana presentó en La Habana su disco Animal de galaxia, integrado por versiones instrumentales de canciones de Silvio Rodríguez.

El músico estrenó el álbum en un concierto en Casa de las Américas donde confirmó su talento como instrumentista y el derroche de imaginación que tuvo para darle una nueva vida instrumental a los temas de Silvio en este álbum producido por Enrique Caballea.

Carballea, uno de los productores más respetados de la escena musical cubana, habló con OnCuba sobre el nacimiento y concreción del disco. “Los discos nacen porque la obligación del alma te dice este es el momento de unir fragmentos de tu vida anterior con el futuro y nace un impensado un Animal de Galaxia que no le pertenece a nadie más que al Dios de los Encuentros”.., dijo.

El productor se remitió a una anécdota que estuvo en la génesis de la grabación de este disco. “En 1974 o 75 , estaba en el Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, estudiando Licenciatura en Educación en la especialidad de Geografía y formaba parte de un grupo de Espeleología… Me caí en una cueva en Pinar del Río y me fracturé brazo y hombro…Me enyesaron tipo momia… En esos meses de dolor y molestia me entero de un concierto esperando el día de San Valentín en la sala de Bellas Artes y con un horario poco habitual las 11.00 de la noche. Allá fui sin pensarlo, cuando llegué había cientos de jóvenes tratando de entrar, pero no había espacio para tanta gente…Le di la vuelta al museo, para convencer al custodio. Cuando estaba en esos caminos una mano me toca el hombro bueno y me preguntan: ¿Qué haces aquí?. Me viré y respondí con una sola frase: «Vine a oírte». “Ven conmigo, fue la respuesta”.

“Está claro que era Silvio Rodríguez y yo estaba de Día de Reyes. Me sentó en la primera fila. Oí su prueba de sonido al lado de un majestuoso señor que años después descubrí que era Luis Peña El Albino a quien Pablo El Milanés invitó a sus maravillosos Años. Fue el concierto soñado, el de la guitarra poderosa y los versos potentes”.

Carballea recordó entonces que “pasaron mil años y un día el guitarrista Héctor Quintana a quien admiraba profundamente por su insistencia en no dejarse tentar por la tontería, las modas y la banalidad sonora me permitió conocer de primera mano su música y dejar que su primera producción discográfica llevara como título un nombre sugerido por mi Dactilar.”

El productor señaló «se estrena este disco en el mejor lugar para estrenarlo. La Casa de las Américas y seguir pensando en las cosas que vendrán con la brújula dirigida a La Casiopea que Silvio nos dibujó y Héctor supo interpretarla para estos tiempos”, agregó.

En el concierto Héctor Quintana se hizo acompañar de Oliver Valdés en el drums, Yandy Martínez al bajo, Yoyi Lagarza en los teclados, y Miguel Ángel García al piano.

Nacido en 1989 Quintana, obtuvo en 2011 el primer premio de interpretación entre mayores del concurso Jojazz e integró la Jazz Band dirigida por el maestro Joaquín Betancourt, una figura esencial en la formación de las nuevas hornadas de jazzistas y músicos de la Isla en sentido general.

