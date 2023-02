Fusillade du Touloulou : les images de vidéosurveillance visionnées

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

J.-M. A

Depuis mercredi, se tient à la cour d’assises, à Fort-de-France, le procès en appel de Johan Marie-Magdeleine et de Richard Blanchard, poursuivis notamment pour meurtre et tentative de meurtre lors de la fusillade au restaurant Le Touloulou, à Sainte-Anne. • PHOTO ARCHIVES FRANCE-ANTILLES

Hier, s’est tenue la deuxième journée du procès en appel de Johan Marie-Magdeleine et de Richard Blanchard. Ils sont poursuivis notamment pour meurtre et tentative de meurtre lors de la fusillade au restaurant Le Touloulou, à Sainte-Anne, en 2014. A l’audience, les images des caméras de surveillance ont été visionnées.

Depuis mercredi, se tient à la cour d’assises, à

Fort-de-France, le procès en appel de Johan Marie-Magdeleine et de

Richard Blanchard, poursuivis notamment pour meurtre et tentative

de meurtre lors de la fusillade au restaurant Le Touloulou, à

Sainte-Anne, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2014. Elle avait fait

deux morts et six blessés.

En 2019, Richard…