El S?ndrome de Burnout: todos estamos en riesgo

La historia de Querry, un arquitecto mundialmente famoso, quien por no encontrarle gusto a la vida ni los placeres del arte decide hacer un viaje a ?frica, espec?ficamente, a una colonia de leprosos, es el argumento de A Burnout Case —en espa?ol: Un caso acabado— del escritor ingl?s Graham Greene, uno de esos eternos candidatos al premio Nobel de Literatura. Querry es diagnosticado por el Dr. Colin, a lo que ser?a el equivalente mental de “a burnt-out case” –literalmente, “un caso quemado”–; es decir, “un leproso mutilado por la enfermedad y la amputaci?n”. El libro, publicado en 1961, es uno de los t?tulos m?s importantes en la extensa bibliograf?a del autor de El poder y la gloria, quien, sin propon?rselo, dio nombre a un s?ndrome que padecen millones de personas en todo el mundo.

El S?ndrome de Burnout, tambi?n conocido como s?ndrome de desgaste profesional, de sobrecarga emocional o de fatiga en el trabajo fue declarado en el a?o 2000, por la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS), como un factor de riesgo laboral, debido a su capacidad para afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso, la existencia del individuo que lo sufre. La definici?n m?s aceptada de esta patolog?a es la de C. Maslach, que lo describe como “una forma inadecuada de afrontar el estr?s cr?nico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalizaci?n y la disminuci?n del desempe?o personal”. Por su parte, Pedro Gil-Monte lo define como: “una respuesta al estr?s laboral cr?nico, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, as? como por la vivencia de encontrarse agotado”… ?Se ha sentido as? alguna vez?

A partir del 1 de enero de este a?o, entr? en vigor la ?ltima revisi?n de la Clasificaci?n Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS, y el S?ndrome de Burnout (SB) ha pasado a considerarse una enfermedad, constituida por tres elementos fundamentales: “falta de energ?a o agotamiento”; “aumento de la distancia mental, o sentimientos negativos o c?nicos con respecto al trabajo”; y una “sensaci?n de ineficacia y falta de realizaci?n”. Esto ayudar? a su mejor prevenci?n, diagn?stico y tratamiento.

Para que se tenga una idea de la magnitud del problema, el SB es considerado como un factor influyente en los episodios de estr?s y ansiedad, y la factura global actualizada por esta causa reconoce la p?rdida de 12.000 millones de d?as de trabajo al a?o y un costo econ?mico de US$1 bill?n por el impacto en la productividad, seg?n advierten la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS) y la Organizaci?n Internacional del Trabajo (OIT). Por otro lado, un estudio en Paraguay encontr? que casi 9 de cada 10 m?dicos encuestados lo presentaron, exactamente, el 88,1% de los participantes.

A su vez, el informe Women in the Workplace 2021 (Mujeres en el lugar de trabajo 2021), de la firma Mckinsey&Company, que investig? este tema, referente a la cuesti?n de g?nero, mostr? que el 42 % de las mujeres a nivel mundial padece agotamiento frente al 35 % de los hombres. Por otro lado, en Am?rica Latina, un estudio estableci? que M?xico es el primer pa?s del mundo en burnout, dado que un 75 % de su poblaci?n lo padece, superando a China (73 %) y a los Estados Unidos (59 %).

Entre los factores de riesgo de padecerlo est?n componentes personales, como la edad (es m?s frecuente en los j?venes); el g?nero (las mujeres suelen manejar mejor el estr?s pero est?n m?s sobrecargadas de trabajo); variables familiares (la armon?a y estabilidad familiar ayudan a conservar el equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas); personalidad (las personalidades extremadamente competitivas, impacientes, hiperexigentes y perfeccionistas suelen verse m?s afectadas).

Burnout parental: cuando criar desgasta

A lo anterior, se suma una inadecuada formaci?n profesional con excesivos conocimientos te?ricos, escaso entrenamiento en actividades pr?cticas y/o “falta de aprendizaje de t?cnicas de autocontrol emocional”… Al parecer, la combinaci?n m?s riesgosa ser?a: ser joven, tener hijos, trabajar m?s de 60 horas a la semana. Otros elementos que aumentan significativamente el peligro son: “Recibir muchas llamadas irregulares (2 o m?s noches durante la semana)” y “Aumentar la carga de trabajo para pagar deudas”. ?Le ha sucedido?

Es importante reconocer los s?ntomas del SB, entre ellos est?n: sentirse constantemente cansado; no abrigar sentimientos de compromiso con las actividades que realizamos en el marco laboral ni con las de las dem?s personas; pensar que todo lo que hacemos es in?til y no logra realizarnos profesionalmente. A estos hay que sumar una serie de signos que nos pueden poner sobre la pista como son: dolores de cabeza constantes, aumento de la tensi?n arterial, taquicardia, sudoraci?n corporal, tics nerviosos, p?rdida del cabello, menor eficacia del sistema inmune que se traduce en enfermarse con frecuencia, menstruaciones irregulares, cambios en el h?bito intestinal dado por diarrea o estre?imiento, insomnio… Tambi?n hay algunos signos psicol?gicos como la dificultad para concentrarse, aumento en los errores, menor capacidad para tomar decisiones, ansiedad, excesiva preocupaci?n… En algunos casos se observa reducci?n del deseo sexual, disminuci?n de la autoestima y constantes cambios de humor que, si no son tratados a tiempo, pueden ser causa de depresi?n e inestabilidad emocional.

Estos s?ntomas y signos pueden presentarse de manera paulatina o repetirse, c?clicamente, a lo largo del tiempo. En cuanto a su intensidad, el SB se clasifica en cuatro niveles que van del leve, caracterizado por quejas vagas, cansancio y dificultad para levantarse a la ma?ana; moderado, en el que suelen aparecer muestras de cinismo, aislamiento, suspicacia…; grave, cuando se presenta un marcado enlentecimiento a la hora de hacer el trabajo, automedicaci?n con psicof?rmacos, ausentismo, abuso de alcohol o drogas; en los casos extremos se han visto aislamiento muy marcado, cuadros psiqui?tricos y, ocasionalmente, suicidios. Es por eso que debemos estar muy atentos.

Para el diagn?stico del SB hay instrumentos que eval?an los componentes fundamentales del s?ndrome, pero deben ser manejados por expertos. Estos determinar?n la existencia y magnitud del cuadro, que en ocasiones puede requerir tratamiento psiqui?trico. Sin embargo, hay una serie de consejos que podr?an ayudarle a prevenir esta enfermedad:

Sep?rese mentalmente de su trabajo: Es importante, al final del d?a, establecer una rutina para pasar del “modo trabajo” a la vida personal.Diga que no: Aceptar nuevos retos y realizar tareas desafiantes es importante en el desarrollo profesional, pero es importante tambi?n conocer nuestros l?mites y no sobrepasarlos todo el tiempo.Establezca claramente sus objetivos: Esto ayuda a mantenernos enfocados y a reencontrar la inspiraci?n en el trabajo.Mejore su ambiente laboral: No solo el trabajo puede saturarnos sino tambi?n hacerlo en un ambiente desgastante, por lo que es importante dedicar un tiempo a organizarlo, lo que incluye las relaciones interpersonales.Realice actividades que lo apasionan: Cuando el trabajo se torna estresante, realizar actividades distintas que nos generan placer, particularmente hobbies, puede ser de mucha ayuda porque contribuyen a desconectarnos de las preocupaciones y a mantener la mente y el cuerpo estimulado.Monitoree su estado emocional: No solemos dedicar tiempo a averiguar c?mo nos sentimos y eso puede dar impulso al SB, sobre todo si no nos percatamos de su existencia en los momentos iniciales.Practique el autocuidado: Realizar frecuentemente ejercicios f?sicos, llevar una dieta saludable, respetar los horarios de sue?o y descanso, evitar h?bitos t?xicos… es fundamental para mantenerse mentalmente saludable.Descon?ctese: Todos los d?as recibimos una avalancha de informaci?n, y en ocasiones es necesario apagar los dispositivos, aislarnos del mundo y, sencillamente, disfrutar.Fortalezca sus relaciones sociales: Es importante contar con un entorno familiar y de amigos que nos ayuden a pasar por los momentos dif?ciles y estresantes, y con los que compartir tambi?n en el ocio.No tema pedir ayuda: Problemas como el Burnout pueden parecer sencillos pero tienen que ver con complejos mecanismos mentales, h?bitos y aspiraciones, no es f?cil reencontrar el equilibrio cuando se ha perdido sin la ayuda de profesionales.

