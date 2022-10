The content originally appeared on: OnCuba News

Siempre recuerdo fotos espectaculares de ni?os saltando a las pocetas por ah? por el Parque Maceo. Pre-adolescentes flacos, capturados por la c?mara de alg?n fot?grafo aventurero, justo en el segundo en el que sus cuerpos en movimiento desprenden chispas entre el muro y el agua. Ya no dejan tirarse ah?. Quiz?s alg?n muchacho loco o medio borracho se lance al vuelo en lo que cae la tarde y los guardamuros hayan ido a comer algo o a descansar un rato.

Como esa, hay decenas de im?genes que se cuelan en la retina cuando se habla del Malec?n. Est?n los novios con el Morro de fondo, los pescadores, los que venden baratijas a altos pecios, el muro repleto un s?bado por la noche, el mar revuelto, el mar en calma. Se sientan los solitarios y los grupos, las familias y los amigos. Caminan los famosos y los fan?ticos, las mascotas y los callejeros. En ese espacio coexisten los contrastes m?s ins?litos. Se ven excentricidades y costumbrismos.

Infinitas fotos, miles de cuentos, cientos de poemas, cincuenta canciones rom?nticas y “Hasta que se seque el Malec?n”. Trovadores, poetas, narradores, parlanchines, mimos y juglares de la nueva era han cantado alguna vez al gran muro de las des-ilusiones.

Si al cemento se le hicieran trillos, el Malec?n tuviera estampadas millones de l?neas. Unas m?s gruesas y profundas, otras m?s leves, unas rectas, otras curvil?neas, otras zigzagueantes. Ser?a un trazado inexplicable, desafiando cualquier geometr?a. Como espacio f?sico, como s?mbolo, como tema, como motivo para estampitas de la ciudad, el Malec?n est? trillado. Literal.

Tal vez muchos no hayan ido al Zool?gico Nacional, ni a La Guarida, ni a Jibacoa, ni a la casa de Rosita Forn?s. Pero al Malec?n seguro que s?. Se puede ir con cualquier ropa, no hay que llamar primero, nadie te cobra la entrada, no hay porteros, ni se acaba la actividad, est? cerca de todos los puntos, aunque vivas en El Cotorro, porque el mar siempre hala. Para los ni?os es el murito m?s grande del mundo. Para los abuelos, es el lugar donde respirar aire puro. All? se hace el mejor after party del universo.

Ser? por todas esas bondades que est? trillado. Ser? por eso que tiene r?plicas en otros contextos, aunque no haya agua, aunque en lugar de barcos en la lejan?a, se escuchen los ecos de una obra de Lorca en el Teatro La Caridad. Ser? por esos trillos que algunos cubanos se inventan malecones en otras partes del mundo. Para muchos ha dejado de ser, solo un espacio f?sico. Es un sitio en la memoria, en las historias personales, un escenario ideal de nuestras novelas de aprendizaje. Ah? vuelve la gente con las mismas ganas de encontrarse con el mar.

El Malec?n es un poco como la berenjena. Su sabor es suave, ligeramente t?rreo y algo amargo. Pero cada uno le adiciona el ingrediente que lleva en el centro del pecho. Entonces le sabe distinto a cada qui?n, aunque no se pierde nunca ese dejo amargo en el fondo. Si la gente fuera dejando una estela de color por donde pasa, seg?n su ingrediente, los trillos fueran rojos, verdes, amarillos, azules, morados, carmelitas, negros, grises… Desde arriba, se ver?an como tr?gonos y sextiles, como oposiciones y cuadraturas, como quincuncios y semi-sextiles. Tal vez desde la altura, alg?n experto en planetas pudiera leer la carta astral de la ciudad a trav?s de los trillos que ha dejado la gente en el Malec?n.

