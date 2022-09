El C?digo de las Familias: los derechos son el camino

The content originally appeared on: OnCuba News

Mis hijos ten?an siete a?os cuando me divorci?, en 2009, de su madre. La pensi?n que deb?a, por ley, enviarles era de 60 pesos en total para ambos. Ante semejante cifra, incapaz de resolver un solo problema, le pregunt? a la notaria si pod?a consignar en el acuerdo de separaci?n un por ciento fijo de mis ingresos, presentes y futuros, como pensi?n para ellos y protecci?n legal para su madre. Me dijo que me dejara de inventos, que Cuba no era Noruega.

He escuchado esta frase repetida en los ?ltimos meses a prop?sito del proyecto de C?digo de las Familias (CF), cuyo referendo se realizar? ma?ana, 25 de septiembre. La frase de la notaria que me atendi? durante mi divorcio y que he escuchado otras veces en el contexto de debate del CF se refiere a que ?ste contiene elementos de regulaci?n muy avanzados para un pa?s “que no est? preparado para ellos”, o que necesita otras cosas “m?s urgentes”.

Cuba tuvo ley de divorcio civil (1869) mucho antes que Noruega. Ninguno de los contenidos del C?digo de las Familias son “inventos cubanos”. Cuba tiene necesidades urgentes sobre la tragedia que es la vida cotidiana –desde poder contar con electricidad algunas horas al d?a, hasta liberar a presos por motivos pol?ticos, pasando por poder comprar comida y medicinas –, pero el CF es mucho m?s que un paso en la direcci?n correcta.

Ser y estar de problemas cubanos en el siglo XXI

El matrimonio igualitario –una de las piezas fuertes de la discordia del CF– no es un invento cubano. En Am?rica Latina, ocho pa?ses lo han autorizado: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, M?xico, Uruguay y Chile. En el mundo, existe en m?s de 30 naciones.

EL CF incorpora la prohibici?n expresa de discriminaci?n por motivos de identidad y orientaci?n sexual. En Am?rica latina, a nivel constitucional, lo han hecho antes Ecuador, Bolivia y M?xico. En la propia regi?n, la adopci?n por parejas del mismo sexo est? permitida en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Existen mecanismos de defensa de la identidad autopercibida en Panam?, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile.

El matrimonio igualitario es un acto de “justicia social”, afirma activista cubano

El t?rmino “responsabilidad parental”, que sustituye en el CF a la antigua noci?n romana de “patria potestad”, aparece en la Convenci?n Internacional sobre los derechos del Ni?o desde 1989. El CF encara problemas muy concretamente cubanos, tambi?n de la Cuba llena de necesidades de aqu? y ahora mismo: los derechos a la vida, a la indemnidad sexual y a la integridad corporal, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la propia imagen y voz; y a la libertad sexual, y la autonom?a, integridad y seguridad sexuales.

Responsabilidad parental: autoridad y derechos

El derecho a la igualdad y la no discriminaci?n es tambi?n un problema concretamente cubano. Lo es adem?s ofrecer legitimidad a diversos tipos de familia (por ejemplo, tanto a las habidas del matrimonio como de la uni?n de hecho), y proteger a padrastros y madrastras, y al conviviente efectivo cuando existe solo separaci?n y no divorcio.

C?digo de las Familias, gu?a para el debate (X)

Son tambi?n problemas cubanos la posibilidad de fijar diversos pactos econ?micos para el matrimonio (comunidad matrimonial o reg?menes mixtos de bienes), facilitar la adopci?n (nada sustituye un seno familiar, cuando la tasa efectiva de adopci?n en Cuba es muy baja), y reconocer la multiparentalidad (consangu?nea y socioafectiva) en un pa?s en que las t?as y abuelos “pol?ticos”, los amigos y los vecinos hacen much?simas veces de familia efectiva.

Son problemas para cubanas imposibilitadas de gestar por s? mismas el poder acceder a la maternidad subrogada (el CF la regula exclusivamente en modo solidario), como son problemas de todos los cubanos prohibir el matrimonio infantil (la edad para contraer matrimonio ahora es de 18 a?os); proteger a personas de tercera edad (y su derecho a decidir d?nde y con qui?n estar) y ofrecer garant?as a las personas encargadas del cuidado de otras, en una sociedad que est? camino a ser la m?s envejecida de Am?rica Latina.

Son problemas cubanos que los menores tengan derechos a ser o?dos y a ser protegidos en su integridad f?sica y emocional; garantizar acceso a los animales afectivos en caso de divorcio; amparar a personas en situaci?n de discapacidad, y a proteger a ni?as, ni?os y adolescentes ante situaciones excepcionales y de desastre. Todo lo anterior est? contenido en el CF.

?Por qu? la crianza respetuosa?

Mis hijos tienen dos padres. Comparto esa condici?n, a gusto y colaborativamente, con su padrastro. Con el nuevo CF, ellos podr?an haber tenido tres apellidos, reconociendo tambi?n el de su padre/padrastro y visibilizando as? lo que este significa para ellos.

Con el nuevo CF, mediante sentencia judicial, su madre y yo hubi?ramos podido establecer un monto para la pensi?n, y establecer la moneda en que quedaba obligado a prestarla. Su madre habr?a quedado mucho m?s protegida ante mi eventual “desaparici?n”, y huida de mis responsabilidades.

Nada de ello nos habr?a hecho noruegos, sino cubanos con ganas de hacernos cargo de imaginaciones que quedan decididamente fuera de la “chealdad y el atraso” de otras cosas cubanas.

Otros problemas, espec?ficamente cubanos

El CF no debi? someterse a plebiscito. Dejar como posibilidad el No en temas como el matrimonio igualitario fue negociar derechos por votos en el referendo por la Constituci?n de 2019. Es hacer reh?n a varias comunidades sociales de una mayor?a electoral, cuando las mayor?as no pueden decidir sobre derechos fundamentales.

La igualdad y la no discriminaci?n son derechos fundamentales. En la enorme mayor?a de pa?ses que han aprobado el matrimonio igualitario, esto ha ocurrido directamente a trav?s de leyes o decisiones judiciales. Haberlo hecho a trav?s de un plebiscito es un problema cubano.

El plebiscito compromete derechos que tienen que estar igualmente disponibles para todos. Imagine quien lee este texto que el plebiscito de ma?ana decidiese sobre si ni?os de piel negra pueden acceder a las mismas escuelas que los ni?os de piel blanca, o sobre si personas con creencias cristianas puedan heredar. Suena escandaloso, porque lo es, pero es m?s: es inaceptable.

Es tambi?n inaceptable decidir qui?n tiene acceso a la instituci?n del matrimonio. Hacerlo es poder decidir desde el propio plano legal entre ciudadan?as de primera (acceso pleno a derechos en el plano formal) y ciudadan?as de segunda (acceso formal limitado a derechos). Lo segundo no se compadece con ninguna teor?a democr?tica sobre la ciudadan?a, que la entienda, como m?nimo, como estatus legal igual de derechos y deberes frente al estado y frente al resto de la ciudadan?a.

Si la respuesta es que solo los heterosexuales pueden acceder al matrimonio, la propia norma configura un apartheid legal. En caso de victoria del No en el plebiscito, se repite un escenario, no por hist?rico menos grave, de discriminaci?n estatal. El posible “No” al referendo del CF ser?a un resultado inconstitucional por violar el principio de dignidad y el derecho de igualdad. Es una contradicci?n habilitada por la elecci?n de la figura del referendo.

El gobierno cubano no aprob? una ley de referendos ni para la Constituci?n de 2019 ni para el CF. No moderniz? ni un mil?metro su m?s que primitivo sistema electoral (donde se pueden llenar planillas de registros de electores a mano y a ?ltima hora, y se vota con l?piz), ni concedi? derechos de voto sobre el CF a la comunidad emigrada, reforzando la exclusi?n de derechos de membres?a nacional a la familia trasnacional.

Del m?s de un centenar de nuevas normas contempladas por el calendario legislativo aprobado para despu?s de 2019, el CF es probablemente el ?nico capaz de despertar entusiasmo –y tambi?n por ello tanta disputa pol?tica–, por la forma en que crea y reconoce nuevos derechos. Sin embargo, es el ?nico que se ha sometido a plebiscito –ser? el primero dedicado a una ley desde 1959–. Otras normas, de esp?ritu contrario al CF, severamente restrictivas en varios campos y alineadas a corrientes conservadoras del Derecho en la actualidad global, como el C?digo Penal, tuvieron v?a expedita como leyes.

La disputa pol?tica: los derechos son el camino

El CF ha sido escenario de una disputa pol?tica p?blica desconocida hasta la fecha en Cuba. No hay idea m?nimamente fuerte de democracia que no suponga conflicto. Esta ni se da ni se concede. Pasa igual con los derechos. Ambos necesitan conflicto y desaf?o: actos ejemplares, moralidades de la libertad, ?ticas de la justicia, testimonios de fe en el “mejoramiento humano”.

Al ser llevado a plebiscito, las respuestas de las urnas estar?n diciendo muchas cosas distintas. Unas respuestas aludir?n al propio CF, y otras a temas como el desempe?o gubernamental. El voto de castigo frente al gobierno ocupar? un lugar importante en la votaci?n. El plebiscito es una oportunidad –que no existe en otros espacios como el resto de las elecciones, el sistema institucional, la prensa estatal, etc– para enviar un mensaje de rechazo al gobierno.

La tragedia es que sea una oportunidad que dependa de rechazar derechos. El gobierno lo facilit?, al entregar la decisi?n sobre derechos a las urnas. Una zona de la oposici?n lo reforz? al asegurar que lo “fundamental” es impugnar al gobierno, y dar por bueno as? el rechazo de derechos.

Dentro de esa noci?n de disputa, es leg?timo que el pastor B?rbaro Abel Marrero, evang?lico, haya llegado por primera vez en Cuba con ese tipo de discurso a la televisi?n nacional, en este caso a defender el NO por el CF. A la vez, no es leg?timo que activistas LGTBQ+ con posiciones cr?ticas hacia el gobierno, y de defensa del CF, tengan impedido tal acceso.

Ahora bien, las debilidades del CF, incluso en caso de triunfo del S?, provienen m?s del ecosistema pol?tico cubano que de los propios contenidos regulatorios de esa norma. La posibilidad de que personas que disienten del sistema pol?tico cubano pierdan la patria potestad sobre sus hijos –muy mencionada en el debate en redes sociales– es una posibilidad mucho m?s patente en el C?digo de Familia de 1975.

Esa norma, que seguir?a vigente si ma?ana gana el NO, impone una decena de veces la obligaci?n de las familias de formar a sus hijos en la “moral socialista”. En contraste, el actual proyecto de CF menciona una sola vez la palabra socialismo, y lo hace en un “por cuanto”, no en art?culos que impongan acciones obligatorias.

Luego, una debilidad del CF es su contexto: la profusa actuaci?n extralegal del Estado cubano. Montar a alguien en un avi?n y mandarlo para Polonia sin proceso legal alguno, u obligar a periodistas a renunciar a su trabajo tambi?n sin proceso legal, son ejemplos muy gr?ficos, pero est?n lejos de ser ?nicos. Tales pr?cticas, no contribuyen a generar confianza en una noci?n, tan potente y deseable, como la de la “responsabilidad parental”, contenida en el CF, que no ofrece base legal alguna para privar de ella a nadie por motivos pol?ticos.

El CF es la norma m?s sincronizada con lo m?s avanzado del mundo actual, de compromiso m?s verdaderamente humanista, de elaboraci?n t?cnica m?s sofisticada, de o?do m?s pegado a necesidades de la vida cotidiana de las familias de Cuba, con que contamos desde hace d?cadas en el pa?s. Es una puerta abierta, muy ansiada, al siglo XXI cubano.

Es un tambi?n un logro muy importante del Gobierno cubano, que ha sostenido esos contenidos, facilitado y promovido la elaboraci?n del CF por un conjunto de brillantes juristas, entre los que cabe mencionar a Leonardo P?rez Gallardo, una eminencia de nivel mundial en el tema.

La situaci?n econ?mica en Cuba, la incapacidad del gobierno cubano para lidiar con la diferencia pol?tica, son graves problemas. Tambi?n por ello, es fundamental impulsar, e intentar concatenar, nuevos espacios y sociabilidades democr?ticas.

En lugar de condenar el CF porque “proviene del gobierno”, es una oportunidad que recuerda a todos que la justicia, si se defiende, hay que defenderla toda. En ?ltimas, el CF afirma algo tan simple como tan duro: los derechos no son solo meta, son tambi?n camino.

Etiquetas: Codigo de las familiasDerechosPortadasociedad cubana