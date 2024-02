Dos playas cubanas entre las 25 mejores del mundo, según TripAdvisor

The content originally appeared on: OnCuba News

El balneario de Varadero y la playa Pilar, de cayo Guillermo, resultaron ubicados en los puestos 10 y 11, respectivamente, del ranking mundial de la plataforma turística TripAdvisor.

Conocida por sus espectaculares acantilados, sus arenas doradas y sus aguas azules, Praia da Falésia, en la localidad pesquera portuguesa de Olhos de Água, se ganó el primer puesto de la lista de las mejores playas del mundo este 2024 gracias al gran volumen de reseñas y opiniones de la comunidad de TripAdvisor.

En ella se puede tomar el sol, hacer surf, pasear por su sendero, tomar algo en su bar o, simplemente, disfrutar de las maravillosas vistas, manifestó el relato del más importante nicho digital de turismo en el mundo.

Varadero

Ubicada en la península de Hicacos, en la provincia de Matanzas, “Varadero tiene todo lo que se espera de una playa idílica: arena dorada, agua turquesa e impresionantes atardeceres. Sus suaves olas son perfectas para nadar, bucear o navegar en kayak”, se lee en el pie de foto del sitio.

“Súbete a un catamarán, ve a pescar, juega una partida de vóley-playa, camina por la orilla, hay mucho que hacer”, propone la plataforma sobre el balneario que se extiende por 22 kilómetros de playa de arena blanca y fina y aguas transparentes. “O, simplemente, relájate y disfruta del hermoso paisaje natural”, invita.

Varadero, que el pasado año se ubicó en el puesto 48 en The 50th. Best Beaches in the World 2023, un sitio web especializado en evaluaciones turísticas de playas alrededor del mundo, cuenta con facilidades para la actividad náutica, golf, eventos y viajes de incentivo.

Asimismo, se disfruta de una atractiva vida nocturna y una planta hotelera con más de medio centenar de inmuebles, que se acercan a las 21 mil habitaciones.

Su gestión administrativa y de mercado está en manos, en su mayoría, de importantes turoperadores y cadenas extranjeras.

Encabezan el listado Meliá, Iberostar y Blue Diamond, que agrupan el 64 % de las instalaciones. Les siguen cadenas de Francia, Singapur, Suiza, India, Italia e Indonesia.

Playa Pilar en Cayo Guillermo

Por su parte Playa Pilar, localizada en cayo Guillermo, archipiélago Jardines del Rey, en el litoral norte de Cuba, es un paraje que “invita a tomar el sol, pero también hay muchos enclaves donde protegerse de él en la sombra”, indicó TripAdvisor.

“El mar es cálido y poco profundo, perfecto para practicar esnórquel y descubrir su mundo marino. También hay aparcamiento gratuito, baños y una cafetería”, sugirió la empresa estadounidense que opera agencias de viajes en línea, sitios web de comparación de precios y aplicaciones móviles con contenido generado por el usuario.

Los hoteles en Cayo Guillermo son grandes resorts todo incluido de 4 y 5 estrellas, muchos con bungalows ideales para viajes en familia, complementados con servicios de lujo y recomendados para relajarse, disfrutar del sol y la naturaleza casi virgen, practicar buceo y la pesca de altura.

Entre esos resorts sobresalen Gran Muthu Imperial, Iberostar Daiquirí y el hotel Starfish Cayo Guillermo. Este último, dada su cercanía al Parque Nacional El Bagá, en el vecino Cayo Coco, permite la organización de excursiones para la observación de aves endémicas y migratorias.

E. Hemingway en su yate Pilar, con su primer patrón, Carlos Gutiérrez . Foto. Coolt

La aventura de un escritor

En su bojeo por la costa del norte cubano, en los años 40 del pasado siglo el escritor estadounidense Ernest Hemingway tuvo referenciasde admiración para cayo Guillermo, uno de los dos más importantes islotes que integran el polo turístico cubano Jardines del Rey.

Con una extensión de 13 kilómetros cuadrados y seis kilómetros de hermosas playas de origen coralino y finísima arena, cayo Guillermo posee en la playa Pilar la duna de arena más alta del Caribe, con 15 metros sobre el nivel del mar.

En su libro Islas en el Golfo, el premio Nobel de Literatura 1954 describió cayo Guillermo como «un escollo coralino que apenas sale del agua».

Las aguas del litoral norte de Cuba, especialmente su cayería Jardines del Rey, fueron patrulladas por el autor de Adiós a las armas con su yate Pilar en una operación de contrainteligencia y apertrechado con medios bélicos en busca de submarinos nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Jamás dio con ninguno, pero el escritor vivió con pasión esa experiencia cubana antes de viajar a Londres y luego ser corresponsal de guerra en la Operación Overlord, nombre en clave del desembarco aliado en las playas normandas, en junio de 1944.

Turismo, una industria que aún despereza

Cuba recibió más de un cuarto de millón de turistas en enero de este año, de acuerdo con estadísticas oficiales.

En total, fueron 259 898 los turistas llegados a la isla en el primer mes de 2024, lo que representa un incremento del 104 % con respecto a igual período de 2023.

No obstante, ello significa un 47 % menos que en el mismo lapso de 2019, el año anterior a la pandemia, según informó este viernes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La cifra representa una tímida recuperación del turismo internacional en uno de los meses principales de la temporada alta en Cuba.

Entre los visitantes de enero volvieron a destacarse los llegados desde Canadá (127 172), el principal país emisor.

Este 2024 Cuba se propone superar la barrera de los tres millones de turistas en medio de grandes desafíos internos y el boicot estadounidense. Su mercado, prohibido para la isla, aporta la mitad de todos los vacacionistas que acuden al Caribe en un año.

Lograr la cifra planeada supone remontar en más de medio millón de visitantes la cantidad conseguida en 2023, que fue de 2 436 980 turistas.

“Es un escenario complicado por las condiciones que impone el bloqueo”, evaluó el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda, el pasado 6 de febrero en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda, dedicado a describir el estado y las perspectivas de la llamada industria sin chimeneas.

