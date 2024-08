Dos hoteles cubanos entre los 20 “mejores del mundo”

The content originally appeared on: OnCuba News

Dos hoteles cubanos, el Iberostar Grand Packard de La Habana y el Mystique Trinidad La Popa by Royalton de Trinidad, aparecen este martes en los puestos 5 y 19 de los “mejores del mundo”.

De acuerdo con Prensa Latina, los premios Travelers’ Choice Awards Best of the Best Titie celebran el más alto nivel de excelencia en viajes, con el que se premian a ambas instalaciones turísticas.

El Packard, inaugurado en octubre de 2018, fue el segundo hotel con categoría cinco estrellas plus en La Habana. La instalación, situada en el célebre Paseo del Prado, está enmarcada dentro del segmento de hoteles urbanos y de la categoría de lujo Grand de la empresa europea. El Grand Packard, con 321 habitaciones, combina el valor arquitectónico del edificio, partiendo de su fachada original de 1911.

Exhibe las vistas más espectaculares de la capital hacia el Malecón y la Bahía de La Habana, así como al Castillo de los Tres Reyes del Morro. Con su apertura, Iberostar celebró sus 25 años de presencia en Cuba, posicionada como una de las compañías líderes en número de establecimientos y plazas hoteleras de lujo en la Isla.

En tanto, el hotel Mystique Trinidad La Popa, constituye la última incorporación de la compañía canadiense Blue Diamond Resorts y su cartera única de cuatro resorts en todo el Caribe, recuerda PL.

Esta instalación boutique, con 52 habitaciones, se posiciona en lo alto del cerro La Popa, que ampara la Villa de Trinidad, urbe declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad.

El Grupo Iberostar es una empresa multinacional española con sede en Palma de Mallorca, dedicada al negocio turístico desde 1956. Está presente en 35 países y atiende a ocho millones de clientes al año. Los hoteles de alto estándar son un sector fuerte de la compañía, que cuenta con 120 establecimientos de cuatro y cinco estrellas en tres continentes.

Por su lado, Blue Diamond gestiona 45 instalaciones con más de 18 000 habitaciones en ocho países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Su filial en Cuba ha sido la de más rápido crecimiento del sector, con un portafolio de marcas como la All-In Luxury, Royalton Luxury Resorts, dedicado a familias, y otras enfocadas en diferentes segmentos del mercado.

Luego de que en los tres primeros meses del año el turismo mostrara un crecimiento sostenido con respecto al 2023, el segundo trimestre ha significado un frenazo.

Canadá sigue siendo el mercado emisor más importante para Cuba, aunque sus visitantes cayeron con respecto al año anterior. Si hasta junio de 2023 habían llegado 630 039, este año lo hicieron un poco menos, 622 128.

El turismo es un sector clave para la maltrecha economía cubana, el segundo sector en aportes al producto interno bruto (PIB) y la tercera fuente de divisas, tras los servicios profesionales y las remesas.

