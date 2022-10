Diez maneras de ponerle al mal tiempo, buena cara

The content originally appeared on: OnCuba News

Cuando el mar est? revuelto los ni?os de Consulado llegan rayando las 4 y media. Ellos tienen su t?cnica de expertos cazaolas. Uno, que tiene 12 a?os, sabe que va a venir una buena por el sonido y el otro, de 9 a?os, la ve formarse a lo lejos por un huequito que tiene el muro bien pegado al suelo. As?, cada uno con su estrategia, se van turnando para avisar: “?Viene una!” Los ni?os grandes instruyeron a mi peque?o hijo de 2 a?os en el arte de cazar olas. Y en lo que ellos le explicaban, yo tambi?n aprend? algo. Lo primero es que el piso est? resbaloso y hay que caminar como viejito. A la ola es mejor esperarla en el piso, acostado boca abajo, porque si es muy grande te puede tumbar. Durante la primera pr?ctica, mi ni?o se resbal? varias veces y lo tumb? la ola gigante, pero todo fue rico. Tambi?n aprendi? de los ni?os de Consulado que el catarro no existe, que el agua de mar es sagrada y que La Punta es el lugar m?s divertido del mundo.

Foto: Jorge Ricardo

Hay a qui?n le gusta sentarse en el muro, aunque el tiempo no est? muy bueno, aunque el mar est? pic?o, aunque el cielo est? gris. A veces los colores intensos, el sol y la serenidad del clima, no definen la felicidad, aunque a la gente le guste retratarse con sonrisas amplias y rodeadas de un perfecto paisaje colorido. Como si no tuvi?ramos tormentas y nubarrones. Como si no se pudiera ser feliz, a pesar del mal tiempo. Como si no se pudiera retratar la alegr?a de vivir con una c?mara salitrosa.

Foto: Jorge Ricardo

De lejos parec?a un pagador de promesas. Un suicida. Un suplicante tr?gico creado por un habanero imitador de Esquilo. Un triste hombre esparciendo las cenizas de sus padres. Un pedig?e?o que implora porque mejore la cosa. Un loco. Un poeta modernista resucitado en El Vedado. Un clavadista jubilado. Un personaje de Lino Nov?s Calvo. Un genial actor en decadencia. Un director de orquesta son?mbulo. Me ense?? una bolsa llena de peces y me dijo con sonrisa maliciosa: “Parece que no, pero s?.”

Foto: Jorge Ricardo

Yo siempre ando con ganas de ver algo ins?lito. Aunque soy miope y los espejuelos est?n un poco cachicambiados, yo abro bien los ojos para que no se me escape ninguna maravilla silvestre. Ese d?a nos cre?mos afortunados por ser de los pocos transe?ntes que divisaron, a unos metros del muro, una mancha extra?a. Despu?s de un salto en la barriga, provocado por la emoci?n, descubrimos que se trataba de sargazo. No era una mancha de peces voladores, ni una peque?a ballena naranja. Pero est?bamos convencidos de que era un sargazo extraordinario y fuimos privilegiados al presenciar ese fen?meno inusual. A los pocos d?as le?mos que desde hace un a?o y pico son frecuentes los avistamientos de sargazo com?n en las aguas del occidente de Cuba.

Foto: Jorge Ricardo

Dicen que despu?s de la tormenta llega la calma. Se van con el vendaval el miedo y la angustia. Cuando escampa hace un fresquito sabroso que se te cuela en el alma. Entonces comienzas a buscar la belleza entre los charcos y ah? es cuando te entran las ganas de volver a empezar.

Foto: Jorge Ricardo

El mar estaba bravo, pero no tanto. Unos hu?an de las olas y otros se pegaban bien al muro para mojarse. Era uno de esos d?as raros en los que no pasa nada. O s?, pero andaba medio dormida y otra gente se llev? mi maravilla. No hubo asombro esa vez. Hab?a sol y el Malec?n brillaba salpicado de espuma blanca y fr?a.

Foto: Jorge Ricardo

La ola fiera los arroja, envueltos en la espuma y los deja all?, esparcidos sobre el cemento mojado. Ajenos al bullicio de la ciudad, los caracolillos sobre el muro son el s?mbolo de la vida que viene del mar. La naturaleza invasora. Lo salvaje recuperando el espacio robado por el asfalto. Una met?fora de la perseverancia, de la resistencia colectiva. Ellos regresan al agua, arrastr?ndose lentamente, sabiendo que la siniestra ola los volver? a sacar.

Foto: Jorge Ricardo

Cuando vives con un fot?grafo dedicado, tienes que saber que el tiempo corre para ti, pero no para ?l. A veces te pones a mirar hacia donde est? apuntando con la c?mara y no logras ver nada atrayente. Puedes ponerte las u?as o leerte “La Isla en Peso” hasta la p?gina 23 en lo que ?l est? “capturando el instante perfecto”. Y te burlas, te burlas mucho de su inmovilidad, crey?ndote que ir m?s r?pido es mejor. Despu?s de 465 fotos en el mismo lugar, de mi desespero, mi incomprensi?n, alguna mala palabra y “vamos, que nos va a coger el agua” repetido 9 veces, nos fuimos corriendo huy?ndole a las primeras gotas. ?l logr? su foto, aunque me dijo que hubiera necesitado media hora m?s. Yo entend? lo que es la larga exposici?n y tuve una lecci?n de vida. A los pocos minutos de habernos ido se form?, justo all?, una tromba marina.

Foto: Jorge Ricardo

De ese d?a qued? esta foto a contraluz como uno de esos carteles de pel?culas de acci?n donde los protagonistas siempre se salvan. Mi hijo (el Naruto) y su mejor amigo (el 32) nunca se hab?an divertido tanto en el Malec?n como ese domingo pos cicl?n. La calle estaba cerrada y se pod?a correr libremente de un lado a otro. Ellos, pre-adolescentes disciplinados, tranquilitos y criados en un peque?o apartamento lejos del mar, estaban felices. Saltaron, gritaron y se carcajearon desafiando a las olas que, de vez en cuando, los cubr?an suavemente. Nadie nos rega?? por la corredera y la griter?a. Hab?a gente haciendo lo mismo por all? lejos y sobre el silencio de la ciudad casi completa en apag?n, se o?an diferentes tonos de risa mezcl?ndose en el aire. Regresamos a la casa, como h?roes de acci?n, empapados de agua salada y con la cantidad suficiente de endorfinas para soportar, de buen humor, las 3 noches sin luz que a?n nos esperaban.

Foto: Jorge Ricardo

Dice Jos? Mar?a que: “la vida es como un espejo, si la miras sonriendo, te sonr?e”. En argot de Malec?n: “Al mal tiempo, buena cara”.

Foto: Jorge Ricardo

