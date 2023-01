Diasabra anochi tabata tin discurso nacional di Minister President Evelyn Wever-Croes

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Diasabra anochi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a dirigi na comunidad den un discurso nacional den cuadro di ciere di aña .

El a expresa: “Apreciabel conciudadanonan, Otro aña ta cabando. Un aña cu a trece hopi cos bon, pero tambe hopi reto pa mundo henter.

Aña 2022 lo pasa pa historia como un aña caminda cu sucesonan internacional a crusa

fronteranan, causando impacto fuerte den tur pais na mundo, y na Aruba tambe. Sea ta riba tereno di salud, di cambio climatico, tereno Financiero-Economico of Social.

Na comienso di e aña aki, e variante di Covid-19, Omicron, a extende e pandemia y, cu esaki, a tranca recuperacion economico mundialmente.

Mientras nos tabata lucha pa sali di e gara di e pandemia, dia 24 di februari, Rusia a invadi Ucrania y a inicia un guera den Europa cu miyones di hende mester a huy, bay biba den otro paisnan di Europa.

Cambio climatico un biaha mas a mustra su efectonan di secura y temperaturanan halto, nunca antes visto, cu a causa impacto desastroso riba naturalesa y bida humano.

Un Crisis di Energia a sigui e invasion y hunto cu ne e crisis di inflacion y su efectonan economico devastador rond mundo. Aña 2022 ta tipifica di un crisis pa otro.

Tur e sucesonan aki tabatin, y tin ainda, un efecto grandi aki na Aruba tambe. Sin embargo, no obstante e efectonan y e sucesonan mundial, a pesar di e olanan grandi cu a surgi, Gobierno di Aruba a sigui atende cu maximo responsabilidad e asuntonan importante pa tene Aruba riba e rumbo di recuperacion. Y awe, mirando bek riba 2022, mi por bisa cu gratitud y un gran orguyo cu Aruba a logra surpasa e retonan, y tin un recuperacion impresionante.

RECAPITULACION DI 2022

Gabinete Wever-Croes 2, a continua cu implementacion di nos programa gobernacion, creando solucion pa problemanan, trahando riba plannan y realisando proyectonan nobo pa crea desaroyo, cu lo trece alivio pa comunidad.

ASUNTONAN GENERAL Y INFRASTRUCTURA

Den 2022 e ministerio cu ami ta lidera a dedica hopi energia na optimalisa funcionamento di aparato gubernamental, y e prome cambionan lo wordo implementa prome di januari. Tambe nos a traha riba elimina atraso den procesonan pa por stimula nos economía, buscando semper e balansa entre desaroyo y conservacion di nos naturalesa. Den cooperacion cu sector priva, ta desaroyando un proyecto di vivienda pa 330 famia. Pa brinda mas siguridad den trafico, a construi varios rotonde, entre nan esun di Palm Beach, creando un situacion mas sigur pa nos turistanan y pa nos localnan

Y pa 2023 lo sigui traha pa yega na mas eficiencia den e departamentonan di infrastructura y asuntonan general.

FINANSA Y CULTURA

Trabou serio y maneho financiero solido a evita un “aanwijzing”, un instruccion, di Hulanda den 2022; a sigui baha gastonan di gobierno, y a cumpli cu empleadonan publico cu a contribui sacrificando 12,6% di nan salario. Ta e maneho serio y solido aki a crea surplus pa 2023 y a mantene credibilidad financiero di Aruba cerca inversionista. Aruba su maneho financiero firme y prudente a wordo reconoci den Reino y pa instancianan financiero internacional, y perspectivanan ta mustra bon,

Y pa fortalece nos recuperacion pa crea un base solido y sostenibel pa paga debenan y sigui recupera, colega Xiomara Maduro a anuncia e Plan di Impuesto 2023 cu un rebaho importante di tarifanan di impuesto riba salario y pensioen.

Riba tereno di cultura, a sigui reconoce baluartenan pa nan contribucion grandi na nos cultura, pasobra cultura bo tin cu bib’e!

HUSTICIA Y ASUNTONAN SOCIAL

Tur departamento den Ministerio di Husticia y Asuntonan Social, a haya mas material pa por eherce nan trabou mihor. Tambe a inverti den camera di siguridad na Cuerpo Policial, ekiponan pa brinda prome auxilio na ciudadanonan, renobacion di e infrastructura tecnologico na Directie Sociale Zaken; un truck nobo pa brandweer y renobacion di e post di Brandweer na San Nicolas. Pa aumenta siguridad den nos pais a ehecuta fase 1 di e proyecto ‘camera surveillance’ den area di hotel, y otro aña ta ehecuta fase 2 y 3. A adkiri e di tres radar y e radarkamer tin awor technologia completamente nobo.

A sigui cu esfuersonan pa combati abuso sexual, pa prome biaha tin un medico forensico, a sera un MoU entre tur profesional, a organisa opleiding pa tur zedenrechercheurs y psycologonan den cadena hudicial, y a enfoca riba prevencion cu e proyecto “mi mesun heroe”.

Mes momento colega Rocco Tjon a enfoca riba salud mental, a uni forsa di diferente organisacion den Stichting HUNTO, ta trahando pa baha e listanan di espera y recientemente a aproba e proyecto pa ‘beschermd wonen’, pa brinda vivienda digno pa esnan cu problema di salud mental cu no por biba na cas mas.

TURISMO Y SALUBRIDAD PUBLICO

Nos turismo ta e driver di nos economía, y e aña aki a yega nivelnan di prome cu pandemia, cu recuperacion di 100%. E bon noticia ta cu turistanan ta gasta mas cu prome cu pandemia. E aña aki a sigui inverti den upgrade y embeyese producto Aruba. Tambe colega Dangui Oduber a anuncia e proyecto di Portcity, Baby Beach y Rodgers Beach na San Nicolas, trapinan di Hooiberg y Rodgers Beach, y e proyecto Gateway 2030 na airport ta den pleno ehecucion.

Riba tereno di salud a uni esfuersonan di Hospital y Imsan den un acuerdo di cooperacion, Arubig a bira un realidad pa reconoce nos yuinan di tera den cuido, y a cuminsa ehecuta nos plan nacional di prevencion. A traha un roadmap pa garantisa sostenibilidad di e fondo di AZV, y mes momento a haci inversionnan den cuido, den 2 ambulans nobo, y den Imsan y Hospital pa mehoracion di calidad di cuido y pa reduci lista di espera.

TRANSPORTE, INTEGRIDAD, NATURALESA Y ASUNTONAN DI ADULTO MAYOR.

Den 2022 colega Ursell Arends a pone tur esfuerzo pa cera e dump di Parkietenbos entrante 1 di januari. Esaki lo trece alivio considerable pa e bario y su habitantenan. E responsabilidad pa cu limpieza di nos pais ta entrante awor den man di nos tur hunto. Riba tereno di integridad a concentra riba transparencia y concientisacion. A organisa trainingnan pa tur hefe di departamento, y pa miembronan di hunta di directiva y di comisario di entidadnan semi-publico.

A institui Directie Ouderenzaken, cu lo ta encarga cu maneho riba tereno di bienestar di adultonan mayor.

Y a cuminsa cu preparacionnan pa celebra 100 aña di aviacion otro aña. Aviacion ta e porta pa nos unico pilar economico, y ta hayando e atencion cu prioridad di e minister.

ENSEÑANSA Y DEPORTE

Colega minister Endy Croes ta trahando riba e leynan di enseñansa tanto modernisa esnan existente y traha e leynan cu falta manera LV Beroeps Onderwijs y LV pa Inspectie Onderwijs. Tambe ta trahando riba un data base pa conecta tur scolnan riba un sistema pa asina den futuro por tuma desicionnan a traves di data. Den 2022 a inicia remodelacion di St Aloiysius School, y a logra swap scolnan Reina Beatrix y Paso pa Futuro, y alumnonan di scol Reina Beatrix ta bou un solo dak. Tambe a firma un contract di 5 aña cu Zweminstructeurs pa prome biaha den mas di 20 aña

Tambe a lansa Weganan Escolar Aruba cu tabata un exito rotundo, y e strea Denzel Dumfries tabata presente pa e apertura. A premia deportistanan di aña 2019 y 2021 den Premio Excelencia den Deporte. A inicia renegociacion di e contrato di Lotto pa Deporte. A anuncia y firma oficialmente pa e renobacion di Stadion Guillermo Prospero Trinidad na Dakota.

ASUNTONAN ECONOMICO, COMUNICACIÓN Y DESAROYO DURADERO

Despues di dialogo cu sector priva colega Geoffrey Wever a anuncia e prome fase di revitalisacion di Oranjestad, cu ta un proyecto di embeyecimento di Wilhelminastraat, cu mas mata, mas luz y mas parkeo, haciendo e area aki un area agradabel pa nos localnan y turistanan por bishita.

Tambe ta modernisando y digitalizando full e vestigingsbeleid pa negoshi, haciendo e mas facil pa haya un vestigingsvergunning, kitando hopi rekisito y haciendo esaki completamente digital, y especialmente dirigi na desaroyo di e centro di Oranjestad y San Nicolas.

LABOR, ENERGIA Y INTEGRACION

E aña aki a logra aumenta salario minimo, pa yuda cuidadanonan combati e costo di bida halto.

Colega Glenbert Croes a haci hopi esfuerzo den 2022 pa pone nos hendenan y especialmente nos hobennan, bek na trabao, causando asina un reduccion den e cifra di desempleo.

1500 mama y tata cu famia cu no tabata tin trabou aña pasa, awor tin trabou.

A cuminsa implementa un politica di integracion mas humano den trato y servicio.

Riba tereno di energia, ta continua cu esfuersonan pa depende menos di crudo.

A traha riba e expansion di proyecto Molina di Biento na Rincon.

Nos prioridad den e transicion energetico ta pa cuida nos medio ambiente pa futuro generacionnan. Introduciendo mas energia renobable, nos vision ta keda energia pagabel y limpi pa nos pueblo.

Pa mas tarda februari 2023 nos lo anuncia e continuacion di e reactivacion di e Industria di Energia riba e zona di e refineria cu ya a cuminsa cu e proyecto di Eagle LNG.

Tur esaki sigur no tabata Facil, pero nos a lora manga y lucha pa surpasa cada reto, y cu determinacion, curashi, sacrificio, transparencia y cargando responsabilidad, e retonan di 2022 a wordo stabilisa.

Tin sernan keri cu lamentablemente a bay laga nos, entre nan personahenan di cultura y media hopi conoci na Aruba, y ta claro cu esaki ta yena nos curason cu tristesa, especialmente den e dianan aki.

Nan no a biba pa mira e recuperacion di Aruba, abo y ami si.

Y pesey nos mester ta agradecido y probecha cada dia manera ta e ultimo.

Ohala cu e bunita recuerdonan di bo ser keri por duna abo y bo famia forsa den e temporada aki. Y cu bo por gosa di union cu esnan cu t’ey ainda den bo bida.

Tin conciudadanonan cu ta atravesando temponan dificil, varios ciudadano cu problema di salud mental. Nan mester di nos, y ta solamente si nos uni, nos lo vence e retonan aki. Gabinete Wever-Croes 2 tin hopi atencion pa e problematica aki, y a eleva esaki na nivel di crisis di salud mental.

Di otro banda, den 2022, nos a celebra tambe e exitonan di nos graduadonan y esnan cu a bay over, un biaha mas nos palabranan di pabien y hopi exito, Aruba tin mester di boso tur.

Na tur e deportistanan cu a gana medayanan pa Aruba den competencianan local y internacional, masha pabien, boso ta yena nos cu orguyo.

Na nos profesionalnan y hefenan di departamento di Gobierno cu a sacrifica oranan largo di trabao, nos inmenso gratitud.

Na sector priva, comerciantenan y esnan cu ta labora den sector priva, e weso di lomba di nos economia, DANKI pa kere den Aruba, danki pa traha pa Aruba, pa inverti den Aruba.

Y na cada persona di nos comunidad cu a duna un contribucion of sacrificio di un manera of otro, den nomber di Gobierno di Aruba, mi ta gradici bo di curason.

2023

Nos ta mira un aña nobo nos dilanti, cu hopi optimismo. Cu oportunidadnan nobo, pa crea progreso y bienestar pa tur ciudadano.

Atraendo inversionnan nobo, pa diversifica nos economia, specialmente riba tereno di energia, pa asina hunto cu e pilar di turismo, brinda Aruba e stabilidad necesario pa no solamente ‘bounce back’ di e crisisnan, pero pa ‘bounce forward’, pa recupera mas fuerte y resiliente.

E yabi pa nos exito den 2023 ta Union y Positivismo.

Historia di nos pais a demostra con mas fuerte nos por ta, si nos Uni. Diferencia di opinion por t’ey, contal cu semper tin respet. Y irespecto e diferencia di opinion, ora ta trata di ARUBA, mas uni nos ta, mas fuerte ARUBA ta. Mi ta invita abo pa den 2023 nos uni pa enfrenta e retonan hunto, y pa carga e exito hunto.

Aña 2023 lo trece hopi cambio pa cada un di nos, y nan impacto riba cada un di nos lo ta fuerte. Sin embargo ban carga e positivismo cu tur e cambionan aki lo trece cosnan bon pa nos, lo crea e progreso y bienestar cu nos ciudadanonan merece. Aruba ta un pais bendiciona, y cu fe den nos Todopoderoso, nos mester carga e positivismo cu tin cosnan grandi nos dilanti.

Den union y positivismo nos lo supera e retonan cu crusa nos caminda den 2023, pa diversifica di nos economia, pa transiciona pa energia mas limpi. Esaki lo crea cupo di empleo, y lo crea un base financiero solido cu lo permiti Aruba haci inversionnan atrobe den nos infrastructura, dirigi riba desaroyo sostenible, cu respet pa nos medio ambiente.

Den union nos lo mehora e calidad di cuido, y eleva e nivel di nos enseñansa.

Den union nos lo haci Aruba mas sigur, y brinda apoyo na tur cu mester di dje den un forma of otro.

Y tur esaki cu un actitud positivo, cu ta permiti nos mira e solucion pa cada reto y oportunidad nobo den cada situacion.

P’esey nos ta decreta aña 2023 como aña di UNION y POSITIVISMO

Uni nos lo atende cu e retonan nobo creando solucion , oportunidad y un base solido pa progreso y felicidad pa un y tur den nos comunidad.

Mi ta desea di termina mi mensahe cu un frase di e actual presidente di Ukrania presidente Volodimir Zelensky; el a bisa recientemente; CARGA RESPONSABILIDAD TA MAS IMPORTANTE CU TRATA DI SER UN HEROE. Ami ta kere cu cargando responsabilidad, bo por bira un heroe, pero si bo no carga bo responsabilidad, bo no po bira un heroe. Nos cada un tin un responsabilidad di carga pa hiba nos famia y nos pais padilanti, algun tin un responsabilidad mas grandi cu otro. Pero echo ta cu nos tur mester carga nos responsabilidad. Ban sigui carga nos responsabilidad pa un Aruba integro. Nos no por pas’e pa nos futuro generacion. Mi ta invita bo pa hunto, den union, y cu ositivismo, nos carga nos responsabilidad.

Mi ta gradici Dios pa tur e bendicionnan cu nos ta ricibi y mi ta gradici bo pa bo sosten y apoyo.

Den nomber di Gobierno di Aruba mi ta desea bo un bon Aña Nobo, yena cu positivismo, union den famia, bon salud, felicidad y prosperidad.

Y cu Dios bendiciona cada ciudadano di nos pais”.

