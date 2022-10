De pesca y esperanza

The content originally appeared on: OnCuba News

En el dedo ?ndice de la mano derecha tiene un esparadrapo que parece estar envolviendo una ampolla desde hace una semana o m?s. Los cangrejos los agarra vivos sobre el dienteperro y los mete en un pomo pl?stico de boca ancha. De ah? los va sacando y, ya arriba del muro, atraviesa cuatro o cinco con la punta del anzuelo. Mientras observo su ritual en silencio recuerdo que, cuando tuve a mi primer hijo, viv?amos en Centro Habana a cuatro cuadras del Malec?n. Ir a ver el mar, se convirti? en el paseo predilecto de las tardes. Cuando creci? un poquito, no quiso ser bombero, ni cosmonauta, quiso ser pescador.

Ir al Malec?n no solo representaba el disfrute de la brisa, ni poner los ojos sobre la l?nea del horizonte con la esperanza de divisar un barco, era, sobre todo, el encuentro con esos hombres meditabundos que le daban la espalda a la ciudad. Aquellos pescadores que inspiraban a mi hijo y motivaban muchas de sus fantas?as y sus juegos, eran un misterio. Hoy contin?an ejerciendo sobre m? una extra?a fascinaci?n.

Me pregunto si no le duele ese dedo, porque ?l no pesca con vara y el hilo le roza siempre ah?, entre el inicio de la u?a y la falange. Lanza por primera vez el anzuelo tomando impulso hacia atr?s y yo imagino que, si fuera una escena de pel?cula, ensartara la blusa de la yuma que pasa en un almendr?n descapotable, dej?ndola con las tetas afuera justo en ese instante. Pero el hilo fue directo al mar. Es un buen hilo, tra?do desde Espa?a por un primo lejano. Me cuenta que aqu? el metro est? a 3.50 pesos. “Imag?nate que yo necesito como 500 metros. No hay pa eso.” Me dice. Entonces le pregunto si le va bien y me responde con una expresi?n rara de sonrisa y ce?o fruncido a la vez: “Cuando es una pesca fruct?fera me da negocio. Si cojo seis o siete los vendo, si cojo uno o dos me los como.” ?l llega todos los d?as, desde hace siete a?os, al mismo lugar del Malec?n y presiente que tendr? una pesca fruct?fera antes de tirar el anzuelo al mar.

Los pescadores de un pueblo de mar son distintos a los pescadores de Malec?n. Se r?en diferente, hablan diferente, los paisajes que los envuelven son diferentes. La vida de los pescadores es dura, a pesar de toda la m?stica hermosa que rodea a los hombres que viven del mar. Para los que tiran su anzuelo del otro lado del muro no hay casitas de madera, ni barcos, ni muelles, ni mujeres que esperan en las puertas de las casas hasta que lleguen los hijos con la bolsa llena. La fantas?a y la realidad del pescador de Malec?n son otras. A sus espaldas est? una parte de la ciudad que se agrieta y los ruidos de las mezcladoras que levantan los hoteles, est?n los ni?os con su alegr?a desbordada y los vendedores de rositas ma?z. En la misma cuerda de los pescadores est?n los que intentan pescar cualquier cosa en el Malec?n: un dinerillo, un viaje, un amor, un resfr?o, una surna.

Ya llevamos casi una hora y nada. Pero me dice que la pesca es de mucha paciencia y la pesca de Malec?n es de no desalentarse. Lo malo, me cuenta, es que se est?n tirando los pescadores nocturnos. “Como los peces se quedan dormidos ellos se los llevan f?cil. Y esos son los peces que nos tocaban nosotros.” Se tiran con linternas y con equipos especiales y se lo llevan todo. Aunque ?l habla de los pescadores nocturnos con desprecio y con rabia yo siento en su tono de voz que le gustar?a convertirse en uno de ellos y joderle la vida al pescador de d?a. Tal vez si tuviera una linterna y una buena red. No s?… Creo que no dejar?a su puesto fijo entre H y E heredado de su difunto t?o hace siete a?os. Adem?s, no hay nada m?s rico que llegar del trabajo en las tardes y darle la espalda a la ciudad. Dice que eso es lo que le gusta, aunque cada quien tiene su rutina.

Hay quien se tira en corcho y se adentra y ah? hace la noche. Otros prefieren la ca?a, porque es m?s c?modo y tiene m?s estilo y saca peces m?s grandes. Me cuenta que ?l le cogi? amor al nylon y que hasta pulpo ha sacado. Que est?n los locos como ?l que pescan a mano limpia y los superdotados como El Salvaje que se tiraba en goma y pesc? 7 agujas, 34 pic?as y ninguna ciguata. Me lo cuenta abriendo los ojos como para que yo le crea, y le creo. Le creo cuando me dice que la ciguatera se le ve al pez en el color, en la manera de nadar y en como hala el hilo cuando pica. Le creo que las pic?as tienen mala fama, pero los verdaderos ciguatos son los gallegos. Aunque me queda la duda de si las 7 agujas y las 34 pic?as fueron de un solo d?a de pesca o fueron durante toda la vida de El Salvaje. Cada pescador tiene su manera y todas est?n bien, lo que ?l no entiende es porqu? hay gente que se tira por la Avenida del Puerto, dice que esos peces est?n contaminados y que ni fri?ndolos con manteca de puerco se le quita la peste a petr?leo.

Algo pic? duro y no se sabe qu? es porque el mar est? un poquito revuelto. Puede ser un bajonao, un sobaco, una rabirrubia, un cochino, o una lora, que son los peces que pican m?s o menos a esa hora en el Malec?n. Una vez le pic? un pez piedra y uno de esos venenosos que se inflan y son terribles porque trozan el anzuelo. ?l ha pescado de todo. Por eso sigue ah?, en el mismo sitio, deseando que se le fundan las linternas a los pescadores nocturnos. Ma?ana volver? con la certeza de que tendr? una pesca fruct?fera y con suerte enganchar? con su anzuelo la blusa de alguna yuma de las que, a esa hora, pasan en descapotables. Hoy, despu?s del atardecer m?s lindo del mes, se da la vuelta y cruza la calle con una vieja lora en la mano.

