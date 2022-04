Cubanos detenidos en Rusia: del sueño a la pesadilla

The content originally appeared on: OnCuba News

Lenay Enríquez no para de llorar desde hace casi dos meses, cuando supo que habían detenido a su hijo en Moscú. Desde Santa Clara cuenta que René, de 28 años, “es un buen muchacho, cuentapropista”, que llegó en noviembre a Rusia “para comprar mercancías para revender”. Una vez pasados los tres meses reglamentarios, decidió quedarse trabajando ilegalmente, “en lo que apareciera”, para llevar “un poco más de dinero” a casa. Hasta el 19 de febrero.

“Me cuenta una persona que vivía en el mismo apartamento que la policía rusa entró a su renta a las cinco de la mañana y se lo llevaron para una estación junto con los demás. A todos los soltaron menos a él y a otro”.

Según Lenay, la amiga fue unos días después “hasta la estación a ver cómo estaba, y para que le dieran información dijo que era su esposa. Solo pudo averiguar que había sido trasladado, pero no le dijeron a dónde ni por qué”.

Desde entonces, el silencio. Ahí se pierde el rastro de René y hasta el momento, todas las gestiones han sido infructuosas.

“He hecho todo lo que he podido desde aquí. Fui al MINREX en La Habana, le escribí al Consulado cubano en Moscú. Pero aún no sé nada. Me dijeron que esperara y no puedo hacer nada más. No tengo dinero para un abogado, menos para ir allá, pero este silencio es una tortura, me está matando”.

René, cubano detenido en Moscú. Foto cortesía de su familia.

René es uno de las decenas de cubanos que se encuentran actualmente en cárceles o centros de detención en Rusia. Según una fuente consultada, la cifra puede incluso superar el centenar. No hay datos públicos al respecto y las autoridades rusas no ofrecen números. Tampoco el Consulado de Cuba, que respondió a nuestra pregunta que no estaba “autorizado a divulgar los datos de los ciudadanos cubanos detenidos”. Pero lo cierto es que son muchos los que por distintos motivos han visto su vida convertida en pesadilla tras las rejas.

“Desaparecidos” en Rusia

Aunque de la mayoría de estos cubanos se conoce el paradero y la situación legal, no es raro encontrar reclamos en las redes de familiares desesperados ante la falta de noticias, situación que se agrava por la distancia y la barrera del idioma.

“La última vez que hablamos con mi nieto fue el 30 de enero, no sé si se escribe así, pero creo que vivía en Kraskobo”, dice la abuela de Osvel, de 22 años.

La madre de Alejandro también pide ayuda para intentar localizarlo. “Por favor les pido a todos los cubanos que se encuentran en Rusia que me ayuden para conocer dónde se encuentra mi hijo, que desde enero lo detuvo la policía de Rusia y no sabemos nada de él”.

“Necesito ayuda, tengo un primo desaparecido desde el 17 de febrero, estaba en Moscú”; “Este es mi hermano, desde mediados de marzo no sabemos de él, estoy desesperada”; “Necesito saber de mis hijos”…

Estas son solo algunas publicaciones de los últimos días en los distintos grupos de cubanos en Rusia en Facebook.

Asistencia legal y consular

Al bufete donde trabaja el abogado cubano radicado en Moscú Pedro Luis García, cada vez llegan más solicitudes de personas que requieren sus servicios, ya sea para localizar a familiares, o en caso necesario, para asumir su caso.

“La mayoría están detenidos por intentar cruzar fronteras, violar los términos migratorios o trabajar sin permiso. Algunos se encuentran pendientes de deportación, pero es un proceso que se puede dilatar en muchos casos. Otros, más complicados se ven envueltos en delitos como robos o tráfico de drogas”, explica.

“Hay familias que se han comunicado con nosotros y estamos llevando los casos”, dice el jurista, conocido por su canal de Youtube Moscowexpress, donde ofrece información legal y de otro tipo a los cubanos que viajan a Rusia.

Pedro Luis García, abogado cubano radicado en Moscú.

Por su parte, el Consulado de Cuba en Moscú “ofrece asistencia a todos los ciudadanos cubanos en el territorio de la Federación de Rusia”, asegura la cónsul general, Liana Hernández. “Los ciudadanos cubanos detenidos no son una excepción. Estamos en contacto directo con las autoridades de cada uno de los Centros de Detención donde hay ciudadanos cubanos para conocer el estado de salud de los mismos y el estado de los procesos de deportación.”

El camino hacia el abismo

En los últimos años, y especialmente desde mediados de 2021, tras la primera etapa de la pandemia, una verdadera avalancha de cubanos llegó a Moscú. Unos venían buscando qué comprar para llevar a la isla, muchos otros no tenían pasaje de vuelta y pretendían continuar viaje hacia Europa o Estados Unidos, o quedarse en la capital rusa.

Estos últimos muchas veces desconocían o no le daban importancia a la estricta ley rusa en materia de migración, que hace prácticamente nulas las posibilidades de asentarse de forma legal en el país a no ser con un contrato de trabajo previo (muy difícil de obtener para los cubanos, especialmente para los que no conocen el idioma) o a través del matrimonio con un ciudadano (a) del país.

Muchos fueron los casos de compatriotas que “dieron la nota” con conductas impropias, indisciplinas o delitos, que fueron empañando la anterior fama del cubano en el país eslavo, como persona educada y decente.

En los últimos tiempos, Rusia ha endurecido las leyes contra la migración ilegal y se ha visto una ofensiva en ese sentido.

Desde enero de 2022 entraron en vigor nuevas y fuertes medidas para los migrantes regulares, y penas para los incumplidores, acompañadas de un recrudecimiento de los controles de las autoridades.

De corrupción y otros demonios

No son raros los casos de cubanos que se quejan de hostigamiento por parte de algunos policías y hasta de casos de corrupción abierta.

“La vida de nosotros es muy dura aquí. Pasa con todos los cubanos”, dice Sarah, una villaclareña de 29 años que lleva varios meses en Moscú, trabajando “por la izquierda” en la limpieza de “magazines” (supermercados).

“Cuando la policía te para, o das entre 5000 -10000 rublos (50-100 dólares aproximadamente al cambio actual) o eres detenido”, asegura.

Si eso ocurre, “puedes quedar preso o salir con una orden de deportación, es decir no puedes regresar a este país en 5 años, pero no te mandan de regreso, solo dan la orden y te tienes que marchar”, dice.

“Otros, al quedarse sin trabajo y dinero para la renta, se están entregando solos, para no morir de frío, puesto que se quieren ir y no tienen cómo hacerlo”, cuenta Sarah.

Lo cierto es que en ocasiones Rusia sí devuelve a Cuba a las personas calificadas como deportadas, pero en la medida de las posibilidades, por lo que pueden pasar meses y hasta años en centros de migración. Esto se complica aún más ahora por la ausencia de vuelos directos.

Conflicto en Ucrania y sus consecuencias para los cubanos

La actual crisis provocada por la incursión bélica de Rusia en Ucrania y las consecuentes sanciones occidentales, la casi eliminación de posibilidades de vuelo por este motivo, más los precios estratosféricos de las poquísimas rutas posibles, han contribuido a crear la tormenta perfecta para la vida del cubano ilegal. A los que ya estaban en esta situación desde antes, o por elección, se suman decenas que llegaron por poco tiempo y se han quedado varados tras la suspensión de vuelos directos.

A pesar del estatus migratorio, muchos se ven obligados a seguir trabajando de forma ilegal para ganarse la vida, aunque implique exponerse a la presión y el acoso de las fuerzas del orden.

Desde que se inició el conflicto en Ucrania, el consulado cubano empezó a dar una carta a las personas que la han pedido, en la que se solicita el apoyo de las autoridades rusas para extender la validez de los documentos migratorios. Pero no en todos los casos resulta efectiva, según refiere Pedro Luis García. “Hay muchos que se presentan con esta carta, pero que no hicieron el registro de inmigración en su momento (un trámite que debe hacerse en los primeros 7 días) y los han detenido. A otros les hacen un juicio y les dicen que tienen que salir del país en 15 días porque están ilegales, puesto que sí hay algunos vuelos para Cuba, aunque sean caros y con escalas.”

Mientras tanto, Moscú no cree en las lágrimas de aquellos que, por malos pasos o simplemente mala pata, enfrentan la falta de libertad agravada por problemas de comunicación, lo que hace más complicado salir de una situación que pudo empezar como un paseo o el sueño de una mejor vida, para terminar como la peor de las pesadillas.

