Cuba vuelve a liderar el turismo cultural en el Caribe, según World Travel Awards

The content originally appeared on: OnCuba News

Cuba se alzó nuevamente con el premio al Mejor Destino Cultural del Caribe en 2024, en la selección anual de los World Travel Awards anunciada esta semana, considerados como el equivalente de los Óscar en el sector global del turismo.

De esa forma, la isla se convirtió por cuarta ocasión consecutiva en líder regional en ese apartado, posición a la que también aspiraron Barbados, Bermuda, Jamaica, Martinique, Puerto Rico, St. Kitts y Trinidad y Tobago, de acuerdo al reporte de la agencia Prensa Latina (PL).

Destaca el medio como uno de los motivos para la elección la gran cantidad de instituciones culturales existente en el país y que gozan de un elevado prestigio a nivel mundial, y entre esas menciona el afamado Ballet Nacional de Cuba (BCN).

Refiere, además, la existencia de varios sitios declarados por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como la Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones (1982), el Valle de los Ingenios (1988) en Trinidad y el Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba (1997), entre otros.

Cuba es habitualmente señalada como uno de los atractivos culturales del Caribe, y en ese sentido el medio recuerda la distinción ganada en esa categoría en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2024, como el mayor y más popular en la plataforma de viajes y turismo Tripadvisor.

A pesar de los reconocimientos, el sector turístico de Cuba no ha conseguido recuperar la pujanza que perdió principalmente por el impacto de la pandemia de COVID-19, y en los últimos años ha quedado por debajo de las estimaciones iniciales

La isla recibió 2,4 millones de visitantes internacionales en 2023 y 1,6 millones en 2022, de acuerdo con datos oficiales. Estas cifras quedan lejos de las de 2019 (4,2 millones) y 2018 (4,6), los dos años previos a la crisis sanitaria.

National Geographic: Cuba, destino cultural en América

Los premios World Travel Awards fueron fundados en 1993, y anualmente reúne un jurado de expertos en alojamientos y asociados, sobre todo del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (World Travel and Tourism Council).

Los reconocimientos se otorgan tanto a nivel mundial en ocho niveles regionales internacionales, en una amplia gama de categorías que incluyen hoteles, alojamientos turísticos, apunta PL.

Etiquetas: Caribepremioturismoturismo en Cuba