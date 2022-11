Cuba proyecta recibir unos tres millones de visitantes en 2023

The content originally appeared on: OnCuba News

Cuba aspira a recibir en 2023 a cerca de tres millones de visitantes, después de aumentar este año las llegadas un 250 % respecto a 2021, y a pesar de “los obstáculos que pone Estados Unidos”, que ahora mismo restringe la entrada a su territorio a las personas que hayan estado en Cuba según recordó este martes el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda.

García Granda atendió a los medios de prensa durante una visita a la feria mundial del turismo World Travel Market, que se celebra hasta el miércoles en Londres con presencia de unos 2500 expositores de más de cien países, según reporta la agencia española Efe.

El ministro, citado por esta fuente, dijo que su prioridad es “rescatar la mayor cantidad de visitantes” después de la pandemia, para lo que el país se ha preparado controlando la COVID con vacunas propias y toda la población inmunizada, explica.

En lo que va de año, la Isla ha recibido 1.2 millones de visitantes y podría llegar a 1.7 millones a finales de año, frente a los 4.5 de antes de la crisis sanitaria y por debajo de los 2.5 proyectados.

“No es todo lo que hubiésemos querido, pero las restricciones que hubo que mantener a la llegada de países hasta el mes de abril no permitieron la confianza suficiente en los mercados emisores”, lamentó García, quien anticipó sin embargo que estos meses de “noviembre y diciembre serán buenos”.

“Estamos siendo atractivos, la turoperación ve demanda, a pesar de que el bloqueo que ejercen los Estados Unidos contra Cuba y el esfuerzo que hacen para obstaculizar su desarrollo económico les hace constantemente pensar en medidas para afectar la llegada de visitantes a la Isla”, dijo: “Por ejemplo, ahora están condicionando que cualquier ciudadano que visita Cuba no tiene derecho a ingresar a los EEUU con la visa turística electrónica, sino que hay que ir al consulado o embajada estadounidense a obtener otra”.

Sobre la crisis en la generación eléctrica que parece hoy la población cubana mediante prolongados apagones, García aseguró que su Gobierno “trabaja muy duro” para resolverlo, y adviertió “no perjudican al turismo”, pues “el sector privado está preparado”.

“La red privada y estatal que se dedica a la actividad turística se prepara para situaciones de contingencia energética con grupos electrógenos de emergencia o con celdas fotovoltaicas, porque también tenemos objetivos medioambientales”, aseguró.

Construcción de un hotel en pleno Vedado, Habana. Foto: Kaloian/Archivo.

García, según este reporte, argumentó que su misión es atraer a más visitantes precisamente para poder generar ingresos que “contribuyan a la reactivación económica”. “El turismo sirve para reactivar las termoeléctricas, para comprar más comida, para dar materia prima a los productores, para dar más bienestar y calidad de vida al pueblo en general. Ya saben que Cuba es un Estado socialista, que tiene mucha justicia social, como salud pública y educación gratuitas, y eso tiene un coste”, dijo.

Preguntado por los periodistas, García valoró muy positivamente el compromiso con la Isla de las cadenas hoteleras españolas, como Iberostar, Barceló o Meliá. “Nosotros llevamos 60 años de bloqueo. Las cadenas hoteleras realmente son muy valientes, demuestran su independencia, sus valores como seres humanos y sobre todo, además de constituir un negocio, lo hacen con la honestidad de no aceptar las presiones que probablemente les hacen desde los Estados Unidos, presiones que van al ámbito familiar, ya que también se les prohíbe visitar ese país”, declaró.

Gobierno cubano reconoce que no alcanzará la cifra de turistas prevista para 2022

García Granda sostuvo que el principal atractivo de Cuba sigue siendo su pueblo.

“Ese pueblo que usted me dice que tiene hasta apagones, que no pierde la sonrisa, que no pierde la solidaridad, ese pueblo que comparte lo que tiene, no lo que le sobra. La próxima campaña de Cuba se llama ‘Cuba, única’, y está dedicada tanto a las personas sencillas, cotidianas, como a las grandes personalidades de la cultura”, afirmó, según la fuente.

Efe/OnCuba.

Etiquetas: coronavirusCOVID-19crisis cubanacrisis económica en CubaEconomíaEconomía cubanaEvento turismoMinisterio de TurismoReino Unidoturismoturismo Cubaturismo de cubaturismo en Cubavacunas cubanas contra la covid-19viajes a Cuba