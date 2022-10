Crónicas del desayuno: maldita Vueling

The content originally appeared on: OnCuba News

Aeropuerto de Sevilla.6 y 10 de la mañana.Cola en Vueling. Nadie gana.Una cola siempre humilla.Hay gente con mascarilla.Gente con cara de sueño.Gente de “el mundo es pequeño”.Trolleys. Mochilas. Maletas.Musulmanes y poetas.Bostezos buscando al dueño.

Viajo rumbo a Barcelona.Hoy tengo “bolo” y taller.De nuevo el amanecermi cuerpo desalmidona.Pero el sueño no perdona.Tengo cara de cansado.La mujer que está a mi ladome mira con gesto triste.Mi rostro parece un chistemal contado.

Llegué temprano. Y por gusto.Se me echó a perder el día.¡Viva Vueling! ¡Compañíaespecialista en disgustos!No se gana para sustos.Cuando ya iba a facturarme explican, sin pestañear:– Hay overbooking, Pimienta. Overbooking: ¡sobreventa!Quizás no puedas volar.

Es la última vez que vuelocon Vueling. Basta de estafas.Mafiosos con negras gafas.Tramposos a ras de suelo.Que te la meten al pelo.Y quien te habla no se corta.Lo que menos se soporta—oh, pérfida Compañía—es la falta de empatía.El gesto de “no me importa”.

Pensé que ya no se hacíala trampa del overbooking.Vueling, perhaps you should look intu conciencia: está vacía.Un día esta compañíaquebrará, no tendré genteque se deje diariamenteengañar y avasallar.Será solamente hangar.Tendrá aviones solamente.

La mujer del mostrador(la flaca supervisora)es una computadora,un robot, un transmisor.Ni un gesto de “por favor”.Ni un “lo siento” en su mirada.Está tan acostumbradaa hacer sufrir a la genteque se le nota en la frentela mala leche arrugada.

Te habla, pero sin mirarte.Y si mira, no te ve.Es una escoba de pie.Una mala obra de arte.Disfruta con enfadarte.Se regodea, se alegra.Un ogro, una ogra, una “egra”.Qué sé yo: un rostro malvado.Gracias a ella se han creadotodos los chistes de suegra.

La miro bien: tiene un pocode Cruella de Vil y Jadis(la Bruja Blanca). ¡Quo Vadis!Es para volverse loco.Es viscosa como un moco.Fea cual Fiona con peste.Es Harley Quinn (aunque cuestecomparar: mala fortuna)Es Sanderson (tres en una).Bruja Mala del Oeste.

Es Lucretia. Es Madame Gao.Madrastra sin Blancanieves.Madre Gothel (con relieves).Maléfica en un tablao.Rita Repulsa con vaho.Minerva, Viuda maldita.Reina Malvada que grita.O Nizca que no se calla.Es Sadako (sin pantalla)y Úrsula sin Sirenita.

En fin, la pobre mujer.Un engendro femenino.Vueling, con su olfato finola buscó y le dio poder.Y ya nada pude hacer.Pedí una reclamación.Me habló de indemnización.Me dijo “no pasa nada”.Le faltó la carcajada.Hablaba con voz de avión.

Como Vueling no es confiableyo incluso sugeriríabuscarle a la Compañíaun nombre más responsable,que por sí solo ya hable:Mierding estaría bien.Tramping o Estafing también.Engañing. Mentiring. ¡Bravo!Frauding o Embusting. Ya acabo.Burling o Artimañing. The end.

“Mierding Airlines les anunciasu vuelo destino Roma”Y como es en otro idioma:“¿Frauding cómo se pronuncia?“Mentiring Fly no renunciaa la ruta a Barcelona”“Burling Fly y Mercadonaestán perdiendo clientes”.“Embusting busca más gentes”“Artimañing no perdona”.

Overbooking? Artimañing?¡No me jodas! ¿Otra vez?¿¡Píldora del día después!?¡Esto es tan solo en Españing!¡Ey, no empujing, no regañing!¡Aquí el orden con relajo!Que no protesten, carajo.¿Hoja de reclamaciones?¿De verdad? ¡Manda cojones!¡Si solo hago mi trabajo!

Y me convenció. La flacacon cara de personajede Marvel. ¿Fue su lenguaje?¿Su mala leche sin vaca?¿Su explicación de “esto es caca”?¿Sus gafas? ¿Su pelo negro?¿Su alma de suegra sin suegro?No sé qué me convenció,pero allí me quedé yocon cara de, “ok, me alegro”.

Y la “Egra” (no ogro ni ogra)me reubicó en otro vuelo.Casi se me cae el pelode la emoción. ¿Qué no lograuna mujer que malograla risa de un pasajero?Niño, si solo es dinero.Niño, es tiempo solamente.Calma, mi amor, mi pacientenegrito overbooquinero.

Mira, un nuevo boarding pass.Todo en inglés: boarding, boarding!Y es un vuelo sin transbording.Esta vez sí volarás.Niño, no te quejarás.Irás mirando el paisaje.No fue más caro el pasaje.Y has volado el mismo día.Mierding Fly, tú compañía,Te desea un feliz viaje.

Y cuando volví a embarcar(10 horas después de hora)llamé a la supervisoraque no me dejó viajar.– Venga, le quiero entregarmi hoja de reclamaciones.Y en lugar de anotaciones quejosas y protestonasle di décimas burlonasdécimas no, decimones.

Pero miren qué ironía.Me han dicho que los de Vuelingahora están todos “de dueling”porque aman la poesía.Que la flaca no sabíadónde la cara meter.Y que la pobre mujerlleva dos meses de baja.Ahora en su puesto trabaja¡Una que no sabe leer!

¡Y manda mierding!¡Con dos cojoning!¡Maldita Vueling!¡No te perdoning!¡Maldita Vueling!Vaya abandoning.¿Raclamacioning?¿Indemnizacioning?¡Mis decimonigs!¡Good bye! ¡Good morning!

Etiquetas: décimasPortada