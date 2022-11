Crash aérien de 2005 : ” Que vaut la vie de 152 Martiniquais ? “

The content originally appeared on: News Americas Now

De gauche à droite, Me Villacorta, Me Bellecave, Jacques Iztueta, Me Ursulet, Rose-Marie Taupin-Pélican, Me Constant,

Me Boulogne-Yang-Ting, Me Rosenthal. • E.M.

L’association des victimes du crash aérien (Avca) de 2005 et ses avocats seront devant la Cour d’Appel de Fort-de-France, les 28 et 29 novembre. Mettant en avant de nombreux manquements, ils souhaitent faire infirmer le non-lieu prononcé par la Chambre de l’instruction.

Le 16 août 2005, l’avion de la compagnie West

Caribbean s’écrasait au Vénézuéla causant la mort de 160 personnes

: 152 passagers martiniquais de retour de vacances au Panama, et

les huit membres colombiens de l’équipage. Plus de 17 ans après,

les circonstances de cette tragédie ne sont toujours pas élucidées

et les errements de l’enquête laissent aux familles un amer

sentiment d’incompréhension et d’injustice. À tel point que l’Avca

se demande s’il y a un réel désir de faire toute la lumière sur

cette dramatique affaire ou si elle est soumise à des intérêts

jugés supérieurs. Pourtant, ” nous ne renoncerons pas “, disent,

d’une voix unanime, l’Avca et ses six avocats. Parmi eux, des

professionnels habitués à ce type de cas comme Mes Bellecave et

Villacorta, spécialisés sur les dossiers de victimes des transports

aériens, et Me Rosenthal de la Fenvac (fédération nationale des

