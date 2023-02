Cocaïne sur le port du Havre : de 10 à 20 ans de prison pour des centaines de kilos écoulés

The content originally appeared on: News Americas Now

L’enquête avait débuté en janvier 2017, quand la police est mise sur la piste d’un trafic international de stupéfiants dans le port en provenance d’Amérique du Sud. L’équipe organisait également le “troc” particulièrement lucratif de cocaïne contre du cannabis à destination de la Martinique.

Tout un procès à nier ou minimiser leur rôle n’aura pas suffi: six hommes ont été condamnés vendredi par les assises du Nord à 10 à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir organisé un vaste trafic de cocaïne au port du Havre, avec l’aide de dockers corrompus.

Quatre d’entre eux ont pris 20 ans: Dione Mendy, considéré comme le commanditaire, Louis Bellahcène, qualifié par le parquet d’”intermédiaire entre l’intérieur et l’extérieur du port” et les deux trafiquants Mohamed Mellal et Aziz Sallami – ce dernier absent au procès. Deux autres trafiquants, Youssef Boukhari Sardi et Karim Djemel, sont condamnés respectivement à 10 et 13 ans de réclusion.

Les six hommes, prêts à passer lors du procès pour des “minables” grisés par l’argent facile, selon les mots d’une de leurs avocates, ont également été condamnés par la cour d’assises spéciale du Nord à payer solidairement une amende douanière de 40 millions d’euros.

“On préfère sauver une procédure au nom d’un intérêt général en oubliant l’intérêt particulier du justiciable”, a déploré l’avocat de Dione Mendy, Me David-Olivier Kaminski, qui compte faire appel.

L’avocat général a souligné le travail “colossal” des enquêteurs, avec des milliers d’heures de conversations écoutées. Les avocats de la défense ont au contraire pointé les lacunes de l’enquête et le caractère partiel des écoutes, qui constituent le socle du dossier.