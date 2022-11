Chine: début du confinement autour d’iPhone city

The content originally appeared on: News Americas Now

Le confinement sanitaire de six millions de personnes a débuté vendredi dans une ville du centre du Chine où se trouve la plus grande usine d’iPhone au monde, après de violents affrontements entre salariés et police sur les salaires.

Les autorités ont ordonné aux résidents de huit districts de Zhengzhou, dans la province du Henan (centre), de ne pas quitter la zone pour les cinq prochains jours.

Des barricades ont été installées autour des immeubles résidentiels considérés comme à haut risque et des points de contrôles des déplacements ont été établis dans les rues.

Seule une petite quantité de cas de Covid-19 ont été recensés dans cette ville de 12,6 millions d’habitants.

Le confinement survient après de violentes manifestations de centaines d’employés cette semaine, sur le site de l’usine Foxconn située en banlieue de la ville, qui emploie plus de 200.000 personnes et surnommé “iPhone city” car c’est la plus grosse usine au monde de fabrication du téléphone d’Apple.

De nouvelles images de manifestations ont été partagées vendredi sur les réseaux sociaux et leur géolocalisation a été vérifiée par l’AFP. On y voit une foule en train de défiler dans une rue dans l’est de la ville, certains portant des pancartes.

“Il y a tellement de gens”, peut-on entendre dire un homme sur cette vidéo. L’AFP n’a pas pu vérifier quand a eu lieu cette manifestation.

De nombreux employés mécontents ont quitté jeudi l’usine, confinée depuis octobre en raison d’un foyer de cas de Covid, en échange de primes de 10.000 yuans (1.340 euros).

Les manifestations de colère à Zhengzhou sont survenues dans un contexte de grogne populaire croissante face à la stricte politique zéro Covid de la Chine, qui impose des confinements à répétition, limite les déplacements et force la population à se faire tester presque tous les jours.

Vendredi, le nombre de cas en Chine a atteint 33.000, un record depuis le début de la pandémie même si le chiffre reste très modeste dans ce pays d’1,4 milliard d’habitants et que l’immense majorité des cas sont asymptomatiques.

Dans la ville industrielle de Canton (sud-est), des millions de personnes ont reçu l’ordre de ne pas quitter leurs domiciles sans un test négatif.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux vendredi et géolocalisées par l’AFP ont montré des habitants de cette ville, dans le district de Haizhu, en train de démonter des barrières et de lancer des objets contre des policiers vêtus de combinaisons blanches.

